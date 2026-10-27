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Vanina Escudero celebró su cumpleaños rodeada de amigas y familia: “Agradezco mi vida”

La actriz festejó sus 47 años con un encuentro que reunió a todos sus afectos bajo un mismo techo

La actriz festejó sus 47 años de vida rodeada de sus afectos (Video: Instagram)
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Entre abrazos a medianoche, velas encendidas y palabras de gratitud, Vanina Escudero celebró sus 47 años rodeada de quienes más quiere. La bailarina y conductora abrió su álbum más íntimo en redes sociales y compartió una seguidilla de fotos que retratan una noche marcada por el amor de sus hijos, la complicidad de su marido y la calidez de sus amigas de toda la vida.

“Bienvenidos 47”, escribió en el pie de la publicación principal, y sumó: “Uno se construye con la gente que quiere y lo rodea. Gracias a mi familia, mis amigas y amigos por tanto. Agradezco mi vida”. Con esa frase, Vanina dejó en claro que para ella la celebración no pasa por los años que se acumulan sino por las personas que la acompañan en cada etapa.

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Los primeros en saludarla fueron sus dos hijos, Joaquina y Benicio, apenas el reloj marcó la medianoche. En la imagen, los tres aparecen abrazados, con las cabezas juntas y las sonrisas cómplices de una escena que parece repetirse cada año como un ritual familiar. “Ellos me vinieron a saludar a las 00:00. Los amo”, escribió Vanina junto a la foto, acompañada de dos emojis de corazones.

Una mujer con tiara dorada abraza a una niña con abrigo blanco y a un niño con abrigo negro, con texto sobreimpreso en el centro
Joaquina y Benicio, sus dos hijos, fueron los primeros en saludarla
Fotografía en blanco y negro de un grupo de adultos y dos niños reunidos detrás de una mesa con un pastel y una copa
Vanina celebró junto a sus padres, su herman Silvina y Álvaro Navia, su marido
Dos mujeres abrazadas posan de noche frente a palmeras, una de ellas con una copa en la mano y una pequeña corona en la cabeza
Vanina junto a una de sus grandes amigas

Otra postal, esta vez en blanco y negro, la muestra junto a una torta con velas encendidas, rodeada por sus padres, su hermana Silvina y por Álvaro Navia, su marido y padre de sus hijos. La elección del blanco y negro no parece casual: le da a la imagen un aire atemporal, como si ese núcleo familiar fuera una constante que no se altera con el paso del tiempo. El pie de esa foto fue tan breve como contundente: “Mi vida”, acompañado de un corazón rojo y el símbolo de infinito. Dos palabras y dos emojis que condensan todo lo que esa mesa representa para la conductora.

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El festejo reunió también a un grupo de amigas con quienes Vanina comparte lazos que van más allá de lo cotidiano. Con una de ellas posó abrazada frente a unas palmeras y dedicó una leyenda que habla de un vínculo forjado por la danza: “La vida hizo que nos conociéramos bailando y hoy nuestras hijas bailan juntas también”.

En otra foto, junto a cuatro amigas con copas en la mano y un fondo de palmeras nocturnas, la noche se muestra distendida y luminosa. Las risas congeladas en la imagen hablan de una intimidad que no necesita poses ni artificios. Una imagen más numerosa la ubica junto a siete mujeres distribuidas en dos filas, con un texto escueto pero cargado de afecto: “Dame más de estas mamis”, con un emoji de manos formando un corazón.

Un grupo de mujeres posa detrás de una mesa blanca con un pastel decorado con fresas y velas bajo una lámpara colgante
Durante las primeras horas de su cumpleaños, Vanina estuvo acompañada por sus amigas
Una mujer con chaqueta clara sostiene un pastel blanco con fresas y arándanos, y lleva una vela encendida en la mano
La actriz celebró sus 47 años
Ocho mujeres posan sonrientes en una sala detrás de una mesa de centro que sostiene un florero blanco con lirios
"Parte de mi ADN", sumó la actriz en la foto que compartió de su festejo de cumpleaños

Cada grupo tuvo su reconocimiento. A cuatro amigas que posaron en una sala con un sillón de fondo les dedicó unas palabras especiales: “De las bailarinas más talentosas y mejores personas”, con un emoji de corazón rojo.

Otro retrato, de nueve personas reunidas alrededor de una mesa con un arreglo floral, llevó un texto que remite a un vínculo profundo entre las presentes: “Parte de mi ADN en esta foto”, acompañado de un emoji de carita que llora de emoción y un corazón rojo.

Y en la foto más concurrida, con la torta de cumpleaños decorada con frutillas, arándanos y la leyenda “Happy Birthday” en letras doradas de fondo, la conductora escribió: “Mujeres que valoro en mi vida”, seguido de un corazón rojo. La imagen grupal, con todas las invitadas reunidas alrededor del pastel, funciona como un retrato generacional de mujeres que se sostienen entre sí y que encontraron en la amistad un espacio de contención y celebración.

Siete mujeres posan de noche frente a plantas de hojas verdes, con el texto superpuesto Dame más de estas mamis y un emoticono de corazón
"Gracias a mi familia, mis amigas y amigos por tanto", escribió en el pie de la publicación
Cinco mujeres posan de pie en un espacio exterior durante la noche mientras sostienen copas con bebidas frente a plantas
A pesar de las bajas temperaturas, Vanina apostó por una pollera y un remera negra
Cuatro mujeres posan sonrientes sobre un sofá en una sala de estar frente a un ventanal con guirnaldas decorativas
"De las bailarinas más talentosas y mejores personas",

Entre los saludos que recibió en la publicación, se destacó el de su hermana Silvina: “Qué espectacular cumpleaños… y qué lindo posteo. Feliz cumple, India. Que este año la vida te llene más de eso que te hace feliz y te da paz. Forever together”, le escribió. El apodo “India”, íntimo y familiar, sumó un toque de ternura al mensaje y dejó ver la cercanía entre las hermanas Escudero, que a lo largo de los años construyeron una relación pública marcada por el cariño y el apoyo mutuo.

La postal final del festejo la muestra sola, con la torta en sus manos. Lleva puesta una corona dorada con la inscripción “Happy Birthday” y sostiene una vela encendida junto a su rostro. La imagen, cálida y serena, cierra con una sonrisa tranquila la serie de historias compartidas por su cumpleaños número 47. Sin grandes producciones ni escenarios lujosos, Vanina Escudero eligió mostrar lo que para ella tiene verdadero valor: las personas que la rodean, los abrazos que no se negocian y la certeza de que la vida se mide, ante todo, por la calidad de los afectos.

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