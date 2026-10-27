Franco Colapinto contó su plan para cortar la racha negativa en la Fórmula 1 y volver a sumar puntos en el GP de México

Franco Colapinto buscará en México volver a sumar puntos en la F1 (@AlpineF1Team)

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Franco Colapinto afrontará este fin de semana la 19ª fecha de la temporada 2026 de la Fórmula 1 con el objetivo de cerrar un capítulo de dos carreras consecutivas sin llegar a la bandera a cuadros. El piloto argentino, que compite para Alpine, repasó lo sucedido en el Gran Premio de Estados Unidos en un comunicado oficial de la escudería francesa y fijó sus expectativas para la cita en el Autódromo Hermanos Rodríguez, sede del Gran Premio de la Ciudad de México.

“Fue una verdadera lástima tener que abandonar por segunda carrera consecutiva en Austin, después de que el auto sufriera daños por el incidente con Arvid Lindblad”, expresó Colapinto en referencia a la última fecha disputada en Texas.

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El piloto argentino de 23 años remarcó que, pese al desenlace, el equipo había logrado un avance considerable durante la carrera. “Habíamos logrado avanzar razonablemente, teniendo en cuenta que largamos desde el fondo y con neumáticos duros”, agregó.

Con la vista puesta en el circuito mexicano, Colapinto manifestó su intención de dejar atrás los incidentes recientes. “Ahora estamos completamente enfocados en México y en tener un fin de semana más tranquilo y positivo”, sostuvo el bonaerense.

La necesidad de un resultado distinto también quedó reflejada en declaraciones previas, en las que el piloto había reconocido la dureza del tramo que atraviesa. “Mucho DNF (no clasificado en carrera) últimamente, de no tener ninguno a tres en cuatro carreras. Hay que cortar esta racha, está siendo duro”, señaló, aunque fueron cuatro deserciones en las últimas cinco carreras: en Azerbaiyán por su choque a Pierre Gasly, las dos de Singapur (Sprint y carrera principal) por fallas en su monoplaza y la de este domingo por el daño en el elemento aerodinámico tras el toque con Lindblad.

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En esa misma línea, el argentino expresó su ansiedad por encarar la nueva cita del calendario después de una semana compleja. “Hay que trabajar para México. Por suerte viene ahora bastante rápido y vamos a intentar revertir esta situación. Resetear rápido, se viene ya México y por suerte, porque fue una semana dura”, afirmó.

El piloto argentino no formará parte de la primera práctica en el Autódromo Hermanos Rodríguez (@AlpineF1Team)

Colapinto también se refirió a las particularidades del trazado que recibirá a la F1 este fin de semana. “El Autódromo Hermanos Rodríguez siempre es un circuito especial para correr y se vive un gran ambiente con los fanáticos mexicanos”, dijo. El corredor pilarense puso énfasis en el sector del estadio, uno de los puntos más reconocidos del calendario. “Se los puede escuchar alentando y cantando, especialmente en la zona del estadio, que es una de las partes más particulares de cualquier circuito”, añadió.

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A ese factor se suma un desafío técnico propio de la geografía de Ciudad de México: la altitud. El circuito se ubica a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar, una condición que modifica de manera directa el rendimiento aerodinámico y mecánico de los monoplazas. “La gran altitud también sumará un desafío diferente, por lo que tendremos que encontrar una buena puesta a punto del auto para afrontar esas condiciones tan particulares y colocarnos en la posición más competitiva posible”, explicó Colapinto.

El fin de semana tendrá una particularidad para el equipo: Gabriele Minì, piloto de la Academia Alpine, se subirá al auto de Franco durante la primera práctica libre del viernes, en el marco de las sesiones obligatorias que la F1 reserva para debutantes. Hasta el momento, esa función había recaído en Paul Aron, piloto de reserva oficial del equipo, pero el buen desempeño de Minì en la Fórmula 2 le permitió obtener la oportunidad.

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“Tengo muchas ganas de subirme al A526 y participar en mi primera práctica libre de F1”, afirmó Minì en un video difundido por Alpine en sus redes sociales. El italiano remarcó el trabajo de preparación previo a su debut. “Estuve preparándome mucho en la fábrica de Enstone, trabajando en el simulador y junto a los ingenieros para asegurarme de llegar lo mejor preparado posible”, agregó el italiano, al tiempo que planteó su objetivo para la sesión: “Mi intención es hacer el mejor trabajo posible en pista y aportar datos e información valiosa al equipo para ayudar a preparar un fin de semana exitoso, en el que tanto Pierre (Gasly) como Franco puedan terminar sumando puntos”.

Gabriele Mini tomará el lugar de Franco Colapinto en la FP1 del GP de México

Sobre este cambio, Colapinto se mostró expectante por su regreso a pista en la segunda sesión del día. “Con Mini utilizando mi auto en la primera práctica libre, como parte de las sesiones obligatorias para debutantes, tengo muchas ganas de volver a salir a pista el viernes por la tarde y, ojalá, comenzar un fin de semana competitivo para nosotros”, concluyó.

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La actividad en el Autódromo Hermanos Rodríguez comenzará el viernes a las 15.30, hora argentina, con la primera práctica libre. Franco Colapinto tendrá su primera salida a pista a las 19.00, en la FP2. El sábado 31 se disputarán el tercer entrenamiento, desde las 14.30, y la clasificación, a partir de las 18.00, mientras que la carrera se correrá el domingo 1 de noviembre desde las 17.00.