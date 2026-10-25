Crimen y Justicia

La Justicia investiga la muerte de la trabajadora sexual en Retiro como un femicidio: falta el celular de la víctima

La mujer de 27 años fue hallada en la madrugada de hoy domingo en un departamento de la calle Libertad tras un presunto encuentro con un cliente. El fiscal Matías di Lello está a cargo de esclarecer el caso

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La joven alquilaba un departamento en Recoleta
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El trabajo de la Policía de la Ciudad en la escena de la muerte de Tatiana Micaela, la trabajadora sexual hallada muerta en un departamento de Retiro, arrojó una fuerte incógnita que marcó un punto de giro en el caso: los detectives de la División Homicidios no hallaron el celular de la víctima.

Este dato llevó a que Matías Di Lello, el fiscal del caso, comience a investigar la muerte como un femicidio. El cuerpo, hallado sobre una cama, no presentaba signos compatibles con una muerte violenta. La autopsia, realizada en la Morgue Judicial, había comenzado poco después del mediodía de hoy. Los investigadores del caso aguardaban los resultados preliminares del estudio al cierre de esta nota.

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Di Lello ordenó también una batería de medidas para hallar al principal sospechoso y para encontrar los posteos en sitios de internet donde la víctima promocionaba sus servicios.

Tatiana, de 27 años, había comenzado a dedicarse a la prostitución “recientemente”, asegura una fuente del caso a Infobae.

Su muerte fue alertada hoy domingo a las 8:40 AM al 911 por su compañera en el departamento que ambas alquilaban en la calle Libertad al 1200, luego de varios llamados que la víctima no respondió. Según el testimonio de su compañera, Tatiana se encontraría con un presunto cliente, conocido como “Iván”.

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De acuerdo a la reconstrucción, el hallazgo del cuerpo se dio después de que la denunciante se dirigió al inmueble ubicado en la calle Libertad al 1200 y, como la puerta estaba cerrada con llave y no recibió respuesta, solicitó la asistencia de un cerrajero.

Una vez dentro del departamento, encontraron a la joven recostada boca arriba sobre la cama y cubierta con una sábana. Personal del SAME constató el fallecimiento a las 8:48 de la mañana. Asimismo, el área de Criminalística de la fuerza porteña también comenzó tareas en el departamento.

Las primeras actuaciones policiales indicaron que no había desorden general en el departamento ni marcas de violencia visibles en el cuerpo.

Libertad - Crimen trabajadora sexual
El cuerpo de la joven fue hallado por una compañera que no lograba contactarse con ella

La denunciante y Tatiana Micaela se dedican al trabajo sexual y alquilan el inmueble de manera temporal para ejercer esa actividad, según su relato ante los investigadores.

Según la mujer, perdió contacto con su amiga la noche anterior, por lo que decidió dirigirse al departamento. Al llegar, encontró la puerta cerrada con llave y al no obtener respuesta, llamó a un cerrajero.

Una vez que lograron ingresar, encontraron la escena: la víctima yacía boca arriba sobre la cama.

El hecho ocurre a pocas horas de otro caso que conmociona Córdoba: Daniela Villalba, de 29 años, fue hallada sin vida en su departamento del barrio Cofico, en la capital cordobesa. Tenía heridas de arma blanca en el cuello y los brazos, y su cuerpo estaba cubierto con una sábana sobre la cama. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía especializada en delitos de Violencia de Género, que analiza el hecho como un posible femicidio. Hasta el momento, no hay detenidos.

La búsqueda comenzó después de que una amiga denunciara que Daniela había dejado de responder mensajes. Los investigadores encontraron además una valija con sangre en un contenedor cercano, un elemento que permitió vincular el caso con la desaparición de la joven y localizar su vivienda. En el departamento no había señales de desorden y faltaba su celular.

La principal hipótesis indica que Villalba habría sido asesinada durante un encuentro con una persona ajena a su círculo cercano. Las cámaras del edificio habrían registrado a un hombre que entró y salió del lugar, aunque las imágenes todavía no permitieron identificarlo con precisión. Daniela vivía sola desde hacía unas tres semanas, tenía un hijo y trabajaba en un local de ropa del centro cordobés

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