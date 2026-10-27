El desgarrador mensaje de Flor Otero tras la muerte de su madre: "Te veo en las mariposas"

La madre de la actriz falleció luego de una larga pelea con su salud (Video: Instagram)

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Donde las palabras no alcanzan, Flor Otero encontró la manera de decirlo todo. La actriz despidió a su madre, que falleció el 25 de octubre, y que padecía Alzheimer, con un extenso posteo en redes sociales en el que transformó su duelo en un pedido a quienes la siguen: que no posterguen los abrazos, los besos ni las palabras que importan.

“A ella ya le dije todo. Y me lo guardo para mí”, escribió al comienzo del mensaje, antes de dirigir sus palabras al resto de sus seguidores. La publicación estuvo acompañada por un álbum de fotos y videos que recorre distintas etapas del vínculo entre madre e hija. En una de las imágenes, ambas aparecen abrazadas al aire libre, con la cabeza de la actriz apoyada sobre el hombro de su madre. Otra fotografía muestra a la mujer sonriendo junto a un espejo de agua, con el pelo suelto y la mirada hacia un costado.

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También se incluyó una postal más reciente, en la que posa con un sombrero mexicano de ala ancha junto a una nena pequeña, en un local decorado con motivos del Día de los Muertos, y una imagen antigua, de tonos destiñidos, donde se la ve de joven con un bebé en brazos vestido con un mameluco celeste estampado con conejos.

Flor Otero apoya la cabeza en el hombro de su madre en un espacio al aire libre rodeado de árboles.

Tras dejar en claro que lo íntimo quedaba reservado, Flor abrió el mensaje hacia sus seguidores. “Pero aprovecho para decirles a ustedes algunas cosas importantes, de esas que no podemos olvidar”, escribió, y dio paso a una serie de frases breves, casi a modo de mandato: “Abracen fuerte. Besen mucho. Mimen con ternura. Canten a los gritos. Bailen con fuerza. Pinten en cualquier lado”.

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El texto continuó con un llamado a prestar atención a los vínculos cercanos, en una enumeración que insiste tres veces sobre la misma acción: “Escuchen. Escuchen. Escuchen. Jueguen. Lean en voz alta. Miren a los ojos. Rían. Rían mucho. Digan lo que necesiten. Lo lindo y lo otro también”.

A mitad del mensaje apareció una de las frases centrales de la publicación, que funciona como bisagra entre la enumeración de gestos cotidianos y un bloque dedicado al amor: “Después… no hay después”.

A continuación, la actriz insistió en la idea de vivir los afectos sin reservas, con una secuencia que combina la entrega total con la aceptación del conflicto: “Amen en serio. Amen fuerte. Amen con cada pedazo del alma. Enójense y vuelvan a amar”. El posteo también incluyó un pedido de gratitud constante, incluso en los momentos difíciles. “Agradezcan cada segundo. Hasta los difíciles, hasta los agotadores. Encuentren el milagro de cada día”, escribió.

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La madre de la actriz Flor Otero sonríe junto a un cerco de madera y vegetación bajo un cielo despejado.

Cerca del final, remarcó la importancia de construir memoria compartida y de sostener la presencia junto a los seres queridos. “Construyan recuerdos de esos que te hacen reír hasta llorar. Estén ahí. Demórense ahí. Ahí es”, agregó, antes de cerrar el bloque de reflexiones.

Flor Otero dedicó luego un agradecimiento a quienes la acompañaron durante el proceso que atravesó junto a su madre: “Gracias a todxs los que estuvieron”. El mensaje se extendió hacia otras familias que enfrentan situaciones similares. “Abrazo fuerte a todas las familias que están acompañando a sus seres amados en el Alzheimer y otras Demencias”, escribió, en referencia a la enfermedad que padeció su madre.

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La despedida se cerró con una línea breve y cargada de significado: “Te veo en las mariposas, Ma”.

La madre de la actriz Flor Otero sonríe junto a una niña mientras ambas llevan sombreros tradicionales en un restaurante temático.

En los comentarios de la publicación, distintas figuras del ambiente artístico le enviaron mensajes de apoyo. Facundo Arana escribió: “Abrazo inmenso Flor… un beso grande a todos”. Julieta Nair Calvo sumó su propio mensaje de contención: “Amiga hermosa. Te abrazo fuerte”. En la misma línea, Sabrina Farciarena expresó: “Flor hermosa te abrazo fuerte”, y Mery del Cerro dejó su comentario: “Abrazo inmenso Flor”.

Entre los mensajes recibidos se destacó el de Tripa Germán, su pareja, quien le dedicó unas líneas públicas. “Te amo para siempre a vos y a tu hermoso corazón que emana tanto amor. Siempre con vos y para vos. Te amo”, le escribió en la misma publicación, en respuesta a la despedida que la actriz compartió con sus seguidores.

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