Deportes

Lo comparaban con Cristiano Ronaldo, estuvo preso por tráfico de drogas, se hizo actor porno y ahora fue acusado de violación

El ex jugador Fabio Paim compartió tiempo con el astro portugués en el Sporting Lisboa, pero sus caminos se separaron y recientemente enfrenta cargos por agresión sexual

Fabio Paim Cristiano Ronaldo
Fabio Paim fue acusado de violación
Guardar

El exjugador Fábio Paim fue acusado de violar a una estudiante universitaria, en un caso que llegará a juicio el 18 de noviembre. El Ministerio Público portugués imputó al exfutbolista, de 38 años y exintegrante de la academia del Sporting de Lisboa junto a Cristiano Ronaldo, por los delitos de violación, daño y allanamiento de morada, según informó el diario A Bola.

De acuerdo con la acusación, difundida por la cadena TVI y confirmada por CNN Portugal, los hechos ocurrieron en la madrugada del 20 de abril de 2023. Paim habría seguido a una joven que vio en un bar hasta la vivienda donde esta residía junto a otras estudiantes, en Faro. Según el relato del Ministerio Público, el exjugador forzó la puerta del edificio y del apartamento. La víctima no fue la mujer que inicialmente le había llamado la atención, sino una compañera de piso de esta.

PUBLICIDAD

La acusación sostiene que la joven fue tomada por el cabello, proyectada contra una pared y violada. La investigación policial incluyó el análisis forense de la ropa de la víctima, que arrojó vestigios biológicos compatibles con el perfil genético de Paim, según detalló A Bola. El exfutbolista fue interrogado por la Policía Judicial y quedó imputado en la causa. Hasta el momento no se pronunció públicamente sobre la acusación, de acuerdo con CNN Portugal.

Fabio Paim fue una promesa del fútbol, pero nunca terminó de despegar
Fabio Paim fue una promesa del fútbol, pero nunca terminó de despegar

No es la primera vez que Fábio Paim enfrenta señalamientos de este tipo. En 2015, cuando jugaba para el FK Nevežis de Lituania, fue acusado de violación, pero terminó absuelto. En esa oportunidad, el jugador manifestó su conformidad con el fallo judicial y aseguró que esperaba ese desenlace, además de denunciar haber sido víctima de un intento de extorsión. Tres años antes, en 2012, había sido señalado por exhibicionismo sexual en Cascais, acusado de espiar a parejas en el interior de automóviles.

PUBLICIDAD

El recorrido de Paim tras dejar el fútbol de alto rendimiento estuvo marcado por episodios judiciales y mediáticos. En 2019 fue expulsado del reality show angolano Lutando pela Fama luego de una discusión que derivó en una agresión física contra una participante. Ese mismo año, la Policía de Seguridad Pública lo detuvo en Alcoitão, en el municipio de Cascais, en el marco de una investigación por tráfico de drogas.

Según la acusación del Ministerio Público citada por A Bola, el exjugador vendía cocaína en la región desde comienzos de ese año; al momento de su detención llevaba 120 euros escondidos en la ropa interior, y en su vivienda y automóvil se hallaron dinero y droga. Permaneció en prisión preventiva por considerarse que existía riesgo de reincidencia, alteración del orden público y fuga.

Paim permaneció diez meses detenido en la prisión de Caxias antes de ser puesto en libertad, y en 2020 fue condenado a cuatro años y medio de prisión en suspenso, pena que concluyó en enero de 2025.

El exjugador, nacido en 1988, fue formado en las divisiones inferiores del Sporting de Lisboa, club que abandonó a los 21 años rumbo al Chelsea inglés, donde solo disputó partidos con el equipo de reservas durante un préstamo de cuatro meses en 2008. En su adolescencia llegó a cobrar 4.400 dólares semanales y un bono anual de 130.000 dólares, y Cristiano Ronaldo, su excompañero en la cantera del Sporting, llegó a declarar en 2003: “Si creen que soy bueno, esperen a ver a Fabio Paim”.

En septiembre de 2024, Paim afirmó en una entrevista en YouTube que buscaba una carrera en la industria pornográfica. Más recientemente, según consignó A Bola, participó en una película para adultos junto a creadoras de contenido, distribuida a través de Telegram por 79 euros.

El exfutbolista intentó también reinsertarse en el fútbol profesional. En febrero de 2017, cuando negociaba su regreso con el Sintra Football, ingresó sin previo aviso a un reality show, decisión que generó el malestar del presidente del club, Dinis Delgado, quien había intentado ayudarlo a reencauzar su carrera.

Temas Relacionados

Fabio PaimCristiano Ronaldodeportes-argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Newman y Alumni abrirán las semifinales del URBA Top 14 y CASI enfrentará a Hindú por el otro lugar en la final

Los cuatro mejores equipos de la fase regular buscarán un lugar en la definición del torneo de la Unión de Rugby de Buenos Aires. La Catedral será sede de los tres partidos decisivos

Newman y Alumni abrirán las semifinales del URBA Top 14 y CASI enfrentará a Hindú por el otro lugar en la final

Franco Colapinto contó su plan para cortar la racha negativa en la Fórmula 1 y volver a sumar puntos en el GP de México

El piloto argentino de Alpine llega al Autódromo Hermanos Rodríguez tras su cuarto abandono en cinco carreras

Franco Colapinto contó su plan para cortar la racha negativa en la Fórmula 1 y volver a sumar puntos en el GP de México

La “irrisoria” multa al Barcelona por el escándalo con Julián Álvarez y Atlético de Madrid: por qué no la quiere pagar

El elenco catalán fue sancionado a abonar una cantidad ínfima por contactar al argentino con contrato vigente en el Colchonero

La “irrisoria” multa al Barcelona por el escándalo con Julián Álvarez y Atlético de Madrid: por qué no la quiere pagar

Franco Colapinto no correrá la primera práctica libre del Gran Premio de México de la Fórmula 1: los motivos

El piloto argentino será reemplazado por Gabriele Mini, debido a las pruebas obligatorias a los pilotos novatos en cada temporada. Recuperará su butaca para el segundo ensayo

Franco Colapinto no correrá la primera práctica libre del Gran Premio de México de la Fórmula 1: los motivos

Mbappé, el perdón y la hipocresía en el fútbol: cuando a un genocida no se le puede decir “dictador”

La estrella francesa del Real Madrid no se equivocó en su calificación hacia Mao Tse-tung, aunque luego los compromisos económicos de LaLiga lo obligaron a revisar sus dichos por la presión del régimen de Xi Jinping

Mbappé, el perdón y la hipocresía en el fútbol: cuando a un genocida no se le puede decir “dictador”

MALDITOS NERDS

Robert Pattinson elogia a Steven Soderbergh por ayudar a terminar ‘The Batman Part II’

Robert Pattinson elogia a Steven Soderbergh por ayudar a terminar ‘The Batman Part II’

El juego cancelado de ‘Paranormal Activity’ regresa gratis como ‘Playable Archive’

El éxito de ‘Ghost of Yotei’ no evita 24 despidos en Sucker Punch

‘The Division’ supera los 50 millones de jugadores mientras avanza su tercera entrega

Warhorse Studios sufre un ciberataque durante el desarrollo de sus dos RPG

ENTRETENIMIENTO

Los memes que marcaron los 2000 están de vuelta: Firefox reúne a las leyendas de YouTube para un nuevo comercial

Los memes que marcaron los 2000 están de vuelta: Firefox reúne a las leyendas de YouTube para un nuevo comercial

Viuda de Hugh Hefner denuncia abuso sexual, incesto y más detalles inquietantes de su matrimonio con el magnate de Playboy

Matthew Perry y el funeral que reunió al elenco de ‘Friends’: “Se quedaron a su alrededor, llorando”

Coach vocal analiza la controversial interpretación de Amaia Montero durante la nueva gira de La Oreja de Van Gogh: “La presión le pasa factura”

Christopher Lloyd y su gran arrepentimiento en ‘Volver al futuro III’: “Todavía siento esa punzada en el corazón”

INFOBAE AMÉRICA

La activista Berta Valle denuncia desapariciones forzadas de detenidos políticos en Nicaragua

La activista Berta Valle denuncia desapariciones forzadas de detenidos políticos en Nicaragua

Colsubsidio, entre las marcas más queridas de Colombia: “la confianza se construye día a día”

El Ministerio de Obras Públicas presenta el mayor presupuesto de su historia para invertir en infraestructura en El Salvador

Aumentan hospitalizaciones de niños por infecciones respiratorias en Costa Rica y Salud pide reforzar medidas de prevención

La Unidad Nacional de Atención al Enfermo Renal en Guatemala solicita USD 13.3 millones para mantener en 2027 las sedes abiertas este año