Lo comparaban con Cristiano Ronaldo, estuvo preso por tráfico de drogas, se hizo actor porno y ahora fue acusado de violación

Fabio Paim fue acusado de violación

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El exjugador Fábio Paim fue acusado de violar a una estudiante universitaria, en un caso que llegará a juicio el 18 de noviembre. El Ministerio Público portugués imputó al exfutbolista, de 38 años y exintegrante de la academia del Sporting de Lisboa junto a Cristiano Ronaldo, por los delitos de violación, daño y allanamiento de morada, según informó el diario A Bola.

De acuerdo con la acusación, difundida por la cadena TVI y confirmada por CNN Portugal, los hechos ocurrieron en la madrugada del 20 de abril de 2023. Paim habría seguido a una joven que vio en un bar hasta la vivienda donde esta residía junto a otras estudiantes, en Faro. Según el relato del Ministerio Público, el exjugador forzó la puerta del edificio y del apartamento. La víctima no fue la mujer que inicialmente le había llamado la atención, sino una compañera de piso de esta.

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La acusación sostiene que la joven fue tomada por el cabello, proyectada contra una pared y violada. La investigación policial incluyó el análisis forense de la ropa de la víctima, que arrojó vestigios biológicos compatibles con el perfil genético de Paim, según detalló A Bola. El exfutbolista fue interrogado por la Policía Judicial y quedó imputado en la causa. Hasta el momento no se pronunció públicamente sobre la acusación, de acuerdo con CNN Portugal.

Fabio Paim fue una promesa del fútbol, pero nunca terminó de despegar

No es la primera vez que Fábio Paim enfrenta señalamientos de este tipo. En 2015, cuando jugaba para el FK Nevežis de Lituania, fue acusado de violación, pero terminó absuelto. En esa oportunidad, el jugador manifestó su conformidad con el fallo judicial y aseguró que esperaba ese desenlace, además de denunciar haber sido víctima de un intento de extorsión. Tres años antes, en 2012, había sido señalado por exhibicionismo sexual en Cascais, acusado de espiar a parejas en el interior de automóviles.

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El recorrido de Paim tras dejar el fútbol de alto rendimiento estuvo marcado por episodios judiciales y mediáticos. En 2019 fue expulsado del reality show angolano Lutando pela Fama luego de una discusión que derivó en una agresión física contra una participante. Ese mismo año, la Policía de Seguridad Pública lo detuvo en Alcoitão, en el municipio de Cascais, en el marco de una investigación por tráfico de drogas.

Según la acusación del Ministerio Público citada por A Bola, el exjugador vendía cocaína en la región desde comienzos de ese año; al momento de su detención llevaba 120 euros escondidos en la ropa interior, y en su vivienda y automóvil se hallaron dinero y droga. Permaneció en prisión preventiva por considerarse que existía riesgo de reincidencia, alteración del orden público y fuga.

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Paim permaneció diez meses detenido en la prisión de Caxias antes de ser puesto en libertad, y en 2020 fue condenado a cuatro años y medio de prisión en suspenso, pena que concluyó en enero de 2025.

El exjugador, nacido en 1988, fue formado en las divisiones inferiores del Sporting de Lisboa, club que abandonó a los 21 años rumbo al Chelsea inglés, donde solo disputó partidos con el equipo de reservas durante un préstamo de cuatro meses en 2008. En su adolescencia llegó a cobrar 4.400 dólares semanales y un bono anual de 130.000 dólares, y Cristiano Ronaldo, su excompañero en la cantera del Sporting, llegó a declarar en 2003: “Si creen que soy bueno, esperen a ver a Fabio Paim”.

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En septiembre de 2024, Paim afirmó en una entrevista en YouTube que buscaba una carrera en la industria pornográfica. Más recientemente, según consignó A Bola, participó en una película para adultos junto a creadoras de contenido, distribuida a través de Telegram por 79 euros.

El exfutbolista intentó también reinsertarse en el fútbol profesional. En febrero de 2017, cuando negociaba su regreso con el Sintra Football, ingresó sin previo aviso a un reality show, decisión que generó el malestar del presidente del club, Dinis Delgado, quien había intentado ayudarlo a reencauzar su carrera.