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Héctor Paletta y las criptomonedas: nuevos datos sobre su situación fiscal y el origen de los fondos bajo investigación

El árbitro habría cambiado de contador después de tener que regularizar una deuda tributaria por ingresos incompatibles con el monotributo. También persisten interrogantes sobre la procedencia del dinero utilizado para comprar criptoactivos

Surgieron nuevos datos sobre la situación fiscal de Héctor Paletta y el origen de los fondos utilizados para comprar criptomonedas
Surgieron nuevos datos sobre la situación fiscal de Héctor Paletta y el origen de los fondos utilizados para comprar criptomonedas
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Nuevos datos sobre la situación fiscal de Héctor Paletta y el origen de los fondos utilizados para comprar criptomonedas agregan elementos a las sospechas que rodean los movimientos financieros del árbitro, cuyo nombre quedó en el centro de la polémica por su actuación en el VAR del último Superclásico.

Según pudo reconstruir este medio, Paletta habría tenido que regularizar una deuda tributaria después de que se detectaran ingresos superiores a los límites permitidos por el régimen del monotributo. La situación habría derivado, además, en la desvinculación del contador que hasta entonces administraba sus asuntos fiscales.

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La novedad se suma a los interrogantes sobre la procedencia del dinero utilizado para adquirir criptomonedas mediante billeteras virtuales. De acuerdo con la información conocida sobre el caso, el árbitro no habría logrado justificar satisfactoriamente el origen de esos fondos, una circunstancia que adquiere relevancia frente a las diferencias detectadas entre sus movimientos financieros y los ingresos declarados. Aunque la compra de activos digitales es una actividad legal, la trazabilidad del dinero y su correspondencia con la situación patrimonial y tributaria de quien realiza las operaciones constituyen aspectos centrales para determinar si existieron irregularidades.

Héctor Paletta estuvo en el centro de la polémica del último Superclásico
Héctor Paletta estuvo en el centro de la polémica del último Superclásico

Los antecedentes de la controversia se remontan a la información difundida sobre los movimientos bancarios de Paletta durante 2024. Según esas publicaciones, el árbitro habría recibido acreditaciones por más de 130 millones de pesos, una cifra considerablemente superior a los ingresos que habría declarado ante las autoridades fiscales.

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Los nuevos datos permiten incorporar a ese cuadro dos elementos hasta ahora no conocidos: la presunta regularización de una deuda impositiva y la decisión de cambiar de contador. Sin embargo, no se conocen públicamente actuaciones oficiales que permitan establecer el alcance de las eventuales irregularidades ni confirmar la existencia de una investigación judicial formal.

El caso también plantea interrogantes que exceden la situación particular de Paletta y alcanzan al sistema arbitral argentino. Uno de ellos es si las operaciones con criptomonedas constituyen una práctica habitual entre los árbitros y qué mecanismos de control patrimonial existen sobre quiénes intervienen en las principales competencias del fútbol profesional. Por el momento, no hay elementos que permitan afirmar que los movimientos atribuidos a Paletta formen parte de una operatoria generalizada, ni que exista alguna vinculación entre esas transacciones y decisiones adoptadas dentro del campo de juego.

La controversia adquirió notoriedad después de la actuación de Paletta como responsable del VAR en el Superclásico entre River y Boca. Durante aquel encuentro, el árbitro no convocó a Darío Herrera a revisar una jugada en la que Lucas Martínez Quarta reclamó un penal por un empujón dentro del área de parte de Lautaro Blanco. La decisión provocó cuestionamientos y volvió a instalar la discusión sobre los criterios de intervención del VAR. La aparición de información sobre sus movimientos financieros se produjo en ese contexto, aunque hasta el momento no se ha acreditado ninguna relación entre las operaciones económicas señaladas y su desempeño arbitral.

Consultadas por este medio acerca de la situación tributaria de Paletta, las autoridades de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) se negaron a brindar información amparándose en el secreto fiscal. La respuesta impide confirmar oficialmente tanto la existencia y el monto de una eventual deuda como las condiciones en las que habría sido regularizada. De esta manera, mientras persisten los interrogantes sobre las acreditaciones bancarias, el encuadre tributario y la procedencia de los fondos destinados a criptomonedas, todavía no existe una explicación pública concluyente sobre los movimientos financieros atribuidos al árbitro.

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