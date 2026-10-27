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Florencia Raggi homenajeó a su hija Renata por su cumpleaños y mostró fotos de la intimidad familiar: “La vida con vos es mucho mucho mejor”

La hija de la actriz y Nicolás Repetto cumplió 28 años y su madre le dedicó una tierna publicación en sus redes sociales

Una mujer sentada sostiene a un bebé recién nacido vestido con ropa blanca en brazos, ambos con pulseras de identificación hospitalaria
Florencia Raggi celebró el cumpleaños número 28 de Renata, su hija mayor con Nicolás Repetto (Instagram)
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Veintiocho años caben en un puñado de fotos cuando quien las elige es una madre. Florencia Raggi abrió el álbum familiar para celebrar el cumpleaños de Renata, su hija mayor con Nicolás Repetto, y publicó en redes sociales una secuencia de imágenes que arranca en una sala de maternidad y llega hasta la actualidad, con los abrazos y las risas compartidas como hilo conductor de casi tres décadas juntas.

La dedicatoria que la actriz dejó en el pie de la publicación fue breve pero contundente: “Te celebro cada día pero hoy aún más, Renata Repetto. ¡¡¡Felices 28, negra hermosa del amor!!! La vida con vos es mucho mejor. Te admiro toda”. El mensaje acompañó una serie de fotografías que van desde el nacimiento de Renata hasta instantáneas recientes, en las que se la ve ya adulta, de viaje y en distintos momentos de su vida personal.

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El repaso fotográfico comienza con una imagen de la joven recién nacida, en brazos de Raggi, en lo que parece ser el momento posterior al parto, con la pulsera identificatoria de la maternidad todavía visible en la muñeca de la actriz. Otra toma de esa misma etapa la presenta como bebé, de pocos meses, recostada sobre el pecho descubierto de su padre, Nicolás Repetto, en una escena íntima del vínculo entre ambos.

Un hombre recostado en una cama con la boca abierta sostiene sobre el pecho a una bebé en pañales
La tierna foto de Nicolás junto a su hija de pocos meses
Una niña pequeña de cabello oscuro y chaqueta azul gatea sobre una alfombra clara mientras sonríe a la cámara
Renata la tierna postal que eligió Flor para homenajear a su hija
Primer plano de una joven de cabello castaño que saca la lengua y entrecierra los ojos sobre un fondo oscuro
El carrete estuvo lleno de momentos de la infancia y la adolescencia
Una niña pequeña posa de pie sobre una alfombra con un abrigo holgado a cuadros blancos y negros, collares en el cuello y un gorro oscuro
"La vida con vos es mucho mucho mejor", escribió Raggi en el pie de la publicación

La secuencia avanza con Renata ya gateando, de aproximadamente un año, con el pelo oscuro y enrulado, vestida con un conjunto azul marino, en una escena doméstica dentro de lo que aparenta ser la casa familiar. De esa primera infancia forma parte también un registro de la niña disfrazada con un largo tapado a cuadros blanco y negro y un collar de cuentas, en una pose que remite a los juegos de disfraces propios de los primeros años.

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Entre las imágenes de la niñez hay una instantánea de Renata sobre un carrusel, sonriente y sosteniéndose de uno de los postes dorados, junto a un caballito de madera pintado de blanco y amarillo, en lo que parece ser un parque de diversiones. También se incluye un registro de madre e hija recostadas en una cama, entre risas, con un pie de la pequeña levantado frente a la cámara.

Una mujer y una niña pequeña están acostadas sobre una superficie blanca mientras la niña levanta las piernas y sonríe a la cámara
La divertida postal que eligió Raggi
Una de las postales vintage que Raggi compartió de Renata Repetto, su hija
Una de las postales vintage que Raggi compartió de Renata Repetto, su hija

Hay además una imagen tierna entre hermanos: Renata, de pocos años, besando en la mejilla a su hermano menor, Francisco Repetto, ambos con ropa de entrecasa, en un gesto de cariño fraternal. El crecimiento de la joven continúa en el álbum con una fotografía en la que aparece junto a su padre y Francisco, siendo este último un niño pequeño, en lo que parece una terraza durante la noche, los tres sonrientes ante la cámara.

Un hombre adulto y dos niños posan de pie durante la noche frente a una estructura de madera blanca
"Te celebro cada día, pero hoy aún más", aseguró la actriz en la publicación
Un niño besa en la mejilla a una niña sonriente vestida de rosa que lo abraza
Francisco, el hermano menor de Renata, también fue parte de la publicación
Una niña de cabello castaño y camiseta blanca sostiene en brazos a un bebé vestido con un overol de mezclilla en un patio exterior
La tierna foto de Juana junto a Renata, su mediohermana

En otra imagen de la adolescencia, Renata posa con el cabello suelto y la lengua afuera, en un gesto desenfadado, en una fotografía tomada de noche y con el pelo alborotado por el viento. El repaso también incluye un retrato junto a Nicolás en la playa, ambos mirando hacia el horizonte en una pose de perfil, con el mar como fondo, en una toma que transmite complicidad entre padre e hija.

Nicolás Repetto y su hija Renata aparecen de perfil sonriendo en una playa frente al mar
"Te amo", fue la sencilla respuesta que dejó Renata en la publicación

Raggi sumó una fotografía donde abraza a Renata, ya preadolescente, en un ambiente con luces de color verde, ambas con amplias sonrisas, en lo que parece ser una fiesta o un evento familiar. Las imágenes también retratan al histórico conductor junto a la actriz y Renata, siendo esta última una niña de entre nueve y diez años, en la playa, con el padre cargando en upa a quien sería otro de los hijos de la pareja, envuelto en una manta blanca.

El álbum recupera además una foto de Renata adolescente sosteniendo a un bebé en brazos, sentada en lo que aparenta ser un patio exterior, en una escena de la vida cotidiana familiar. Entre las imágenes más recientes, se observa a la joven ya adulta, con el pelo corto y lentes de sol, en una selfie tomada junto a su madre frente al mar, con un paisaje de acantilados y construcciones blancas de fondo.

Una de las fotos más actuales que Raggi compartió de su hija
Una de las fotos más actuales que Raggi compartió de su hija
Una mujer adulta y una niña sonríen abrazadas mejilla contra mejilla en una habitación con paredes claras y una puerta al fondo
Raggi abraza a su hija Renata en una fotografía compartida con motivo de su cumpleaños
Una niña sonríe hacia la cámara con el cabello castaño recogido y viste una chaqueta morada con cuello marrón
Renata cumplió 28 años y tiene una vida alejada de los medios (Instagram)

También aparece una foto de la joven en un ambiente de clima frío, con la cabeza cubierta por una bufanda gris y lentes de sol de marco rosado, en lo que parece ser un entorno urbano junto al agua. Otra fotografía la muestra junto a Juana Repetto, hija de Nicolás con Reina Reech, en un ambiente hogareño, ambas sonrientes, compartiendo un momento de cercanía entre hermanas.

El conjunto de imágenes que Florencia eligió para homenajear a su hija combina fotografías de distintas épocas y formatos, desde retratos impresos de la infancia hasta capturas digitales de la vida adulta de Renata, en un recorrido visual que atraviesa 28 años de vínculo entre madre e hija.

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