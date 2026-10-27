Piden justicia por “Manchita”, la perra asesinada de un tiro por un policía porteño en una comisaría de Floresta

Manchita, la perra asesinada de un tiro por un agente de la Policía de la Ciudad en una comisaría de Floresta

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Un grupo de vecinos del barrio porteño de Floresta encabeza un fuerte reclamo por la trágica muerte de “Manchita”, una perra muy querida en la zona que fue asesinada de un tiro por un agente de la Policía de la Ciudad, en el marco de un confuso episodio ocurrido en el interior de la Comisaría Comunal 10.

En repudio al accionar del efectivo denunciado, este martes, desde las 17:00, habrá una movilización a la dependencia policial ubicada sobre calle Chivilcoy al 400. “No se trata solamente de Manchi. Se trata de que ningún animal sea víctima de violencia y de que los hechos denunciados sean investigados con seriedad”, reza el comunicado difundido en la red social Facebook por el grupo “Mascotas Floresta”.

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Según pudo confirmar Infobae a partir de fuentes policiales, el caso de maltrato animal ocurrió el pasado lunes, cuando, en circunstancias que aun se encuentran bajo investigación, el oficial Tomás Agustín Seco le disparó a la cabeza a la perra que solía refugiarse del frío dentro de la seccional.

Consumado el hecho, desde el Ministerio de Seguridad porteño confirmaron a este medio que el agente intentó justificar su accionar al asegurar que “Manchita” -bautizada así por los vecinos debido a las manchas blancas y negras que llevaba en su cuerpo- había intentado morderlo. Sin embargo, hasta el momento no hay pruebas de ello.

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"Manchita" murió tras recibir un tiro por parte de un agente de la Policía de la Ciudad.

Algunas imágenes que trascendieron por redes sociales muestran la herida de bala que Manchita sufrió a la altura del costado izquierdo de su cuello, por la cual murió en el interior de la comisaría.

Ni bien se tomó conocimiento del hecho se dio intervención a la UFLA Este. Luego, al estar involucrado un animal, la causa pasó a manos de la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA), desde donde ya se pidió una serie de medidas de prueba para esclarecer el hecho.

Del mismo modo, la Oficina de Asuntos Internos de la Policía porteña abrió un sumario sobre el caso y apartó al oficial Seco hasta que se resuelva su situación judicial.

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Este martes, desde las 17, vecinos de Floresta marcharán a la Comisaría Comunal 10, ubicada sobre Chivilcoy al 400.

“Manchi era una perrita que merecía vivir, recibir amor y ser tratada con respeto. Hoy, su historia nos llena de dolor e indignación, y pedimos que se conozca la verdad y que se haga justicia”, dice uno de los posteos que comenzaron a circular en redes durante las últimas horas, en vísperas de la marcha que un grupo de vecinos de Floresta encabezará para reclamar por la perrita asesinada.

Y en la misma línea, desde la comunidad “Mascotas Floresta” plantearon: “Exigimos que este caso se investigue a fondo, que se esclarezcan las circunstancias de su muerte y que, si se comprueban responsabilidades, se haga justicia. No podemos permitir que un hecho así quede en el olvido”.

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