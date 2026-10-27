Francisco Cerúndolo se despidió de Viena y el torneo se quedó sin argentinos

Francisco Cerúndoo quedó eliminado en el debut del ATP 500 de Viena (Crédito: REUTERS/Tingshu Wang)

Guardar

Francisco Cerúndolo quedó eliminado en la primera ronda del ATP 500 de Viena, que se disputa sobre canchas rápidas bajo techo, al caer en sets corridos frente al británico Cameron Norrie por 6-4 y 6-1 en una hora y 31 minutos de competencia.

Luego de alcanzar las semifinales en Bruselas el último sábado, Cerúndolo, la mejor raqueta nacional, se ubica en el puesto 19 del ranking mundial, a solo una posición de su mejor marca histórica. Sin embargo, en su presentación en el torneo austríaco, no pudo superar el debut ante el británico Norrie (41°), nacido en Johannesburgo, Sudáfrica, pero representante de Gran Bretaña. El argentino llegó con poco tiempo de entrenamiento para adaptarse a las condiciones de juego y cayó en dos sets.

PUBLICIDAD

En el inicio del encuentro, Cerúndolo dispuso de la primera oportunidad de quiebre con el marcador 4-4, en un game que se extendió durante 15 puntos. En el séptimo juego, esta vez con el servicio del argentino, ambos volvieron a disputar la misma cantidad de puntos. Sin embargo, la ventaja quedó en manos de Norrie, quien aprovechó esa diferencia para llevarse el primer parcial por 6-4.

En el segundo set, el argentino mostró una versión desdibujada en donde apenas logró mantener su servicio en una de las cuatro ocasiones en las que sacó y no generó puntos de quiebre. Estas dificultades le permitieron al británico encaminarse hacia la victoria y sellar su pase a la siguiente ronda con un contundente 6-1.

PUBLICIDAD

Las estadísticas finales reflejaron que Cerúndolo conectó cinco aces y cometió cuatro dobles faltas. Alcanzó una efectividad del 61 % con el primer servicio y ganó el 58 % de los puntos disputados con ese golpe. Además, salvó dos de los seis puntos de quiebre que enfrentó y concretó una sola ruptura. En total, registró 24 tiros ganadores y 30 errores no forzados.

Tomás Etcheverry sufrió su sexta derrota consecutiva (Crédito: Reuters/Geoff Burke)

Tomás Etcheverry (29°) sufrió una nueva derrota en el circuito. En el certamen austríaco, el tenista platense se despidió en su debut frente al italiano Matteo Berrettini (48°) por 6-3 y 6-4.

Para Etcheverry, significó su sexta derrota consecutiva. Tras caer en los octavos de final del US Open, perdió en Hangzhou, Tokio, Shanghai, Almaty y Viena. Cabe destacar que el bonaerense consiguió esta temporada su primer título ATP en Río de Janeiro. Hasta el momento, acumula un récord de 26 triunfos y 26 derrotas en 2026.

PUBLICIDAD

Derrotas de Cerúndolo y Navone

En Basilea, Juan Manuel Cerúndolo (54°) y Mariano Navone (43°) se despidieron en los dieciseisavos de final. El porteño perdió ante el alemán Daniel Altmaier (60°), a quien había vencido en la última ronda de la clasificación, pero que finalmente ingresó al cuadro principal como perdedor afortunado. El encuentro terminó 6-7(5), 7-6(4) y 6-4. Por su parte, el jugador de 9 de Julio cayó ante el monegasco Valentin Vacherot (31°) por 6-3 y 7-6(4).

El certamen suizo se disputa desde 1970 y a lo largo de la historia lograron levantar el trofeo los argentinos Guillermo Vilas en 1978, David Nalbandian en 2002, Guillermo Coria en 2003 y Juan Martín del Potro en 2012 y 2013. El máximo ganador es Roger Federer con 10 títulos.

PUBLICIDAD