Liberaron al padre de Agostina Páez y a su pareja tras el robo de $1,5 millones en Santiago del Estero

Las cámaras de seguridad del local registraron el momento del robo (Gentileza Info del Estero)

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Mariano Páez, el padre de Agostina Páez, y su pareja, María Emilia Soledad Batule, fueron excarcelados este martes en Santiago del Estero, en el marco de la investigación por el hurto de $1,5 millones de un comercio de Termas de Río Hondo. Ambos recuperaron la libertad después de permanecer 13 días detenidos.

Según confirmaron fuentes judiciales a Infobae, la decisión se adoptó durante una audiencia en la que el juez de Control y Garantías, Silvio Salice, consideró que no existían riesgos procesales que justificaran mantener a los acusados privados de su libertad.

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El abogado defensor de la pareja, Sebastián Robles, confirmó a este medio que ambos deberán cumplir una serie de medidas para permanecer en libertad, entre ellas, la prohibición de acercarse al comercio Lo Bruno, donde ocurrió el presunto hurto.

Mariano Páez tiene 58 años

Robles también precisó que la defensa realizó un pago de $900.000 a la empresa y que, durante la audiencia, solicitó que los poco más de $600.000 secuestrados durante los allanamientos fueran entregados al comercio para completar la restitución del dinero denunciado como sustraído.

De esta manera, según explicó el abogado, se alcanzaría la suma de $1,5 millones, entre el pago efectuado y el dinero incautado por los investigadores.

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Páez, que permanecía alojado en la Alcaidía de Las Termas de Río Hondo, ya recuperó la libertad. Sin embargo, “la resolución judicial no implica el cierre del expediente ni el sobreseimiento de los acusados”, indicaron las fuentes judiciales consultadas.

Mariano Páez saliendo del comercio tras el hurto

El video del robo

El hecho ocurrió el pasado sábado 10 de octubre, entre las 12.15 y las 12.40, en una sucursal de Lo Bruno, una empresa dedicada a la venta de materiales para la construcción, ubicada sobre la calle Juan Núñez del Prado, en Termas de Río Hondo.

Según la Fiscalía, Páez ingresó al establecimiento acompañado por Batule y ambos se acercaron al sector de cajas, donde una empleada contaba varios fajos de billetes y separaba distintas sumas sobre el mostrador.

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En esas circunstancias, el empresario habría aprovechado una distracción de la cajera para introducir la mano por la ventanilla de atención al público y apoderarse de aproximadamente $1,5 millones, que luego habría entregado a su pareja.

La maniobra quedó registrada por las cámaras de seguridad del comercio.

Mariano Páez es el padre de Agostina Páez, la abogada santiagueña que estuvo detenida en Brasil en una causa por injuria racial (RS Fotos)

Tras la denuncia, la Justicia ordenó allanamientos en una vivienda ubicada sobre la calle Alvear, en el barrio Alberdi de la capital santiagueña. Durante los procedimientos, los investigadores secuestraron $632.600 en efectivo, una camioneta Toyota RAV4 y prendas de vestir consideradas de interés para la causa.

Ambos fueron detenidos y quedaron a disposición de la Justicia. Durante su indagatoria ante el fiscal Sabater, Páez se negó a declarar.

Su defensa solicitó posteriormente una audiencia para pedir la excarcelación y propuso una reparación económica a la empresa damnificada. Finalmente, el juez hizo lugar al pedido de libertad, aunque la investigación penal continúa.

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Mariano Páez es el padre de Agostina Páez, la abogada santiagueña que estuvo detenida en Brasil en una causa por injuria racial, luego de que se difundieran imágenes en las que realizaba gestos racistas hacia trabajadores de un bar de Río de Janeiro. La joven regresó a la Argentina en abril de este año.