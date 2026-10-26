Un segundo celular y la llamada a otra escort: las nuevas pruebas que complican al presunto doble femicida de Córdoba y Retiro

Iván Tabella y las víctimas: Daniela Villalba y Tatiana Fernández

Guardar

La investigación por los crímenes de Daniela Villalba (29), en Córdoba, y Tatiana Fernández (27), en el barrio porteño de Retiro, sumó nuevos elementos que complican la situación de Iván Tabella, el hombre de 28 años detenido como sospechoso de ambas muertes. Un segundo teléfono celular, una llamada a otra trabajadora sexual y registros de cámaras de seguridad y antenas telefónicas forman parte de las pruebas reunidas para vincularlo con el caso ocurrido en la Ciudad de Buenos Aires.

Según confirmaron fuentes judiciales a Infobae, una de las pistas más importantes surgió cuando los investigadores llegaron hasta la casa de los padres del sospechoso, en Córdoba, y preguntaron por su paradero.

PUBLICIDAD

Los familiares les explicaron que Iván no se encontraba allí y que se había marchado, pero aportaron un dato que resultaría clave: tenía un segundo teléfono celular. Incluso les facilitaron el número para que pudieran comunicarse con él.

Los investigadores lo llamaron y el hombre atendió. “Estoy ocupado”, respondió, de acuerdo con lo reconstruido por las fuentes consultadas por este medio.

Iván Tabella (imagen blureada) fue detenido por los crímenes de Tatiana Fernández y Daniela Villalba

Ese número permitió avanzar en la investigación. Los pesquisas establecieron que desde el mismo teléfono se había realizado una llamada a una trabajadora sexual anunciada en la página Gemidos.com.

La mujer que recibió la comunicación estaba con otro cliente y, por ese motivo, derivó al hombre a Tatiana Fernández. En aquella primera conversación, el sospechoso se presentó con su nombre: “Hola, soy Iván”.

PUBLICIDAD

La coincidencia entre el número telefónico utilizado para contactar a la trabajadora sexual y el que habían aportado los padres del detenido permitió a los investigadores establecer una conexión entre Tabella y el encuentro que Tatiana acordó antes de morir.

Pero no fue el único elemento reunido por la Justicia. De acuerdo con las fuentes consultadas, el teléfono registró un impacto en una antena ubicada a unos 200 metros del domicilio de Tatiana, minutos después del crimen.

A ese dato se sumó una cámara de seguridad que registró al sospechoso cuando pasaba a pocos metros de la puerta del edificio donde fue encontrada la víctima, en Libertad al 1200.

PUBLICIDAD

La conexión entre ambos crímenes también podría estar relacionada con el móvil. Aunque todavía se investiga qué motivó los ataques, una de las hipótesis apunta a que Tabella buscaba apoderarse de dólares, euros y joyas de las víctimas. En ese contexto, los investigadores también analizan si el sospechoso tenía problemas con el juego.

El sospechosos en la calle Libertad al 1200

De Córdoba a Buenos Aires: la cronología de los movimientos del sospechoso

La reconstrucción comenzó en Córdoba, donde Daniela Villalba fue encontrada asesinada el miércoles 21 de octubre en su departamento de Boulevard Las Heras al 200, en el barrio Cofico.

La joven había sido degollada. Su cuerpo estaba sobre la cama, boca arriba y cubierto con una sábana. Los investigadores determinaron que el autor del crimen había limpiado la sangre, ordenado el departamento y cerrado la puerta con llave antes de retirarse.

PUBLICIDAD

Las cámaras de seguridad registraron a un hombre que abandonaba el edificio con una valija. Luego, el equipaje fue descartado en la esquina de Jujuy y Humberto Primo. Los recolectores de basura advirtieron que contenía sangre cuando la compactaron dentro del camión.

A partir del seguimiento de las cámaras, la Policía de Córdoba logró identificar al sospechoso y reconstruir sus movimientos posteriores al crimen.

El edificio en el que hallaron el cuerpo de la joven en Córdoba

Antes de viajar a Buenos Aires, Tabella pasó por la terminal de ómnibus de Córdoba y compró dos pasajes utilizando su DNI. Uno de ellos tenía como destino la Ciudad de Buenos Aires, adonde llegó el viernes 23.

PUBLICIDAD

Según la investigación, el hombre no tenía vínculos en la Capital Federal. Los detectives creen que durante sus primeras horas en la ciudad buscó dónde alojarse e incluso contemplan la posibilidad de que haya dormido en la calle.

El sábado 24 se produjo el contacto telefónico que ahora cobra especial relevancia para la causa. Tabella llamó a una trabajadora sexual que ofrecía sus servicios a través de Gemidos.com. Como la mujer estaba ocupada, lo derivó a Tatiana Fernández con quien habría acordado un encuentro.

Durante la madrugada del domingo 25, las cámaras comenzaron a registrar sus movimientos por las calles de Retiro.

A las 00.30 fue captado en Santa Fe y Maipú, mientras caminaba por la zona. Luego continuó por Suipacha, Arenales, Cerrito y Libertad, en dirección al edificio donde vivía Tatiana.

PUBLICIDAD

Desde el Hotel Centro 1555 caminó casi 15 cuadras hasta Santa Fe y Suipacha

A las 00.43, una cámara lo registró en Libertad y Arenales mientras manipulaba su teléfono celular.

Las imágenes de cámaras privadas lo muestran posteriormente cuando salió del edificio de Libertad al 1200, a la 1.59. Desde allí caminó en dirección a Juncal.

A las 2.03 fue registrado en Cerrito y Juncal, rumbo a la avenida 9 de Julio. Dos minutos después, otra cámara lo captó mientras se desplazaba hacia Suipacha.

A las 2.09 apareció nuevamente en las imágenes de una cámara ubicada sobre Santa Fe al 700, mientras atravesaba la Plaza General San Martín. Un minuto después fue registrado corriendo por el interior del espacio verde.

PUBLICIDAD

El último registro de ese recorrido fue a las 2.11, cuando cruzó Reconquista y la avenida Leandro N. Alem. Allí los investigadores perdieron su rastro.

Luego siguió unas cuadras más hasta Arenales y Libertad

Horas más tarde, cerca de las 8 del domingo, Tatiana fue encontrada muerta en su departamento. Estaba acostada boca arriba sobre la cama, tapada con una sábana. No había signos de desorden y la puerta estaba cerrada con llave. Su teléfono celular no estaba en el lugar.

Mientras la Policía de la Ciudad investigaba esa muerte, los detectives cordobeses ya seguían los movimientos de Tabella a través de los impactos de antenas de su teléfono.

PUBLICIDAD

El intercambio de información entre ambas fuerzas permitió establecer que el sospechoso se encontraba en Buenos Aires y que los dos casos presentaban características similares.

El rastreo telefónico lo ubicó posteriormente en las inmediaciones de la calle Presidente Perón al 1500, en el barrio de San Nicolás.

El hotel Centro 1555, donde Tabella fue detenido (Google View)

Los investigadores llegaron hasta el Hotel Centro 1555 donde se alojaba y revisaron las cámaras de seguridad. Las imágenes mostraron que había ingresado al establecimiento a las 12.57 del domingo, con ropa diferente de la que llevaba durante la madrugada.

Finalmente, alrededor de las 23, efectivos de la División Homicidios de la Policía de la Ciudad lo detuvieron en la habitación 108.

En el lugar secuestraron dos teléfonos celulares, tarjetas con chips de telefonía, documentación personal, dinero y prendas de vestir.

Se espera que el sospechoso sea trasladado a Córdoba

Los dispositivos quedaron bajo análisis, ya que los teléfonos de Daniela Villalba y Tatiana Fernández no habían sido encontrados en las respectivas escenas de los crímenes.

La investigación continúa en ambas jurisdicciones. En Córdoba, el fiscal Pablo Camacho está a cargo de la causa por el femicidio de Daniela Villalba, mientras que la Justicia porteña reúne las pruebas relacionadas con la muerte de Tatiana Fernández. Se espera que el sospechoso sea trasladado a Córdoba, donde deberá responder por el crimen de Villalba.