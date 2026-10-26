Crimen y Justicia

Un segundo celular y la llamada a otra escort: las nuevas pruebas que complican al presunto doble femicida de Córdoba y Retiro

Los padres de Iván Tabella aportaron un número telefónico que resultó clave para la investigación. Los registros de cámaras y antenas permitieron reconstruir sus movimientos durante la madrugada del crimen en Capital Federal

Iván Tabella y las víctimas: Daniela Villalba y Tatiana Fernández
Iván Tabella y las víctimas: Daniela Villalba y Tatiana Fernández
Guardar

La investigación por los crímenes de Daniela Villalba (29), en Córdoba, y Tatiana Fernández (27), en el barrio porteño de Retiro, sumó nuevos elementos que complican la situación de Iván Tabella, el hombre de 28 años detenido como sospechoso de ambas muertes. Un segundo teléfono celular, una llamada a otra trabajadora sexual y registros de cámaras de seguridad y antenas telefónicas forman parte de las pruebas reunidas para vincularlo con el caso ocurrido en la Ciudad de Buenos Aires.

Según confirmaron fuentes judiciales a Infobae, una de las pistas más importantes surgió cuando los investigadores llegaron hasta la casa de los padres del sospechoso, en Córdoba, y preguntaron por su paradero.

PUBLICIDAD

Los familiares les explicaron que Iván no se encontraba allí y que se había marchado, pero aportaron un dato que resultaría clave: tenía un segundo teléfono celular. Incluso les facilitaron el número para que pudieran comunicarse con él.

Los investigadores lo llamaron y el hombre atendió. “Estoy ocupado”, respondió, de acuerdo con lo reconstruido por las fuentes consultadas por este medio.

RECORRIDO RENATO TABELLA FEMICIDIOS
Iván Tabella (imagen blureada) fue detenido por los crímenes de Tatiana Fernández y Daniela Villalba

Ese número permitió avanzar en la investigación. Los pesquisas establecieron que desde el mismo teléfono se había realizado una llamada a una trabajadora sexual anunciada en la página Gemidos.com.

La mujer que recibió la comunicación estaba con otro cliente y, por ese motivo, derivó al hombre a Tatiana Fernández. En aquella primera conversación, el sospechoso se presentó con su nombre: “Hola, soy Iván”.

PUBLICIDAD

La coincidencia entre el número telefónico utilizado para contactar a la trabajadora sexual y el que habían aportado los padres del detenido permitió a los investigadores establecer una conexión entre Tabella y el encuentro que Tatiana acordó antes de morir.

Pero no fue el único elemento reunido por la Justicia. De acuerdo con las fuentes consultadas, el teléfono registró un impacto en una antena ubicada a unos 200 metros del domicilio de Tatiana, minutos después del crimen.

A ese dato se sumó una cámara de seguridad que registró al sospechoso cuando pasaba a pocos metros de la puerta del edificio donde fue encontrada la víctima, en Libertad al 1200.

La conexión entre ambos crímenes también podría estar relacionada con el móvil. Aunque todavía se investiga qué motivó los ataques, una de las hipótesis apunta a que Tabella buscaba apoderarse de dólares, euros y joyas de las víctimas. En ese contexto, los investigadores también analizan si el sospechoso tenía problemas con el juego.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El sospechosos en la calle Libertad al 1200

De Córdoba a Buenos Aires: la cronología de los movimientos del sospechoso

La reconstrucción comenzó en Córdoba, donde Daniela Villalba fue encontrada asesinada el miércoles 21 de octubre en su departamento de Boulevard Las Heras al 200, en el barrio Cofico.

La joven había sido degollada. Su cuerpo estaba sobre la cama, boca arriba y cubierto con una sábana. Los investigadores determinaron que el autor del crimen había limpiado la sangre, ordenado el departamento y cerrado la puerta con llave antes de retirarse.

Las cámaras de seguridad registraron a un hombre que abandonaba el edificio con una valija. Luego, el equipaje fue descartado en la esquina de Jujuy y Humberto Primo. Los recolectores de basura advirtieron que contenía sangre cuando la compactaron dentro del camión.

A partir del seguimiento de las cámaras, la Policía de Córdoba logró identificar al sospechoso y reconstruir sus movimientos posteriores al crimen.

Femicidio Daniela Villalba Córdoba
El edificio en el que hallaron el cuerpo de la joven en Córdoba

Antes de viajar a Buenos Aires, Tabella pasó por la terminal de ómnibus de Córdoba y compró dos pasajes utilizando su DNI. Uno de ellos tenía como destino la Ciudad de Buenos Aires, adonde llegó el viernes 23.

Según la investigación, el hombre no tenía vínculos en la Capital Federal. Los detectives creen que durante sus primeras horas en la ciudad buscó dónde alojarse e incluso contemplan la posibilidad de que haya dormido en la calle.

El sábado 24 se produjo el contacto telefónico que ahora cobra especial relevancia para la causa. Tabella llamó a una trabajadora sexual que ofrecía sus servicios a través de Gemidos.com. Como la mujer estaba ocupada, lo derivó a Tatiana Fernández con quien habría acordado un encuentro.

Durante la madrugada del domingo 25, las cámaras comenzaron a registrar sus movimientos por las calles de Retiro.

A las 00.30 fue captado en Santa Fe y Maipú, mientras caminaba por la zona. Luego continuó por Suipacha, Arenales, Cerrito y Libertad, en dirección al edificio donde vivía Tatiana.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Desde el Hotel Centro 1555 caminó casi 15 cuadras hasta Santa Fe y Suipacha

A las 00.43, una cámara lo registró en Libertad y Arenales mientras manipulaba su teléfono celular.

Las imágenes de cámaras privadas lo muestran posteriormente cuando salió del edificio de Libertad al 1200, a la 1.59. Desde allí caminó en dirección a Juncal.

A las 2.03 fue registrado en Cerrito y Juncal, rumbo a la avenida 9 de Julio. Dos minutos después, otra cámara lo captó mientras se desplazaba hacia Suipacha.

A las 2.09 apareció nuevamente en las imágenes de una cámara ubicada sobre Santa Fe al 700, mientras atravesaba la Plaza General San Martín. Un minuto después fue registrado corriendo por el interior del espacio verde.

El último registro de ese recorrido fue a las 2.11, cuando cruzó Reconquista y la avenida Leandro N. Alem. Allí los investigadores perdieron su rastro.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Luego siguió unas cuadras más hasta Arenales y Libertad

Horas más tarde, cerca de las 8 del domingo, Tatiana fue encontrada muerta en su departamento. Estaba acostada boca arriba sobre la cama, tapada con una sábana. No había signos de desorden y la puerta estaba cerrada con llave. Su teléfono celular no estaba en el lugar.

Mientras la Policía de la Ciudad investigaba esa muerte, los detectives cordobeses ya seguían los movimientos de Tabella a través de los impactos de antenas de su teléfono.

El intercambio de información entre ambas fuerzas permitió establecer que el sospechoso se encontraba en Buenos Aires y que los dos casos presentaban características similares.

El rastreo telefónico lo ubicó posteriormente en las inmediaciones de la calle Presidente Perón al 1500, en el barrio de San Nicolás.

El hotel Centro 1555, donde Tabella fue detenido (Google View)
El hotel Centro 1555, donde Tabella fue detenido (Google View)

Los investigadores llegaron hasta el Hotel Centro 1555 donde se alojaba y revisaron las cámaras de seguridad. Las imágenes mostraron que había ingresado al establecimiento a las 12.57 del domingo, con ropa diferente de la que llevaba durante la madrugada.

Finalmente, alrededor de las 23, efectivos de la División Homicidios de la Policía de la Ciudad lo detuvieron en la habitación 108.

En el lugar secuestraron dos teléfonos celulares, tarjetas con chips de telefonía, documentación personal, dinero y prendas de vestir.

Se espera que el sospechoso sea trasladado a Córdoba
Se espera que el sospechoso sea trasladado a Córdoba

Los dispositivos quedaron bajo análisis, ya que los teléfonos de Daniela Villalba y Tatiana Fernández no habían sido encontrados en las respectivas escenas de los crímenes.

La investigación continúa en ambas jurisdicciones. En Córdoba, el fiscal Pablo Camacho está a cargo de la causa por el femicidio de Daniela Villalba, mientras que la Justicia porteña reúne las pruebas relacionadas con la muerte de Tatiana Fernández. Se espera que el sospechoso sea trasladado a Córdoba, donde deberá responder por el crimen de Villalba.

Temas Relacionados

Daniela VillalbaTatiana FernándezDoble FemicidaRenato Iván TabellaÚltimas NoticiasRetiroCórdoba

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Condenaron a 20 y 18 años de prisión a los tres acusados por el crimen de la hincha de Rosario Central asesinada de un piedrazo

Ariel Cabrera y Damián Reifenstuel recibieron las penas más altas, mientras que Juan José Masson obtuvo una condena menor. El tribunal consideró que actuaron con dolo eventual y que no era necesario determinar quién arrojó la piedra que mató a Ivana Garcilazo

Condenaron a 20 y 18 años de prisión a los tres acusados por el crimen de la hincha de Rosario Central asesinada de un piedrazo

Habló la madre de una de las jóvenes baleadas en la persecución de Arrecifes: “Está luchando para seguir viviendo”

La joven de 21 años recibió dos disparos durante una persecución policial en la Ruta 8 y debieron extirparle un riñón

Habló la madre de una de las jóvenes baleadas en la persecución de Arrecifes: “Está luchando para seguir viviendo”

Del departamento de Retiro a un hotel: el recorrido de "Iván", el supuesto femicida de Daniela Villalba y Tatiana Fernández

Las cámaras de seguridad registraron los movimientos de un sospechoso antes y después de su visita al departamento de Retiro donde hallaron muerta a Tatiana

Del departamento de Retiro a un hotel: el recorrido de "Iván", el supuesto femicida de Daniela Villalba y Tatiana Fernández

“Gutiérrez Is Mai Neim”: la banda que convirtió un nombre de ficción en una estafa telefónica

Uno de los acusados, alojado en la Unidad Penitenciaria N° 1 de Olmos, habría realizado al menos 50 llamadas diarias con falsas historias sobre familiares detenidos, accidentes de tránsito, supuestos hijos o gestiones bancarias.

“Gutiérrez Is Mai Neim”: la banda que convirtió un nombre de ficción en una estafa telefónica

Levantaron la medida judicial que le impedía a Facundo Moyano acercarse a Candela Arizaga

La decisión fue adoptada este lunes luego de que declarara el exdiputado nacional

Levantaron la medida judicial que le impedía a Facundo Moyano acercarse a Candela Arizaga

DEPORTES

Con Messi entre los candidatos al mejor jugador, se entrega el Balón de Oro 2026: Lautaro Martínez ocupó el puesto 22 del ranking

Con Messi entre los candidatos al mejor jugador, se entrega el Balón de Oro 2026: Lautaro Martínez ocupó el puesto 22 del ranking

Pese a los cuatro triunfos al hilo, Argentina no peleará por el título en el Mundial Sub 15: los motivos

La brutal calificación de un medio inglés a Colapinto por su actuación en el GP de Estados Unidos: “Un error lo dejó fuera”

Duro estreno para el fútbol playa salvadoreño con dos derrotas en la World Winners Cup 2026

Lewis Hamilton reveló detalles de su relación con Kim Kardashian frente a los fanáticos de la F1: el especial regalo para sus hijos

TELESHOW

República Folklore, dos días imperdibles para disfrutar a La Sole, Abel Pintos, el Chaqueño Palavecino, Cazzu y otros artistas de la música popular

República Folklore, dos días imperdibles para disfrutar a La Sole, Abel Pintos, el Chaqueño Palavecino, Cazzu y otros artistas de la música popular

Tras el levantamiento de la perimetral, Candela Arizaga publicó una romántica foto con Facundo Moyano: “El amor sabe esperar”

“Soy yo”: la foto vintage que compartió el Chato Prada a días de su separación de Lourdes Sánchez

Wanda Nara celebró el cumpleaños de Martín Migueles con una serie de fotos íntimas de la pareja

Rompió el silencio Verónica Llinás, protagonista de una de las películas por las que fue denunciado Hernán Casciari

INFOBAE AMÉRICA

Paul Stanley confesó que una de sus canciones favoritas de Kiss la escribió en solo media hora: “No era inusual”

Paul Stanley confesó que una de sus canciones favoritas de Kiss la escribió en solo media hora: “No era inusual”

Los feminicidios en Cuba superaron en 2026 los registros de los dos años previos

La exembajadora Elisa Trotta advirtió que el regreso de María Corina Machado puede acelerar las elecciones en Venezuela

República Dominicana refuerza la vigilancia fronteriza con sistemas biométricos en rutas hacia centros urbanos

Duro estreno para el fútbol playa salvadoreño con dos derrotas en la World Winners Cup 2026