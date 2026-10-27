Efecto Brasil: se recuperaron los bonos argentinos y cedió el riesgo país, pero las acciones continuaron en baja

La baja de las acciones de Argentina y Brasil es indicio de que la corrección todavía no terminó.

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Los activos de Argentina operaron con volatilidad y una recuperación muy dispar este martes tras el fuerte derrumbe del lunes cuando los precios reflejaron la sorpresa por el resultado electoral en el vecino Brasil, principal socio comercial del país.

La dinámica financiera local se acopló a los movimientos en Brasil: las acciones locales perdieron fuerza a medida que las brasileñas pasaron a pérdidas, los bonos subieron y el riesgo país cedió en ambos mercados, A la vez, el dólar bajó respecto del real y el peso argentino.

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Los bonos argentinos parecieron atravesar este martes una sesión de recuperación, luego de las pronunciadas bajas del lunes. No obstante, las acciones argentinas perdieron la inercia ganadora de la mañana y al cierre el índice MSCI Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cayó un 2,4% en pesos, en los 96.831 puntos.

La tendencia se asoció además a la reversión del índice Bovespa de la Bolsa de Valores de San Pablo, que pasó de una leve ganancia de 0,7% temprano a una pérdida de 0,4% por la tarde. Los indicadores de Wall Street operaron con ganancias y el panel tecnológico Nasdaq ascendió un 1,2 por ciento.

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Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL, consignó que “en la plaza financiera local, la deuda soberana en dólares cortó con la inercia vendedora, lo que permitió que el indicador de riesgo país elaborado por el JP Morgan cediera levemente”.

“Las bolsas de Nueva York extendieron su senda alcista, con los inversores canalizando un renovado apetito hacia las acciones vinculadas a la Inteligencia Artificial (IA) tras la solicitud de salida a bolsa de Anthropic. El optimismo tecnológico se vio apuntalado por una nueva caída en las cotizaciones internacionales del petróleo ante gestiones diplomáticas en Medio Oriente y por la expectativa de que la Reserva Federal mantenga estables las tasas de interés en la decisión de este miércoles”.

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Los bonos soberanos en dólares de Argentina mejoraron un 1% en promedio, según la referencia de los títulos Globales -con ley de Nueva York- en Wall Street. El riesgo país de JP Morgan cayó 19 unidades para Argentina, en los 753 puntos básicos, luego de haber anotado el lunes su nivel más alto desde el 24 de octubre de 2025.

Fuente: Rava Bursátil-precios n dólares.

Los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en Wall Street operaron al cierre con mayoría de pérdidas, aunque leves. Destacó la caída de Globant (-4,7%), mientras que del lado ganador Bioceres (+16,5%) y Satellogic (+6,5%) resurgieron desde sus pisos de 2026.

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El petróleo crudo finalizó negociado con ligera tendencia bajista. El barril de Brent del Mar del Norte para entregar en diciembre descontó 1,3%, en los 114,30 dólares.

Al cierre de los mercados el miércoles, la petrolera estatal YPF (-1,6%, a USD 48,46 por ADR) reportará sus números trimestrales a septiembre, donde se prevé que anuncie un aumento del 21,9% en sus ingresos a 5.658 millones de dólares, según la estimación media de analistas basada en datos de LSEG.

Analistas locales coinciden en que la suerte de Lula, en su cuarto mandato presidencial, tendrá un impacto directo sobre la macroeconomía argentina, dado que el vecino país se dirige a una menor actividad en general, un elevado déficit fiscal y un Congreso en manos de la oposición.

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“A las dudas económicas que ya pesan sobre la economía de Argentina, ahora se suma otro en las relaciones francas entre dos países que se necesitan mutuamente, quedando los argentinos en desventaja por el peso específico de cada país”, respondió a Reuters un analista financiero de un banco español con sede en Buenos Aires.

“Pero más allá del efecto contagio de Brasil, el riesgo país que refleja Argentina es también por las dudas que pesan sobre el futuro de su economía, más los complejos vencimientos de deuda que se vienen y que presionan sobre las paridades de los bonos”, acotó.

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El índice Bovespa de la Bolsa de Valores de San Pablo descontó la suba de la mañana y finalizó con pérdidas de 0,4%, a 175.831 puntos. En Wall Street las acciones más representativas de Brasil exhibieron cifras negativas, como Petrobras (-0,8%), Banco Itaú (-0,2%), Nu Holding (-1,5%) y Bradesco (-0,5%). La minera Vale, una de las menos perjudicadas durante el colapso bursátil del lunes, cedió 1,2 por ciento.

Los bonos soberanos de Brasil mejoraron un 0,2% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan cedió tres unidades, a 180 puntos básicos.

En el exterior, Laura Torres, directora de Inversión de IMB Capital Quants, ponderó que Wall Street “refleja una clara recomposición alcista táctica previa a dos eventos determinantes, la decisión sobre tipos de interés de la Reserva Federal y los balances trimestrales de Alphabet (+0,8%), Microsoft (-0,2%) y Amazon (+1,6%). Aunque la solidez macroeconómica expuesta por el PIB del 3,4% brinda un colchón fundamental para la renta variable, la elevada concentración del capital en infraestructura de IA expone al mercado a una alta sensibilidad frente a los resultados corporativos de las megacaps”.

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El dólar cortó la racha alcista

En la rueda mayorista hubo una sensible caída del monto operado, por USD 429,9 millones en el segmento de contado, unos USD 300 millones por debajo de la oferta del lunes. Sin embargo, pese a un menor flujo de divisas el dólar mayorista cedió tres pesos o 0,2%, a 1.538 pesos, una tendencia que acompañó parcialmente a la revalorización del real brasileño luego de la abrupta baja de 9% del lunes.

“Durante las primeras operaciones apareció demanda que llevó al mayorista a marcar un máximo intradiario de $1.541,50. Sin embargo, la oferta comenzó a ganar terreno y el tipo de cambio inició un recorrido bajista”, detalló Francisco Díaz Mayer, jefe de Operaciones de ABC Mercado de Cambios.

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“En el mercado de futuros (Rofex), se operó un volumen de USD 2.245 millones. Los distintos plazos acompañaron la baja del spot, con retrocesos promedio del 0,3%. El contrato de fin de mes cerró en $1.541,50, frente a los $1.544,50 de ayer, con una Tasa Nominal Anual implícita del 23,73%”, agregó Francisco Díaz Mayer.

El BCRA fijó un techo de $1.947,79 para su régimen de bandas cambiarias. El tipo de cambio oficial quedó a 409,79 pesos o 26,6% de ese límite para la libre flotación.

El dólar al público permaneció sin variantes a $1.560 para la venta, según la referencia del Banco Nación, un máximo nominal. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.559,94 para la venta y $1.506,87 para la compra. También negoció estable el dólar blue, a 1.575 pesos.

Por segundo día seguido el Banco Central no intervino en el mercado de contado, dado que en esta rueda se definió el “fixing” para determinar el tipo de cambio de referencia para el pago de un vencimiento del bono dollar linked D30O6. Las reservas internacionales brutas crecieron en USD 99 millones, en los 50.580 millones de dólares.

También los agentes cambiarios siguieron de cerca el movimiento del real. Este martes el dólar en Brasil descontó un 1,1%, en los 5,35 reales por unidad. La divisa de EEUU cerró el lunes 5,41 reales, con una ganancia de 9% en el día, luego de alcanzar más temprano los 5,60 reales, su precio más alto desde enero de 2025.