Crimen de Daniela Villalba en Córdoba: qué reveló la autopsia, las dudas sobre el móvil y los últimos mensajes

Daniela Villalba tenía 29 años. Su cuerpo fue encontrado el miércoles 21 de octubre

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Todo, desde el inicio, es puesto bajo la lupa en la investigación que busca esclarecer el crimen de Daniela Villalba, la joven de 29 años hallada asesinada en su departamento de Córdoba el miércoles pasado. La Fiscalía de Instrucción de violencia de género y familiar de Córdoba, a cargo de Pablo Camacho, incluso no da por cerrada la hipótesis de femicidio.

Fuentes de la investigación indicaron que se barajan otros móviles como el robo, un crimen por encargo o un ajuste de cuentas mafioso, mientras buscan determinar la identidad del hombre que fue registrado por la cámara del portero eléctrico del edificio y dispositivos de seguridad de la calle. “Las imágenes no tienen buena resolución”, indicaron a Infobae fuentes con acceso al expediente.

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Aunque los investigadores esperan el informe definitivo de la autopsia, el preliminar determinó que la víctima fue degollada y que tenía heridas cortantes en los brazos que los peritos leen como un intento de defensa. Los forenses levantaron muestras debajo de las uñas para confirmar si existen rastros genéticos del asesino.

Todo comenzó el martes 20 de octubre cuando recolectores de basura encontraron una valija, entre otros desechos, en la calle La Rioja al 400. No sospecharon nada y la lanzaron al camión con el resto de los desperdicios. A pocos metros, cuando se activó el sistema de compactación, notaron que brotaba sangre. Llamaron a la Policía.

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Cuando efectivos de la Policía abrieron la valija encontraron toallones, ropa interior y una alfombra, entre otros elementos, con manchas hemáticas. Uno de los agentes encontró una pista clave: un ticket de aeropuerto con el nombre de Daniela Villalba.

Al día siguiente, llegaron a un edificio ubicado frente al Parque Las Heras, donde entrevistaron a personal de mantenimiento. Indicaron que, desde el martes, no tenían noticias de la inquilina del departamento 1F. Luego, lograron comunicarse con una amiga. Estaba preocupada porque Daniela no respondía los mensajes desde el lunes cuando, supuestamente, le dijo que “se sentía mal”.

Sin perder tiempo, la Policía se dirigió al lugar y forzó la puerta. Al ingresar, la encontraron sin vida sobre la cama, cubierta con una sábana. El asesino había acomodado el cuerpo.

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Ahora, la investigación pone la lupa en una secuencia de mensajes enviados la noche del lunes 19 de octubre y en el recorrido que habría realizado un hombre luego de salir del edificio donde vivía la joven, en el barrio Cofico, de la ciudad de Córdoba.

Según detallaron, la amiga de Villalba tenía previsto visitarla en el departamento. Los intercambios por WhatsApp situaron a los investigadores en una franja que comenzó alrededor de las 22 y terminó poco después de las 23.

De acuerdo con las fuentes, “Daniela -que, según su amiga, ejercía la prostitución- le dijo que tenía un cliente, pero que en 10 minutos se lo sacaba de encima”, reveló un investigador. Ese mensaje genera dudas. “No cierra que la víctima podría atender a un cliente en ese periodo de tiempo. No estamos asumiendo que Daniela le dijo la verdad a su amiga”, indicaron.

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Daniela Villalba fue asesinada en Córdoba la semana pasada

“Todavía no sabemos qué pasó. Suponemos que el hombre que entró al departamento, que quedó registrado por la cámara del portero, es el mismo que fue retratado en el seguimiento de la valija”, agregaron las fuentes.

“No sabemos si se trató de un robo porque Daniela se estaba por mudar y no pudimos determinar si hubo faltantes. La valija que se llevó el asesino con sus cosas era de ella. Era una de las que estaba usando para acomodar la ropa que se iba a llevar”, añadieron.

Los mensajes

Cerca de las 22 del lunes, Daniela le escribió a su amiga: “Me voy a ocupar, ya te llamo”. Más tarde volvió al chat y le avisó: “Ya me desocupé”. Ante la consulta de si podía ir, respondió: “Sí, voy poniendo la pava”, informó El Doce.

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La amiga llegó al edificio unos 15 minutos después y comenzó a enviar mensajes para que le abrieran. “Bajá”, “estoy abajo”, “contestáme”, “¿no me vas a abrir?” y “¿estás bien?” fueron parte de la secuencia, sin respuestas de la joven.

El último mensaje que registró doble tilde en el teléfono de Daniela fue enviado a las 22:49. A las 23:15, su amiga mandó otro texto que ya no fue recibido por el dispositivo de la víctima, confirmaron las fuentes a este medio.

El celular de la víctima no fue hallado.

Las cámaras registraron la salida de un hombre con una valija y una alfombra

Las cámaras de seguridad habrían captado a un hombre alto, con gorra y el pelo algo largo, cuando salió del edificio. Las imágenes iniciales no permitían distinguirlo con precisión, aunque los investigadores reconstruyeron parte de su trayecto hasta el centro de Córdoba.

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De acuerdo con la información, el sospechoso habría cruzado un puente a pie con una valija y una alfombra que luego fueron encontradas en la esquina de Sucre y La Rioja. El recorrido habría continuado por la calle La Tablada.

El edificio en el que hallaron el cuerpo de la joven en Córdoba

Las cámaras del edificio central de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (Epec) habrían registrado con mayor claridad el rostro del hombre. Ese material es analizado dentro de la causa para determinar su identidad y establecer su eventual vinculación con el hecho.

La causa continúa bajo investigación judicial, con el análisis de las imágenes de seguridad, los mensajes aportados por la amiga de la víctima y las diligencias para localizar al hombre que aparece en los registros.

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