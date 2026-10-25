Crimen y Justicia

Investigan la muerte de una joven en un departamento de Retiro tras un encuentro sexual

La víctima, de 27 años, fue encontrada sobre una cama tras un llamado al 911. La Justicia dispuso peritajes e interviene la División Homicidios para esclarecer el caso

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La joven alquilaba un departamento en Recoleta
Guardar

Una mujer de 27 años, identificada como Tatiana Micaela, fue hallada sin vida este domingo en un departamento de alquiler temporario en Retiro, donde, según la denuncia, ejercía el trabajo sexual. La Justicia ordenó peritajes e interviene la División Homicidios para determinar las circunstancias de la muerte, indicaron fuentes policiales a Infobae.

El hallazgo ocurrió cerca de las 8:40, luego de que una amiga de la víctima alertara al 911 porque no lograba comunicarse con ella desde la noche anterior. La denunciante se dirigió al inmueble ubicado en la calle Libertad al 1200, y, como la puerta estaba cerrada con llave y no recibió respuesta, solicitó la asistencia de un cerrajero.

PUBLICIDAD

Una vez dentro del departamento, encontraron a la joven recostada boca arriba sobre la cama y cubierta con una sábana. Personal del SAME constató el fallecimiento a las 8:48.

De acuerdo con el relato aportado a la Policía, la víctima había mantenido el sábado una cita con un hombre identificado como “Iván”, a quien habría contactado mediante “Gemidos”, una plataforma digital de encuentros.

Las primeras actuaciones policiales indicaron que no había desorden general en el departamento ni marcas de violencia visibles en el cuerpo. No obstante, las circunstancias del hecho permanecen bajo investigación.

El magistrado interviniente dispuso el trabajo de la Unidad Criminalística Móvil (UCM) y de la División Homicidios.

El hallazgo

De acuerdo al relato de la denunciante, ella y Tatiana Micaela, se dedican al trabajo sexual y que alquilan el inmueble de manera temporal para ejercer esa actividad.

PUBLICIDAD

Según la mujer, perdió contacto con su amiga la noche anterior, por lo que decidió dirigirse al departamento. Al llegar, encontró la puerta cerrada con llave y al no obtener respuesta, llamó a un cerrajero.

Una vez que lograron ingresar, encontraron la escena: la víctima yacía boca arriba sobre la cama.

Noticia en desarrollo

Temas Relacionados

MuerteProstituciónÚltimas noticiasRetiro

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La versión de la defensa del bioquímico de Esquel acusado de secuestrar a su familia: "Fue extorsionado"

La defensa del hombre detenido dio detalles sobre antecedentes que, según sostuvo, ayudan a entender parte del hecho bajo investigación

La versión de la defensa del bioquímico de Esquel acusado de secuestrar a su familia: "Fue extorsionado"

Allanaron una vivienda por violencia de género y hallaron 52 plantas de marihuana en el barrio porteño de Parque Chacabuco

La Policía de la Ciudad incautó tres armas con municiones y detectaron un cultivo que excedía el permiso de REPROCANN

Allanaron una vivienda por violencia de género y hallaron 52 plantas de marihuana en el barrio porteño de Parque Chacabuco

Denunció a su padre por abuso, él estuvo prófugo casi 13 años y quedó libre a los cinco días: el caso llegó a la Corte bonaerense

Florencia acusó a su progenitor a los 14, pero relató que los hechos comenzaron cuando tenía seis años. El acusado se esfumó un largo tiempo y recién fue hallado en 2021. Su reclamo para que las demoras estatales no impidan el juicio

Denunció a su padre por abuso, él estuvo prófugo casi 13 años y quedó libre a los cinco días: el caso llegó a la Corte bonaerense

Cayó en la “estafa del soldado americano” y terminó en Ezeiza con siete kilos de cocaína: “Es sólo shampoo”

Melanie creyó que mantenía una relación con un militar y viajó a Buenos Aires con la promesa de reencontrarse con él. Fue detenida con droga oculta en su equipaje, pero la Justicia determinó que era víctima de trata. Ahora condenaron a uno de los responsables de la maniobra

Cayó en la “estafa del soldado americano” y terminó en Ezeiza con siete kilos de cocaína: “Es sólo shampoo”

Femicidio en Córdoba: analizan un video que registró el ingreso de un hombre al edificio donde hallaron asesinada a la joven

Daniela Villalba fue asesinada en su departamento de barrio Cofico. La Justicia busca reconstruir sus últimas horas. Hasta el momento no hay detenidos

Femicidio en Córdoba: analizan un video que registró el ingreso de un hombre al edificio donde hallaron asesinada a la joven

DEPORTES

Franco Colapinto largará desde el fondo de la grilla el Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1: todo lo que hay que saber

Franco Colapinto largará desde el fondo de la grilla el Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1: todo lo que hay que saber

La revelación sobre la misteriosa separación de Vinicius en medio de su ausencia del clásico entre Real Madrid y Barcelona

Max Verstappen reveló los dolores que sufre por el circuito del GP de EEUU de Fórmula 1 y lanzó una advertencia: “No podría caminar”

Insólito accidente en una pelea de MMA: noqueó a su rival, pero el árbitro lo lesionó cuando paró el combate

Quién es Jeremy Clarkson, el presentador británico que se burló de Colapinto: la historia de su visita a la Argentina que desató un conflicto por Malvinas

TELESHOW

Lágrimas, camisetas de la Selección y la promesa de regresar al país: así fue la última noche de BTS en la Argentina

Lágrimas, camisetas de la Selección y la promesa de regresar al país: así fue la última noche de BTS en la Argentina

“Tus dos abuelas custodian tu vida”, el emotivo mensaje de Carolina Baldini por el primer año de su nieto Faustino

Tatool, la mente detrás de los hits de Nicki Nicole, Milo J y Trueno que llega a los Latin Grammy con cuatro nominaciones

Sol Mihanovich, heredera de un legado musical: “Entendí que tengo que vivir ahora lo que me hace bien”

Morena Beltrán y su paso por MasterChef Celebrity: “Fue lindo regalarle a mi abuela un programa diferente”

INFOBAE AMÉRICA

Vientos de 135 km/h, ferris suspendidos y trenes detenidos: la tormenta Boelo golpea el Reino Unido y se desplaza por Europa

Vientos de 135 km/h, ferris suspendidos y trenes detenidos: la tormenta Boelo golpea el Reino Unido y se desplaza por Europa

El Nobel que descansó 50 años en París: las cenizas de Miguel Ángel Asturias vuelven a Guatemala con un funeral de Estado y una ceremonia maya

Jean-Michel Basquiat, el pintor que imaginó Black Lives Matter antes de que existiera: su amistad con Warhol, su fascinación por el arte infantil y los 6 años que lo cambiaron todo

Pozos, cisternas y bombas caseras, las alternativas que adoptan miles de cubanos ante la crisis de agua

Nicaragua autorizó salidas religiosas, pero mantuvo restricciones para otras procesiones