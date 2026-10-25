Investigan la muerte de una joven en un departamento de Retiro tras un encuentro sexual

La joven alquilaba un departamento en Recoleta

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Una mujer de 27 años, identificada como Tatiana Micaela, fue hallada sin vida este domingo en un departamento de alquiler temporario en Retiro, donde, según la denuncia, ejercía el trabajo sexual. La Justicia ordenó peritajes e interviene la División Homicidios para determinar las circunstancias de la muerte, indicaron fuentes policiales a Infobae.

El hallazgo ocurrió cerca de las 8:40, luego de que una amiga de la víctima alertara al 911 porque no lograba comunicarse con ella desde la noche anterior. La denunciante se dirigió al inmueble ubicado en la calle Libertad al 1200, y, como la puerta estaba cerrada con llave y no recibió respuesta, solicitó la asistencia de un cerrajero.

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Una vez dentro del departamento, encontraron a la joven recostada boca arriba sobre la cama y cubierta con una sábana. Personal del SAME constató el fallecimiento a las 8:48.

De acuerdo con el relato aportado a la Policía, la víctima había mantenido el sábado una cita con un hombre identificado como “Iván”, a quien habría contactado mediante “Gemidos”, una plataforma digital de encuentros.

Las primeras actuaciones policiales indicaron que no había desorden general en el departamento ni marcas de violencia visibles en el cuerpo. No obstante, las circunstancias del hecho permanecen bajo investigación.

El magistrado interviniente dispuso el trabajo de la Unidad Criminalística Móvil (UCM) y de la División Homicidios.

El hallazgo

De acuerdo al relato de la denunciante, ella y Tatiana Micaela, se dedican al trabajo sexual y que alquilan el inmueble de manera temporal para ejercer esa actividad.

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Según la mujer, perdió contacto con su amiga la noche anterior, por lo que decidió dirigirse al departamento. Al llegar, encontró la puerta cerrada con llave y al no obtener respuesta, llamó a un cerrajero.

Una vez que lograron ingresar, encontraron la escena: la víctima yacía boca arriba sobre la cama.

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