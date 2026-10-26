Crimen y Justicia

Qué reveló la autopsia al cuerpo de Tatiana, la trabajadora sexual asesinada en Retiro

El estudio fue realizado en la Morgue Judicial de la calle Viamonte. Renato Iván Tabella, también buscado por el crimen de Daniela Villalba, fue detenido anoche en un hotel de Montserrat

Tatiana Fernández, la víctima asesinada en Retiro
Tatiana Fernández, la víctima asesinada en Retiro
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La Justicia recibió en la tarde del lunes el resultado preliminar de la autopsia al cuerpo de Tatiana Fernández, la trabajadora sexual asesinada en un departamento de la calle Libertad, en Retiro, que fue encontrada muerta el domingo por la mañana.

El estudio, realizado por los forenses de la Morgue Judicial, determinó que Fernández murió a causa de una asfixia mecánica por compresión. Los forenses también descartaron signos compatibles con un abuso sexual. El cuerpo no presentó lesiones significativas en el primer análisis realizado en la escena del crimen. Sin embargo, en la autopsia se encontraron lesiones defensivas leves en las muñecas, aseguraron fuentes del caso a Infobae. Es decir, Tatiana forcejeó con su asesino.

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Renato Iván Tabella, el principal sospechoso del crimen, también acusado del femicidio de Daniela Villalba en la ciudad de Córdoba, fue detenido anoche en el hotel Centro 1555 de la zona de Montserrat por la División Homicidios de la Policía de la Ciudad, tras un pedido de allanamiento del fiscal Matías Di Lello, inicialmente encargado de esclarecer el femicidio de Fernández, en un expediente a cargo del juez Guillermo Rongo.

Su indagatoria y su posterior traslado a Córdoba para responder por el asesinato de Villalba, también trabajadora sexual y madre de un hijo, se esperan en las próximas horas.

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Renato Tabella, el acusado
Renato Tabella, el acusado

El celular de Fernández no fue encontrado en el departamento donde fue asesinada, tal como ocurrió en el caso de Villalba. Sin embargo, otra trabajadora sexual que compartía el departamento de la calle Libertad con Tatiana, quien reportó su muerte a las autoridades, aportó el número de teléfono que sería de Tabella. El número comenzaba con un código cordobés, lo que encendió las armas de la Justicia.

Así, el fiscal ordenó un seguimiento de cámaras, junto con un cruce de antenas de teléfonos, lo que formó el rastro que llevó hasta el hotel. Las cámaras de la entrada del edificio de la calle Libertad al 1200 también captaron al acusado.

Fernández fue hallada muerta en una cama de dos plazas, con su cuerpo desnudo cubierto con una sábana. En la habitación se encontraron 17 piezas de evidencia que podrán ser empleadas en la causa, entre ellas, un rastro de ADN que podrá ser peritado.

RECORRIDO RENATO TABELLA FEMICIDIOS
El acusado al llegar al edificio de la calle Libertad

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