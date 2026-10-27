Crimen y Justicia

"¡Bajate, loca de mierda!": una joven denunció a un chofer de una aplicación de viajes que la bajó del auto a los golpes

Florencia, la víctima, relató cómo fue la agresión que sufrió durante un viaje a la altura de Caseros, Tres de Febrero. El video del ataque

"¡Bajate, loca de mierda!": una joven denunció a un chofer de una aplicación de viajes que la bajó del auto a golpes en Caseros (Video/@gabrielediego)

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Una discusión por el recorrido de un viaje derivó en una denuncia por agresión contra un chofer de una aplicación en Caseros, partido de Tres de Febrero. La pasajera, identificada como Florencia, afirmó que el conductor la insultó, la golpeó y la obligó a descender del vehículo durante la madrugada del lunes. El episodio quedó registrado en un video que la joven grabó con su celular.

Según contó la víctima, ella había solicitado un viaje desde la zona norte del conurbano bonaerense hasta Palermo y eligió la alternativa por autopista, con el peaje incluido. Sin embargo, poco después de iniciar el trayecto, el conductor le comunicó que no usaría esa vía porque no contaba con TelePASE.

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En diálogo con el canal de noticias C5N, Florencia sostuvo que el inesperado cambio de ruta elevó el tiempo estimado del recorrido de 30 a 50 minutos. Ante esa situación, le reprochó al chofer que no hubiera avisado antes de comenzar el viaje y se inició una discusión dentro del auto.

“Me quedé callada y dije: ‘Voy a llegar re tarde’. Él subió la música, siguió el viaje y cuando entramos en la colectora —de la avenida General Paz— y Díaz Vélez veo que la duración del viaje sube de 30 minutos a 50. Le digo que la próxima vez avise antes, así yo decidía si subía o no. Me podría haber enviado un mensaje”, planteó.

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Interior oscuro de un automóvil de noche con la silueta del conductor ante el volante y la vista de la calle a través del parabrisas
La discusión entre el chofer y Florencia se desató en pleno viaje hacia el barrio porteño de Palermo

Como se escucha en el video que encabeza esta nota, filmado por la víctima y difundido por el periodista Diego Gabriele, el hombre le pidió a Florencia que bajara y le indicó que podía solicitar otro vehículo. También le señaló la cercanía de un hospital y de la garita policial, pero la joven se negó a descender en ese punto, una zona rodeada de barrios populares, y solicitó que la llevara hasta una estación de servicio.

En un clima de extrema tensión, el chofer continuó hasta las inmediaciones del Hospital Carrillo, donde, según la denuncia de la pasajera, el conflicto escaló.

“¡Bajate, loca de mierda!”, se escucha que el conductor le gritó a la pasajera, al mismo tiempo que le propinó un golpe de puño en la zona del pecho.

Plano cenital en la oscuridad que registra los pies descalzos de una persona sobre el pavimento y una marca de agua en el centro
Producto del ataque, Florencia sufrió lesiones en sus brazos y en uno de los tobillos

Ante ese apremiante escenario, Florencia comenzó a gritar en busca de alguien que interviniera para frenar al agresor. “¡Ayuda, me está pegando!”, se la escucha exclamar en la filmación. La pasajera también aseguró que el chofer la tomó de una mano para hacerla bajar, además de propinarle manotazos y patadas.

Tras varios minutos de violencia y desesperación, Florencia logró llegar a su casa sana y salva, pero advirtió que tenía moretones en los brazos y un tobillo.

Finalmente, la chica realizó una denuncia formal en la Comisaría de la Mujer de Tres de Febrero, pero hasta el momento no se informaron decisiones judiciales ni medidas sobre el conductor involucrado. Desde la aplicación de viajes se comunicaron con la damnificada, le solicitaron la denuncia correspondiente, pero le desactivaron la cuenta.

“Igualmente sigo hablando con la empresa y se pusieron a disposición mía. Seguramente me deshabilitaron la cuenta porque él me denunció a mí. Yo lo que quiero es que no siga trabajando para que no le pase algo a otra chica. Esa noche, cerca de ahí, hubo un montón de tiroteos en Fuerte Apache”, concluyó Florencia, en referencia a la violenta madrugada en la que se registraron dos muertos y tres heridos durante un enfrentamiento armado entre bandas.

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