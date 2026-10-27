Newman y Alumni abrirán las semifinales del URBA Top 14 y CASI enfrentará a Hindú por el otro lugar en la final

Los capitanes de los cuatro semifinalistas en la cancha del CASI (Crédito: prensa URBA)

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El URBA Top 14 Copa Macro presentada por Zurich entrará en su etapa decisiva con dos semifinales que reunirán a los cuatro primeros equipos de la fase regular. Newman, Alumni, CASI e Hindú buscarán este fin de semana un lugar en la final del sábado 7 de noviembre, que también se disputará en el Club Atlético San Isidro.

La primera llave tendrá como protagonistas a Newman y Alumni. El partido se jugará el viernes a las 20:10, con arbitraje de Mauro Rossi. El conjunto de Benavídez accedió a esta instancia como primero de la tabla, mientras que el equipo de Tortuguitas terminó cuarto y llega a los cruces directos con la intención de alterar el orden establecido en la fase regular.

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Newman tendrá la responsabilidad que implica haber liderado el campeonato. Su recorrido durante el torneo le permitió asegurar una de las plazas en semifinales, aunque la definición modifica las condiciones: un partido de 80 minutos determinará quién avanzará a la Copa Macro. El plantel buscará sostener la regularidad que mostró en el certamen y trasladarla a una instancia en la que los detalles suelen definir el resultado.

Tomás Bivort de Alumni junto a Alejandro Urtubey de Newman (Crédito: prensa URBA)

Alumni, en cambio, afrontará el cruce desde el cuarto puesto. El equipo cuenta con experiencia en partidos decisivos y tendrá la oportunidad de eliminar al mejor clasificado de la etapa inicial. Tomás Cubilla, uno de los representantes del plantel, señaló en declaraciones a ESPN que el equipo fue “de menos a más” durante la competencia y anticipó que el manejo territorial puede resultar determinante frente a Newman.

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El choque entre el primero y el cuarto de la clasificación también tendrá un antecedente reciente en la memoria de Newman. Lucas Marguery recordó que el equipo ya había terminado primero en 2021, aunque quedó eliminado en semifinales ante CUBA. “La semifinal es otro partido, otro torneo”. El ganador de ese encuentro tendrá una semana de preparación antes de la final.

Los capitanes de Hindú y CASI, Felipe Ezcurra y Luis Briatore (Crédito: prensa URBA)

La segunda semifinal se jugará el sábado 31 de octubre a las 17:10. CASI, que finalizó segundo, se medirá con Hindú, tercero en la fase regular, en un encuentro que dirigirá Tomás Bertazza.

El equipo de San Isidro buscará aprovechar la localía en La Catedral y ratificar el rendimiento que le permitió clasificarse entre los dos mejores de la tabla. Luis Briatore, representante del CASI en la presentación de las semifinales, identificó a la defensa como una de las bases del equipo. El delantero anticipó un partido exigente por la capacidad ofensiva de Hindú y por la importancia que tendrán las formaciones fijas.

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Hindú llegará con Felipe Ezcurra como uno de sus referentes. El medio scrum y ex jugador de Los Pumas destacó la regularidad que mostró CASI en las últimas temporadas, aunque planteó que cada equipo intentará imponer su propia propuesta. La semifinal enfrentará a dos clubes con presencia sostenida en las instancias definitorias del rugby de Buenos Aires.

Tomás Bertazza, Pablo Deluca y Mauro Rossi, árbitros de las finales (Crédito: prensa URBA)

Los dos partidos se transmitirán en vivo por ESPN y Disney+. La final se jugará el sábado 7 de noviembre a las 17:10, también en la cancha del CASI, en la definición número 125 del torneo de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA).

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Las entradas para las semifinales y la final están a la venta a través de TuEntrada. Durante las tres jornadas habrá un espacio para el público en el predio de San Isidro, con propuestas gastronómicas, música y actividades previas a los encuentros.