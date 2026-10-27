Caso Astudillo Castro: pidieron procesar a una médica forense por colaborar con el adiestrador de perros condenado

La médica forense Virginia Creimer

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El fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez solicitó el procesamiento de la médica forense Emma Virginia Creimer por su presunta participación en una maniobra atribuida al instructor de perros Marcos Darío Herrero, condenado por falso testimonio agravado en la investigación por la desaparición y muerte de Facundo Astudillo Castro.

El pedido fue presentado ante el Juzgado Federal N°1 de Bahía Blanca. La fiscalía sostiene que Creimer realizó un aporte necesario en uno de los procedimientos cuestionados a Herrero, quien recibió una pena de siete años de prisión por haber informado supuestos hallazgos y marcaciones de sus perros que buscaban involucrar a policías bonaerenses.

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La acusación se concentra en una inspección realizada el 18 de febrero de 2021 en el destacamento policial de Teniente Origone. Allí, Creimer participó como perito de parte de la querella junto con Herrero y otros funcionarios. Durante el procedimiento, encontró una piedra negra de cerca de un centímetro que luego fue identificada como una turmalina.

La turmalina hallada en la inspección

El objeto fue relacionado en ese momento con un collar que pertenecía a Facundo. La piedra quedó incorporada a la causa como posible prueba de que el joven había estado en el calabozo del destacamento, una de las hipótesis que apuntaban contra los policías que habían sido investigados por el caso.

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Martínez considera que Creimer debe ser procesada como partícipe necesaria del delito de falso testimonio agravado, previsto en los artículos 45 y 275 del Código Penal. La figura contempla penas de entre uno y 10 años de prisión.

La fiscalía no le atribuye a la médica haber colocado la piedra en el lugar. El planteo apunta a que conocía de antemano la existencia del objeto y que intervino de forma deliberada en su hallazgo, recuperación y posterior presentación como una pieza ligada a Astudillo Castro.

Un grupo de peritos trabajando en el puesto policial de Teniente Origone, donde la médica imputada halló la piedra turmalina

Según el requerimiento, Creimer pidió revisar el suelo de la celda por tercera vez, después de dos inspecciones que no habían arrojado resultados. También participó de la revisión de los sedimentos que se habían retirado del calabozo.

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Los registros de video incorporados a la causa mostraron que el perro de Herrero recorrió el recinto y mordió un colchón, pero no realizó una marcación clara sobre el lugar donde apareció la turmalina. Para el fiscal, el hallazgo no surgió de una detección odorífica atribuible al animal.

“La evidencia no permite afirmar, por ahora, que Creimer haya intervenido materialmente en la colocación del mineral”, señaló Martínez. Aun así, sostuvo que existen elementos para creer que la médica sabía de su existencia y que participó en la etapa posterior de localización y presentación de la piedra.

Virginia Creimer durante una rueda de prensa tras la autopsia a los restos de Facundo (Gastón Taylor)

Uno de los puntos que valoró la fiscalía fue el testimonio de una integrante de la Gendarmería Nacional que estuvo presente durante el procedimiento. La funcionaria declaró que, ante la reiteración de las revisiones, le preguntó a Creimer si buscaban algún elemento en particular. De acuerdo con su relato, la médica respondió que buscaban “la turma”.

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Para el fiscal, esa expresión resulta relevante porque fue pronunciada antes de que apareciera el objeto. También cuestionó que, una vez hallada la piedra, Creimer pidiera agua para limpiarla, una acción que podía alterar rastros sobre la pieza.

La madre de Facundo reconoció entonces la turmalina como parte de un collar de su hijo. Peritajes posteriores concluyeron que esa piedra y otra recuperada durante la inspección de un móvil policial pertenecían al mismo mineral, pero no encastraban entre sí ni tenían rasgos que permitieran afirmar que provenían de una misma pieza. La investigación determinó además que no pertenecían a Astudillo Castro.

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Astudillo Castro, de 22 años, estuvo desaparecido desde el 30 de abril de 2020 hasta que su cuerpo fue hallado esqueletizado en el cangrejal del estuario de Bahía Blanca el 15 de agosto siguiente

Herrero fue condenado el 22 de abril de 2025 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca. El juez Ernesto Sebastián lo consideró responsable de siete hechos de falso testimonio agravado en una causa criminal, por intervenciones que buscaron apuntalar una hipótesis contra efectivos de la Policía Bonaerense.

La sentencia estableció una pena de siete años de prisión e inhabilitación absoluta por 14 años. Además, el tribunal unificó esa condena con otra que Herrero había recibido en Mendoza por encubrimiento simple y fijó una pena única de siete años y ocho meses de prisión.

La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena en febrero de este año, al rechazar por mayoría un recurso de la defensa. Los jueces señalaron que las afirmaciones del instructor no contaban con respaldo científico ni podían ser verificadas mediante reglas técnicas reconocidas.

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Marcos Herrero, el adiestrador de perros condenado

En ese expediente se analizaron las supuestas marcaciones de los perros de Herrero en patrulleros, calabozos y otros lugares vinculados con la investigación. También se discutió el hallazgo de un amuleto con forma de sandía que fue presentado como objeto de Facundo, junto a las mencionadas piedras turmalinas.

Creimer, en su declaración indagatoria, sostuvo que el hallazgo de la turmalina fue fortuito. Negó haber sabido antes de la diligencia que la piedra estaba allí y rechazó haber participado de una maniobra coordinada con Herrero.

El fiscal consideró que esa versión contradice los videos, el acta del procedimiento y la declaración de la gendarme.

Ahora deberá resolver el juzgado federal si dicta el procesamiento solicitado, si dispone nuevas medidas de prueba o si adopta otra decisión sobre la situación procesal de la médica.

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