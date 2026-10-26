Fuerte operativo en Caballito por un escape de gas: evacuaron una escuela

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Un fuerte operativo se llevó a cabo en el barrio porteño de Caballito por una rotura en un caño de gas que provocó una fuga. El hecho ocurrió en la avenida La Plata al 600 y se tuvieron que evacuar cuatro edificios y hasta una escuela.

Según informaron fuentes oficiales, varias dotaciones de Bomberos de la Ciudad se desplazaron a la intersección entre Avenida La Plata y Juan Bautista Alberdi, donde se encontraron con trabajos realizados por una pala mecánica que provocó una fisura en un caño de Metrogas.

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El Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) desplegó 12 móviles en la zona para brindar asistencia sanitaria a los afectados. En total, más de una docena de personas recibieron atención en el lugar. Del grupo, 2 eran menores —de 10 y 17 años— y los restantes, adultos. Una persona tuvo que ser trasladada al Hospital Durand.

El titular de la entidad, Alberto Crescenti, confirmó que a los pacientes se les suministró oxígeno tras haber inhalado gas. “Hay algunos que han inhalado y por eso nosotros estamos tratando de revertirle la situación, porque después vienen náuseas, vómitos y eso es lo que queremos evitar”, explicó.

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Una pala mecánica perforó un caño de Metrogas en la intersección de las avenidas La Plata y Juan Bautista Alberdi en Caballito.

Crescenti precisó que el operativo de emergencia incluyó la evacuación de dos edificios linderos sobre la Avenida La Plata, cercanos al punto donde se originó la fuga. Uno de ellos, ubicado en el número 611, es una construcción de subsuelo, planta baja y ocho pisos destinada a locales comerciales en sus niveles inferiores y a viviendas en los superiores.

Dos operadores del Grupo Especial de Rescate (GER) del destacamento Caballito ingresaron a la edificación para realizar una inspección plano por plano y evaluar si correspondía desalojar a los residentes. En tanto, sobre el número 605 de la misma arteria, una galería con dos locales comerciales abiertos en el subsuelo también fue desalojada: el personal de emergencia indicó a los empleados que abandonaran el lugar de forma inmediata.

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El SAME movilizó doce ambulancias al lugar del escape y brindó asistencia médica a doce personas sin requerir traslados a hospitales

La Escuela Primaria Común N° 9 Florentino Ameghino, situada en las inmediaciones de la pérdida, fue evacuada de manera ordenada como medida preventiva. “Se evacuó una de ellas, la más cercana”, confirmó Crescenti al ser consultado sobre los establecimientos educativos del área.

Al momento de las declaraciones del titular del SAME, la pérdida de gas aún no había sido controlada. “Está trabajando ya gente de la empresa de gas, pero está venteando todavía”, detalló Crescenti, quien agregó que el olor resultaba intenso y continuaba afectando a quienes se encontraban en las cercanías. Personal de Metrogas ya se hallaba presente en el sitio del incidente y trabajaba en las tareas de reparación de la cañería dañada. El área de atención médica fue establecida a unos 40 metros del punto de escape, en lo que el director del SAME describió como una “zona segura y alejada”, donde no se percibía olor a gas.

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Escape de gas en la autopista Dellepiane: obreros rompieron un caño de alta presión con una retroexcavadora

El incidente en Caballito se suma a un episodio similar registrado en julio de 2026, cuando una retroexcavadora que ejecutaba trabajos de desagüe a metros de la autopista Dellepiane, en el Bajo Flores, rompió un caño de alta presión de 4 pulgadas perteneciente a la red de distribución de Metrogas.

En aquella oportunidad, el escape obligó al corte preventivo del carril con dirección a la Capital y demandó la intervención de tres equipos técnicos de la distribuidora, que debieron excavar pozos a ambos lados de la tubería para aislarla y proceder al prensado. El control total de la fuga en la Dellepiane se logró recién pasadas las 17 horas y las tareas concluyeron cerca de las 19. Ambos casos evidencian los riesgos asociados a las obras con maquinaria pesada en la vía pública cuando estas se realizan en proximidad de la infraestructura subterránea de gas.

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