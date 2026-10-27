Laura López renuncia a la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica tras tres años al frente de la institución

Laura López Salazar presentó su renuncia como gerente general de Procomer el 26 de octubre de 2026, después de tres años al frente de la institución. Crédito: PROCOMER

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La gerente general de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer), Laura López Salazar, presentó su renuncia ante la Junta Directiva de la institución, después de permanecer durante tres años al frente de una de las entidades más importantes para el desarrollo económico y comercial del país.

La decisión fue confirmada mediante un comunicado oficial en el que se indicó que la salida responde a “razones personales”, aunque no se ofrecieron mayores detalles sobre las circunstancias que llevaron a la funcionaria a dejar el puesto.

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Pese a presentar su dimisión, López permanecerá en funciones hasta diciembre de 2026, con el objetivo de concluir proyectos pendientes y dejar encaminado el plan de trabajo institucional para los próximos años.

La gerente asumió la dirección de Procomer en 2023, luego de la salida de Pedro Beirute, en un momento de importantes transformaciones para la institución, especialmente por la incorporación de nuevas responsabilidades relacionadas con la atracción de inversiones internacionales.

Al anunciar su salida, López agradeció la confianza depositada en ella por la presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, así como por el ministro de Hacienda y expresidente Rodrigo Chaves Robles. También reconoció el respaldo de las autoridades de ambas administraciones y de la Junta Directiva de Procomer.

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“Dejo una institución sólida, preparada para los retos que el mundo presenta y con un equipo profesional capaz de seguir atendiendo y liderando la institución, que es un pilar fundamental para el desarrollo económico y social de Costa Rica”, manifestó López.

Una gestión marcada por cambios en la atracción de inversiones

Durante su administración, Procomer asumió directamente la responsabilidad de promover la inversión extranjera directa (IED), función que anteriormente desarrollaba la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (Cinde) mediante un convenio con el Gobierno.

Este cambio representó uno de los principales desafíos de su gestión, debido a la necesidad de fortalecer las capacidades institucionales para atraer empresas internacionales y generar nuevas oportunidades de empleo.

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La estrategia impulsada durante este periodo buscó llevar inversiones fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM), diversificar los países de origen de los proyectos y ampliar los sectores económicos beneficiados.

Además, la institución destacó acciones dirigidas al desarrollo del talento humano, la mejora del clima de negocios, el fortalecimiento de las exportaciones y los encadenamientos productivos, así como la promoción de la Marca País.

Según el balance divulgado por Procomer, la innovación, la inclusión y la sostenibilidad formaron parte de los principales ejes de trabajo desarrollados durante estos tres años.

La salida de Laura López abre un proceso de transición en la institución responsable de promover las exportaciones costarricenses y atraer inversión extranjera al país. EFE/EPA/ROBIN UTRECHT/Archivo

Salida ocurre en medio de dificultades presupuestarias

La renuncia también se produce en un contexto de ajustes financieros y reorganización interna dentro de Procomer.

Según información publicada por CR Hoy, la institución enfrentó una reducción de ingresos relacionada con la salida de empresas del régimen de zonas francas y los efectos de la apreciación del colón frente al dólar.

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El medio informó que la Junta Directiva comunicó un recorte presupuestario de ₡4,462 millones (USD 9 millones) para 2026, relacionado con menores ingresos respecto de las proyecciones iniciales.

Asimismo, en septiembre de 2026, la entidad despidió a 15 trabajadores, una medida que justificó como parte de un proceso de reorganización institucional.

Aunque estos acontecimientos forman parte del contexto reciente de Procomer, no existe información oficial que vincule los problemas pesupuestarios con la decisión de López de renunciar.

. Procomer enfrentó un recorte presupuestario de ₡4.462 millones durante 2026, según información publicada por CR Hoy. (Cortesía: universidad de Costa Rica)

Por el momento, la institución tampoco ha anunciado quién asumirá la gerencia general una vez que se concrete la salida de la funcionaria.

La designación de una nueva persona al frente de Procomer será relevante para garantizar la continuidad de las estrategias de atracción de inversión extranjera, promoción comercial y apoyo a las empresas exportadoras costarricenses.

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