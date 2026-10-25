Sociedad

Video: un motociclista voló por el aire tras ser embestido por un automovilista ebrio que dobló en “U” en Ensenada

El accidente ocurrió en la zona de La Pérgola y quedó registrado por una cámara de seguridad. La víctima dio varias vueltas antes de caer sobre una rambla. La víctima permanece internada con politraumatismos

Un automovilista dobló en contramano en Ensenada, chocó a un motociclista y dio positivo en alcoholemia
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Un impactante accidente de tránsito ocurrido en Punta Lara, partido de Ensenada, dejó a un motociclista internado luego de ser embestido por un automóvil cuyo conductor -en estado de ebriedad- intentó realizar un giro en U.

Como consecuencia del violento impacto, el hombre que circulaba en la moto salió despedido del vehículo, dio aproximadamente tres vueltas en el aire y terminó cayendo contra una rambla.

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El episodio quedó registrado por una cámara de seguridad y las imágenes permitirán a las autoridades reconstruir la secuencia del choque y establecer las responsabilidades correspondientes. Tras el siniestro, el conductor del automóvil, un joven de 24 años, fue sometido a un test de alcoholemia que arrojó resultado positivo: tenía 1,05 gramos de alcohol por litro de sangre.

Según informó el sitio 0221.com, el accidente se produjo en la zona de La Pérgola, también conocida como Playa Stella Maris, sobre la avenida Almirante Brown y la calle 106. Se trata de un sector de Punta Lara donde el tránsito circula cerca de la costa y de los espacios recreativos de la localidad.

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A raíz del accidente, la víctima sufrió múltiples lesiones y debió recibir asistencia médica. Fuentes de seguridad del Municipio de Ensenada informaron que el motociclista fue trasladado consciente al Hospital Horacio Cestino, donde permanece internado con politraumatismos.

Vista nocturna desde una cámara urbana que registra una calle iluminada y un automóvil detenido junto a una motocicleta tendida sobre el pavimento
Una cámara de seguridad registra el sector donde un automóvil impactó contra una motocicleta tras circular a contramano en una avenida de Ensenada.

A diferencia del motociclista, el conductor del automóvil no sufrió lesiones y resultó ileso tras el choque.

El resultado del test y la maniobra que habría desencadenado la colisión serán elementos relevantes para reconstruir lo ocurrido. No obstante, la determinación de las responsabilidades dependerá de las actuaciones de las autoridades y del análisis integral de las pruebas reunidas.

A principios de octubre, otro accidente de tránsito que involucró a una moto y un auto también quedó registrado en un video. En aquella ocasión resultaron heridos dos adolescentes. Ambos viajaban en una motocicleta de 250 cilindradas, colisionaron de frente con un Ford Fiesta en el cruce entre las calles 423 bis y 14 y terminaron internados en el Hospital de Niños en estado delicado.

Las cámaras de seguridad del barrio registraron el momento exacto del choque y, según precisaron fuentes oficiales citadas por el medio platense El Día, las imágenes también expusieron la falta de precaución de los motociclistas al cruzar la bocacalle. El conductor del automóvil permaneció en el lugar; los agentes policiales que llegaron al sitio describieron al hombre en un estado de profunda conmoción.

El siniestro, ocurrido el 7 de octubre, se inscribió en una semana de alto impacto vial para la región. Entre Punta Lara y La Plata, dos personas perdieron la vida en distintos incidentes: un bebé de diez días y un joven de 15 años.

A esas tragedias se sumó otro choque de gran violencia en Ensenada, con dos heridos y un amplio despliegue de equipos de rescate.

El acumulado del año termina de dimensionar el problema. Las casi 50 muertes registradas en lo que va de 2026 en La Plata, Berisso y Ensenada ubican a la violencia vial como una de las cuestiones sin resolver en la zona. La cifra se ubica levemente por debajo de los 51 fallecidos contabilizados en el mismo período de 2025.

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