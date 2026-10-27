La experiencia paranormal que reveló Pochi de Gossipeame: “Creer o reventar”

Marcia Pochi Frisciotti relató un suceso paranormal que vivió en un colectivo de la línea 106

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La panelista Marcia “Pochi” Frisciotti, dueña de la cuenta de Instagram Gossipeame, relató un episodio paranormal que vivió en pleno colectivo de la línea 106 mientras viajaba hacia la facultad, en medio de la ola de testimonios que generaron las declaraciones de Elina Costantini sobre sus supuestas experiencias místicas. La panelista de Puro Show, ciclo de las mañanas de El Trece, compartió el relato a través de sus historias de Instagram y lo cerró con una frase contundente: “Creer o reventar”.

El origen de la confesión se remonta a la repercusión que tuvo la participación de Costantini en PH: Podemos Hablar, el ciclo que conduce Andy Kusnetzoff por Telefe. Allí, la pareja de Eduardo Costantini aseguró que recibe mensajes de Jesús, la Virgen, el Diablo y extraterrestres desde los cinco años. “¿Vieron que se está hablando mucho de lo que contó Elina? Yo tuve un par de situaciones”, escribió Pochi al comienzo de una historia de Instagram, antes de anunciar que compartiría uno de esos episodios con los seguidores de su comunidad.

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“Les voy a contar una que fue yendo a la facultad al mediodía, colectivo 106, con gente sentada y unas cuatro personas paradas”, relató la panelista sobre el escenario en el que ocurrió el hecho. Según su descripción, en medio del trayecto distinguió “entre medio de una pareja un nene que me miraba y me miraba (de unos 5/6 años) agarradito a los asientos”. Fue en ese momento cuando pensó, según sus propias palabras: “Qué mal que no les ofrezco el asiento”.

La panelista de Puro Show ofreció su asiento a un niño que se desvaneció frente a otros pasajeros

Con esa idea en mente, Pochi se dirigió a los adultos que tenía al lado: “Entonces les digo, ‘¿Quieren el asiento para el nene?’”. La respuesta que obtuvo la dejó completamente perpleja. “Cuando se los digo, el nene no estaba. La pareja me miró desconcertada y yo me quedé helada”, escribió sobre el instante en que el niño que había visto durante todo el viaje desapareció sin explicación.

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La panelista de Puro Show se encargó de aclarar el contexto en el que sucedió el episodio, para despejar cualquier lectura vinculada a un estado alterado o de vulnerabilidad. “Aclaro: jamás tuve un hecho traumático, jamás me mediqué. Fue a plena luz del día, en público”, precisó. Y agregó una distinción respecto de otras vivencias previas: “Si bien me habían pasado otras situaciones esta fue muy loca por el contexto. No es que estaba sola, ni era de noche”.

La propia Pochi reconoció que el del colectivo no fue un hecho aislado. “Tuve un par de situaciones más y cuando fui mamá, nunca más”, escribió, al marcar la maternidad como el punto en el que esas experiencias dejaron de repetirse en su vida. Sin embargo, cerró el relato con una comparación que amplió el alcance de su testimonio: “Pero después me pasó lo que le pasa a Pestañela con sus hijas... creer o reventar”.

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Pochi comparó su vivencia con la historia de Daniela Celis sobre la supuesta entidad que ven sus hijas gemelas

La referencia de Pochi apuntó al episodio que relató días atrás Daniela Celis, exparticipante de Gran Hermano, sobre un supuesto fantasma con el que conviven sus hijas gemelas Laia y Aimé, de dos años. La influencer compartió un video en el que las nenas aseguran ver y hablar con una figura a la que llaman “Yoyi”, a quien describen como un amigo que les llevó regalos a ellas y a su madre.

El mensaje completo de Pochi se sumó así a una cadena de testimonios que surgió tras la entrevista de Costantini en PH: Podemos Hablar, emisión que también reunió a Karina Mazzocco, Coco Sily, Mernuel y Sol Pérez. En esa charla, la modelo había explicado que los mensajes no le llegan durante los sueños, sino en momentos cotidianos, como cuando estudia o juega, y relató incluso haber recibido información de un supuesto extraterrestre proveniente de un planeta llamado “Upmeal”.

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