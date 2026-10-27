Crimen y Justicia

Caso Nancy Godoy: la Justicia de Corrientes explicó por qué cree que la mataron y afirmó que todavía la buscan

El Ministerio Público Fiscal dio algunos detalles de la investigación y aseguró que entiende “el profundo impacto emocional que este caso tiene en los familiares” de la docente

Nancy Godoy, la docente desaparecida en Corrientes
Nancy Godoy, la docente desaparecida en Corrientes
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La semana pasada, la investigación por el caso de la docente Nancy Godoy, desaparecida desde el 7 de octubre en el departamento de Esquina, provincia de Corrientes, tuvo un giro dramático: la Justicia comenzó a investigar el hecho como un femicidio y cinco sospechosos fueron detenidos. Ahora, mientras continúan los operativos para encontrar el cuerpo, el Ministerio Público Fiscal (MPF) emitió un comunicado en el que explicó por qué cree que la mataron.

Cuatro de los sospechosos están imputados por el asesinato, mientras que al quinto se lo acusa de falso testimonio. Los acusados son Ireneo Zarza, capataz de la estancia “El Curupí” (lugar donde funciona la escuela donde dictaba clase); Rosa Leguizamón, quien vio por última vez a Godoy; la pareja de Rosa, Nahuel Rojas; y otro capataz identificado como Felipe Dionisio Sandoval.

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Los tres hombres fueron acusados del delito de femicidio, mientras que Leguizamón fue imputada por homicidio simple. Ernesto Ezequiel Bordón, el quinto sospechoso, está preso por falso testimonio. Todos, según resolvió el juez de Garantías Jorge Gustavo Vallejos, estarán detenidos con prisión preventiva hasta el inicio del juicio.

De acuerdo con el MPF, los fiscales que llevan adelante la investigación, Javier Gustavo Mosquera y María Andrea González, ordenaron una serie de medidas que incluyeron declaraciones testimoniales, secuestro de objetos de interés para la causa, análisis de comunicaciones telefónicas y pericias genéticas. Estos últimos estudios “se encuentran sujetos a un análisis integral y a la espera de resultados”. El cúmulo de pruebas —explicaron— les permitió sostener la hipótesis de que a Nancy la mataron.

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Según explicaron, Godoy, directora suplente de la Escuela Rural N° 626, desapareció en los primeros días de octubre de 2026 en el paraje Malezal, Esquina, Corrientes. El 9 de octubre estaba previsto su regreso desde la zona rural donde trabajaba. Sus familiares radicaron la denuncia el 15 de octubre. El MPF tomó intervención recién a partir de esa fecha.

Nancy Estela Godoy
Nancy se movía a caballo para llegar a al escuela (Foto/Facebook María Carmen Arganaraz)

La hipótesis de femicidio y las cinco detenciones

La acumulación de pruebas llevó a la Fiscalía a reorientar la investigación y ya no buscar a una persona con vida, sino un cadáver. El Ministerio Público Fiscal adoptó formalmente la hipótesis de femicidio como línea de trabajo central, lo que a su vez derivó en la detención de cinco personas.

El organismo subrayó que la situación de los detenidos “es examinada conforme a la legislación vigente, con pleno respeto de las garantías constitucionales y del principio de inocencia, sin adelantar conclusiones definitivas”.

“El abordaje de la hipótesis de un posible femicidio responde a la rigurosidad penal del caso, pero de ninguna manera implica abandonar la búsqueda”, aclararon.

Prisión preventiva para los acusados del crimen de la docente de Corrientes
Prisión preventiva para los acusados del crimen de la docente de Corrientes

Información a la familia y reserva del expediente

El MPF señaló que la búsqueda “continuará de manera exhaustiva con las fuerzas policiales y de seguridad intervinientes”. Hasta ahora, las autoridades no informaron el hallazgo de restos ni ningún elemento que permita determinar con certeza qué ocurrió con la docente. Los resultados de las pericias genéticas, que podrían aportar datos sobre ese punto, todavía están pendientes.

El MPF de Corrientes también se refirió al vínculo con los allegados de la docente. Reconoció “el profundo impacto emocional que este caso tiene en los familiares” y anunció que mantiene abiertos canales de comunicación para brindarles información dentro de los límites que impone la reserva legal de la investigación.

La institución se comprometió a mantener disponibles esos canales de asistencia “para la familia y/o sus allegados a lo largo de todo el proceso”, y a comunicar los avances que puedan hacerse públicos “oportunamente por los canales institucionales correspondientes”.

Sebastián, el menor de los hijos de Nancy Godoy (Video/TN)

“La investigación se basa estrictamente en hechos verificados dentro del legajo, lo que garantiza la solidez del proceso y asegura un avance efectivo hacia el total esclarecimiento de los hechos. La investigación continúa en curso y los avances que puedan comunicarse serán informados oportunamente por los canales institucionales correspondientes”, concluyeron.

Lo cierto es que, por ahora, no se brindaron mayores detalles del rol de cada uno de los acusados en el presunto femicidio de la mujer. Para los fiscales, las pruebas reunidas hasta el momento permiten sostener que Nancy fue asesinada. Esa hipótesis se basa en una serie de medidas de prueba realizadas desde el 15 de octubre.

Ireneo Zarza, detenido por el femicidio de la docente nancy godoy
El capataz Ireneo Zarza, uno de los acusados

Allanamientos y objetos secuestrados

Mientras avanza el expediente en este sentido, los investigadores hallaron prendas quemadas en la tapera de Zarza, el capataz acusado de femicidio. La ropa será sometida a pericias de ADN para determinar si pertenecía a la docente.

La tapera en la que se secuestraron las prendas se ubica a apenas 150 metros de la Escuela Rural N° 626, en el paraje “El Malezal”, donde Godoy se desempeñaba como directora. Las fuentes precisaron que aún “no se sabe si están completa o parcialmente quemadas”, un dato que las pericias deberán esclarecer junto con la posible presencia de material biológico en la ropa.

El hallazgo se suma a una serie de medidas de prueba ordenadas por la Fiscalía en las últimas semanas. El viernes 23 de octubre, personal especializado inspeccionó tres pozos de agua ubicados en las inmediaciones de la escuela, una diligencia que debió llevarse adelante con precaución por la antigüedad de las estructuras. Los resultados de esa inspección no fueron comunicados hasta el momento.

Durante un allanamiento previo en la casa de Rosa Leguizamón —otra de las imputadas— los investigadores secuestraron una campera negra y dos alpargatas que, según la pesquisa, podrían pertenecer a la maestra. Esas prendas fueron exhibidas ante los familiares de Godoy para su reconocimiento. En el domicilio de Ernesto Ezequiel Bordón, detenido por falso testimonio, también se incautaron cuatro cuchillos, una camisa y una bombacha de campo con manchas rojizas, elementos que fueron enviados a peritar.

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