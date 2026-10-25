Sociedad

El Circuito Superior de las Cataratas del Iguazú fue cerrado por la gran crecida del río

La medida preventiva responde a un registro de 9.500 metros cúbicos por segundo, seis veces por encima del promedio histórico, mientras persisten las precipitaciones en la región y se anticipa un nuevo aumento

El área de Cataratas estaba parcialmente habilitado debido al creciente caudal del río
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Por razones de seguridad, el Circuito Superior del lado argentino de las Cataratas del Iguazú fue cerrado este domingo 25 de octubre, luego de que el caudal registrara un volumen seis veces mayor que el promedio histórico.

El incremento del caudal responde a las lluvias intensas en la cuenca del río Iguazú. La Administración de Parques Nacionales ordenó restringir el acceso al Circuito Superior ante las previsiones de una nueva suba del nivel del agua.

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Con el cierre las autoridades buscan proteger a los visitantes y trabajadores mientras el caudal continúa en ascenso, aunque el resto de los circuitos habilitados puede recorrerse con normalidad.

Las autoridades informaron que había sectores seguros que podías ser visitados normalmente

La Concesionaria de Servicios del Área Cataratas comunicó que “el Circuito Superior permanecerá cerrado”. El aviso añadió que las previsiones indican que “el caudal río Iguazú está en ascenso”.

El caudal registrado el sábado 24 de octubre fue de 9.500 metros cúbicos por segundo (9,5 millones de litros por segundo), frente a la media histórica de 1.500 m³/s, informaron autoridades locales.

Placa informativa de fondo verde con texto sobre el cierre del Circuito Superior y los logotipos de Iguazú Argentina, Parques Nacionales y Unesco
Un comunicado del Parque Nacional Iguazú informa el cierre del Circuito Superior en Argentina debido al incremento del caudal del río Iguazú para garantizar la seguridad.

Del lado de Brasil, el Parque Nacional do Iguaçu y la concesionaria Urbia+Cataratas mantienen cerrado el puente peatonal de las Cataratas. También suspendieron temporalmente los senderos de Poço Preto y Bananeiras.

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Los equipos técnicos de Argentina y Brasil monitorean la evolución del río. La reapertura de los sectores restringidos quedará sujeta a las condiciones de seguridad.

Crecida del río y afectaciones en Misiones

El río Iguazú llegó a los 28 metros en Puerto Iguazú a las 7 del domingo, según el informe policial citado por El Once. La crecida mantiene suspendido el servicio fluvial en esa ciudad.

Las autoridades también cerraron pasos fronterizos sobre los ríos Paraná y Uruguay. En el Paraná permanecen inhabilitados diez pasos fluviales, entre ellos Eldorado, Puerto Rico, Puerto Leoni y Corpus Christi.

En el río Uruguay están suspendidos los cruces de El Soberbio, Panambí, Alba Posse y San Javier. Las autoridades siguen los niveles de los ríos y las condiciones de navegación.

Una mujer de espaldas con sombrero y mochila toma una fotografía con un teléfono móvil hacia un río correntoso de agua marrón y vegetación
La Administración de Parques Nacionales cerró el Circuito Superior de las Cataratas del Iguazú debido al incremento extraordinario del caudal. (Parque Nacional Iguazú)

Las lluvias registradas desde el 22 de octubre dejaron 154 personas evacuadas y 124 viviendas afectadas en distintas localidades de Misiones, según el reporte policial. Cinco familias dedicadas a la producción tabacalera reportaron pérdidas materiales en sus galpones.

La Policía de Misiones mantiene activas sus 15 unidades regionales para tareas de prevención, asistencia a los afectados y seguimiento de las zonas alcanzadas por las inundaciones.

Cortes y restricciones en rutas y puentes

Pasarela metálica rodeada por una corriente de agua turbia y cascadas con densa bruma en el fondo
El caudal del río Iguazú alcanzó los 9,5 millones de litros de agua por segundo a raíz de las lluvias en la cuenca. (Urbia + Cataratas)

Las crecidas de arroyos y ríos provocaron restricciones en la localidad misionera de Profundidad, sobre la ruta provincial 204 por el desborde del arroyo Garupá, y en San Ignacio, en el puente Yabebiry.

También se informaron inconvenientes en El Soberbio, en el puente Yabotí que permite acceder a los Saltos del Moconá, y en Colonia Victoria, por la crecida del arroyo Piray Miní.

El puente Pindaytí, sobre la ruta provincial 2 en Alba Posse, quedó habilitado solo para emergencias. Hubo además desbordes de arroyos en 9 de Julio, Corpus Christi y Andresito.

En Campo Ramón continúa cortado un camino por un desmoronamiento. El puente Tabay, sobre la ruta provincial 7 en Jardín América, fue habilitado a las 8 para vehículos de hasta 20 toneladas, mientras las rutas nacionales 12 y 14 mantienen circulación normal.

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