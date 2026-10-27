Política

Se entregan los premios Ben-Gurión 2026

La ceremonia impulsada por la Asociación Argentina de Amigos de la Universidad Ben-Gurión del Néguev se lleva a cabo en el Salón Dorado del Teatro Colón. Habrá presencia de funcionarios nacionales y empresarios

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La Asociación Argentina de Amigos de la Universidad Ben-Gurión del Néguev (AAAUBG) lleva adelante la entrega de los Premios Ben-Gurión 2026, donde habrá una serie de distinciones a personalidades de la política, del mundo empresarial y referentes de la educación. El evento se lleva a cabo en el Salón Dorado del Teatro Colón.

Según se conoció, habrá cinco distinciones destinadas a Mario Montoto, presidente de la Cámara de Comercio Argentino – Israelí y de la editorial TAEDA; Bettina Bulgheroni, presidenta de la Fundación Educando; el procurador general de la Nación, Eduardo Casal; el jefe de Gobierno porteño, Jorgre Macri; y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

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La conducción del evento, que iniciará a las 18.30 y se transmitirá en el canal oficial de la Asociación de YouTube, estará a cargo del periodista David Kavlin.

Premios Ben-Gurión 2025 en el Teatro Colón
La periodista española, Pilar Rahola, fue una de las destacadas personalidades que fueron distinguidas en el Salón Dorado del Teatro Colón (RS Fotos)

El año pasado, el escritor y médico, Marcos Aguinis, se quedó con la máxima distinción que entrega la entidad. Tras recibir el máximo galardón de parte de la presidenta de la AAAUBG, Nava Rubenzadeh, el mencionado recordó a Ben-Gurión como un “héroe de leyenda” que contrastó las “imágenes de debilidad” alentadas por “siglos de persecución”. Tampoco olvidó cómo este “empujó sin temor a las potencias coloniales -como el Reino Unido- y encadenó un esfuerzo entero para recuperar los viejos territorios” de Israel.

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El escritor, médico y estudioso del psicoanálisis luego resaltó la capacidad de “agricultor ejemplar” del ex primer ministro, el “asombroso progreso en tierras áridas” que comprobó -el premiado- en sus varios viajes a Medio Oriente y, por sobre todas las cosas, la “democracia en una zona” donde no se pregona la libertad. En cuanto a una de las universidades líderes en tecnología -y multicultural-, aseguró: “Hoy sigue en pie, como sucede con los mitos que multiplican su trascendencia”. Y finalizó: “Ojalá se logre la paz y fortifiquen lazos de convivencia”.

Premios Ben-Gurión 2025 en el Teatro Colón
Mauricio Macri participó de la edición del año pasado (Gustavo Gavotti)

Diversas figuras de la política, la cultura, los medios de comunicación, empresarios e invitados sobrepasaron la capacidad de sillas disponibles en el Salón Dorado del Colón del evento. Entre las presentaciones, el ex presidente Mauricio Macri subió al estrado y resaltó que en la jornada se celebró a la “gente que trata siempre de hacer lo correcto, más allá de lo conveniente”. Y sostuvo: “Una sociedad se transforma cuando hay mucha gente que actúa sin especular”.

“La Argentina necesita eso, una dirigencia que finalmente transforme la potencialidad en realidad. Faltan personajes como los destacados hoy, que actúen como hay que actuar en cada momento, con el coraje que hace falta para defender las ideas correctas”, sumó.

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