Crimen y Justicia

Una mujer mató a puñaladas a su esposo junto a su hija en Moreno: denunció que sufría violencia de género

Personal del Cuerpo de Prevención llegó al domicilio y encontró el cuerpo del hombre sin vida junto a las dos mujeres en estado de shock. El hecho quedó caratulado como homicidio y está bajo investigación

Las autoridades verificaron la ausencia de denuncias previas por violencia de género en el hogar de La Reja
Las autoridades verificaron la ausencia de denuncias previas por violencia de género en el hogar de La Reja
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Una madre y su hija fueron aprehendidas este lunes en el barrio Atalaya de La Reja, en el partido bonaerense de Moreno, acusadas de haber matado al padre de la familia, un hombre de 41 años. El personal policial de la Comisaría 7ma de Moreno, dependiente de la Superintendencia de Seguridad Región AMBA Oeste II, llegó al domicilio ubicado en la calle San Nicolás 3330 y encontró a la víctima con varias heridas de arma blanca. La fiscalía a cargo del caso ordenó la detención de ambas mujeres.

El hombre fue identificado como Alberto Federico Araoz Aracena, mecánico, nacido en San Juan. Según pudo establecer la policía de la provincia de Buenos Aires, el hombre convivía en el inmueble junto a E.E.C., de 42 años, ama de casa y madre de F.A.A., de 23 años y estudiante. Las tres personas se encontraban en el domicilio al momento de la intervención policial.

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El procedimiento se inició a partir de un llamado al 911, tras el cual efectivos del Cuerpo de Prevención de Moreno (CPM) se trasladaron al lugar. Al llegar, encontraron a la madre de la familia en estado de shock junto a su hija. El cuerpo de Araoz Aracena presentaba múltiples heridas de arma blanca. Tanto la madre como la hija participaron en el hecho, según lo que surgió de las primeras actuaciones.

De acuerdo con lo relevado en el lugar, E.E.C. sufría desde hacía años violencia física y psíquica a manos de Araoz Aracena. La secuencia que derivó en la muerte del hombre habría comenzado con una discusión y agresiones dentro del hogar. Sin embargo, según confirmaron a Infobae, las autoridades verificaron que no existían denuncias previas por parte de la mujer respecto de esa situación de violencia doméstica.

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El hecho tuvo lugar íntegramente dentro del domicilio particular. La fiscalía dispuso la aprehensión de ambas mujeres —Castellano y su hija Florencia— en el marco de la carátula de homicidio. La investigación continúa a cargo de la fiscalía interviniente, mientras el contacto familiar de las detenidas se preserva bajo reserva.

Un hombre atacó con un machete a madre e hija y terminó detenido en Rafael Castillo

La Policía Bonaerense detuvo a Daniel Richar Medina por agredir con un machete a dos mujeres en Rafael Castillo

Daniel Richar Medina (26) fue detenido por la Policía Bonaerense, acusado de atacar con un machete a una joven y su madre en Rafael Castillo, partido bonaerense de La Matanza. Una cámara de seguridad registró la secuencia.

El episodio ocurrió el pasado domingo, poco después de la medianoche, en Reaño y Alagón. Tras una alerta, efectivos de la Comisaría Sur Segunda de González Catán acudieron y hablaron con una mujer que denunció que un hombre había intentado agredirla con un arma blanca a ella y su hija.

El video muestra al sospechoso, con campera verde y pantalón oscuro, acercarse con un machete a mujeres en la entrada de un comercio. Atacó a una joven, que terminó sobre la vereda. Se escucha: “No, no. Ey, ¿qué hacés? ¡Pará!”.

La agresión continuó. Dos mujeres se refugiaron en el comercio y empleados bajaron la reja para impedir el ingreso del hombre, que golpeó la puerta con el machete. Un joven salió con una tabla de madera y golpeó al atacante por detrás. Luego, una mujer le lanzó una botella de vidrio. El hombre se retiró a pie.

Con información de víctimas y testigos, los efectivos rastrillaron la zona y arrestaron a Medina, quien quedó a disposición de la Justicia. La causa fue caratulada inicialmente como averiguación de ilícito, según datos policiales.

Natasha, madre de una de las jóvenes atacadas, relató que pidió un auto por aplicación para trasladarse con su hija. Al salir de su casa para abordarlo, vio que Medina se acercó al conductor. Tras un cruce de palabras, habría golpeado varias veces el auto con el machete y el chofer se retiró.

Según contó, el acusado fue hacia ella y su hija y le dijo: “Te voy a pegar”. “Cuando él saca el machete, le da el machetazo a mi hija”, relató Natasha a TN. “La defendí a mi hija y me macheteó a mí también”. La mujer dijo conocer al acusado “del barrio” y que suele reaccionar violentamente “cuando está drogado”.

Milagros, su hija, sufrió una lesión en el hombro. “Me da bronca porque si el machete tenía filo, no sé si mi hija la contaba”, manifestó Natasha. Natasha exhibió una lesión en la cadera y contó que resbaló y cayó durante el ataque. “No me llegó a dar porque me resbalé y me caí”, indicó sobre un movimiento del agresor.

Natasha también exhibió una lesión en la cadera y contó que resbaló y cayó al suelo durante el ataque. Sobre uno de los movimientos del agresor en la secuencia, indicó: “No me llegó a dar porque me resbalé y me caí”.

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