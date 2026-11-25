La zona en donde ocurrió la discusión y posteriores disparos

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Una discusión de pareja en una vivienda de Morón Sur terminó con una mujer herida de bala y su pareja internada tras dispararse en el rostro. El episodio derivó en la intervención policial, la asistencia del SAME y el secuestro del arma utilizada en el ataque.

La secuencia ocurrió este martes por la tarde, en un domicilio situado en la calle Achaga al 2800. Un llamado al 911 alertó sobre un conflicto entre la pareja. A partir de esa comunicación, se desplazó hasta el lugar el personal del Comando de Patrullas.

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Al llegar a la vivienda, los policías encontraron a la mujer con una herida: tenía un tiro en la pierna izquierda. Según su propio relato ante los efectivos, su pareja le había disparado durante la discusión.

A raíz de esto, la mujer recibió atención médica en el lugar por parte de una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME). Según confirmó Inforbano, la víctima estaría fuera de peligro, aunque no se difundieron precisiones sobre el centro de salud al que fue derivada ni sobre la evolución posterior de la lesión.

Una ambulancia Mercedes-Benz Sprinter del servicio SAME permanece estacionada en un espacio público del municipio de Morón.

El dato de que la víctima apuntó contra su pareja como autor del ataque fue incorporado a la investigación judicial. Por esto, la causa quedó inicialmente caratulada como lesiones agravadas por el uso de arma de fuego y averiguación de lesiones.

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Tras el ataque contra la mujer, indicaron que el hombre volvió a ingresar a la casa armado con una escopeta. Fue así que, dentro de la propiedad, se efectuó un disparo en el rostro, en lo que las primeras versiones describieron como un aparente intento de suicidio.

Ante la gravedad de su estado, una unidad del SAME lo trasladó con vida y de urgencia a un hospital de la zona. Su estado era delicado, sin embargo, las autoridades judiciales ordenaron que permanezca bajo custodia policial.

Hasta el momento, no se informaron datos sobre su identidad, su edad ni el establecimiento sanitario donde quedó alojado. Tampoco trascendieron detalles sobre si existían denuncias previas, medidas de restricción o antecedentes de violencia en la relación.

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En el domicilio de Achaga al 2800 trabajaron además agentes del Grupo Táctico Operativo (GTO) y las autoridades de la dependencia policial correspondiente. Además, durante el procedimiento, se incautó la escopeta que habría sido utilizada tanto para herir a la mujer como para el disparo que recibió el hombre.

Investigan la muerte de un joven en Mar del Plata y detuvieron a su pareja

Un joven de 28 años fue hallado muerto con cuatro heridas de arma blanca dentro de una vivienda del barrio Santa Rosa de Lima, en Mar del Plata, y la mujer de 20 años que estaba con él quedó detenida e imputada por homicidio agravado por el vínculo. La investigación puso bajo la lupa el primer relato de la sospechosa, quien había dicho al 911 que el hombre se había lesionado a sí mismo.

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La acusada fue detenida y trasladada hacia la cárcel de mujeres de Batán

La víctima fue identificada como Ezequiel Garciano. El hecho ocurrió el domingo al mediodía en una propiedad de la calle Almirante Brown al 10.500, donde la pareja vivía desde agosto. Por su parte, la principal sospechosa, Soledad Portillo, quedó detenida y alojada en la Unidad Penal N° 50 de Batán.

La detención fue ordenada por la fiscal María Florencia Salas, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 1. No obstante, indicaron que su situación procesal quedará sujeta a las medidas de prueba y a las conclusiones de las pericias en curso.

De acuerdo con las primeras actuaciones, fue Portillo quien se comunicó con el 911 para pedir asistencia. Durante ese aviso sostuvo que Garciano se había “autoapuñalado” luego de volver de su trabajo.

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Cuando el personal policial llegó a la vivienda, encontró al joven sin vida y advirtió circunstancias que, en principio, no coincidían con aquella explicación. Garciano estaba tendido en el piso de la cocina, con rastros de sangre en las manos y en su ropa.

Los investigadores sospechan que la escena pudo haber sido modificada antes de la llegada de los efectivos. En esa línea, el informe policial menciona que se habrían lavado prendas y manchas de sangre, movido objetos y retirado el cuchillo que estaba en el abdomen de la víctima.

La Policía incorporó ropa y calzado a las pericias realizadas en la vivienda de Santa Rosa de Lima

Según la reconstrucción inicial informada por el diario local La Capital, el cuerpo de Garciano presentaba cuatro lesiones provocadas por un elemento cortante. Dos estaban localizadas en el antebrazo derecho, una en el glúteo izquierdo y la cuarta en el tórax.

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La herida torácica fue identificada como la más grave. Sin embargo, los peritos deberán definir mediante la autopsia cuál fue la lesión mortal, el recorrido de las puñaladas y la mecánica del ataque. Ese resultado será una prueba central para contrastar el relato inicial de la detenida con los indicios relevados en la casa.

La causa fue calificada de manera provisoria como homicidio agravado por el vínculo, figura que contempla una relación de pareja actual o previa entre la persona acusada y la víctima. Sumado a esto, los vecinos del barrio aseguraron haber escuchado gritos que salían de la vivienda.

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Algunos indicaron que, poco antes del hecho, vieron a Garciano con bolsos y que habría intentado retirarse del domicilio, aunque no habría podido hacerlo. Otros señalaron que la pareja mantenía discusiones frecuentes. Sin embargo, no se registraban causas previas por violencia de género vinculadas a la relación.

Garciano y Portillo eran oriundos de Florencio Varela y se habían instalado meses atrás en el barrio Santa Rosa de Lima. Ambos eran padres de una nena de 4 años, que después del crimen quedó al cuidado de su abuela paterna.

Además, entre los antecedentes personales incorporados al expediente, las autoridades consignaron que Garciano registraba causas por robo, tenencia simple de estupefacientes y encubrimiento agravado.

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