Crimen y Justicia

Horror en Rafael Castillo: un hombre atacó con un machete a madre e hija y terminó detenido

Daniel Richar Medina fue arrestado tras la violenta secuencia ocurrida en La Matanza. “Le dio un machetazo a mi hija. La defendí y me atacó a mí también”, relató una de las víctimas

Una de las cámaras de seguridad de la zona registró el momento de la agresión

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La Policía Bonaerense detuvo a Daniel Richar Medina (26), acusado de haber atacado con un machete a una joven y a su madre en la localidad bonaerense de Rafael Castillo, partido de La Matanza. La violenta secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad.

El hecho ocurrió este domingo por la madrugada, alrededor de las 00.07, en la zona de Reaño y Alagón. Tras un llamado de alerta, personal de la Comisaría Sur Segunda de González Catán se dirigió al lugar y se entrevistó con una mujer que denunció que minutos antes un hombre había intentado agredirla a ella y a su hija con un arma blanca.

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En el video que encabeza esta nota se observa al sospechoso, vestido con una campera verde y un pantalón oscuro, acercarse a un grupo de mujeres en la puerta de un comercio mientras llevaba un machete en la mano.

En un momento, el hombre atacó a una de las jóvenes, que cayó sobre la vereda. “No, no. Ey, ¿qué hacés? ¡Pará!”, se escucha gritar durante la secuencia.

Rafael Castillo detenido machete
El acusado fue detenido por personal de la Policía Bonaerense

La agresión continuó segundos después. Otras dos mujeres corrieron hacia el interior del comercio para ponerse a resguardo y los empleados cerraron la reja para impedir que el hombre pudiera entrar. Desde afuera, el atacante golpeó la puerta con el machete.

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Las imágenes también muestran cómo, en medio de la secuencia, un joven salió del local con una tabla de madera y golpeó al agresor por la espalda. Luego, una mujer le arrojó una botella de vidrio. Finalmente, el hombre se alejó caminando.

Con los datos aportados por las víctimas y testigos, los policías realizaron un rastrillaje por la zona y detuvieron a Medina. El sospechoso quedó a disposición de la Justicia y, de acuerdo con la información policial, la causa fue inicialmente caratulada como averiguación de ilícito.

Tras el ataque, Natasha, madre de una de las jóvenes agredidas, contó cómo se habría originado el episodio. Según relató,pidió un auto a través de una aplicación para trasladarse junto con su hija.

Cuando estaba por salir de su casa para subir al vehículo, aseguró, vio que Medina se acercó al conductor. Tras un intercambio de palabras, el hombre habría golpeado varias veces el auto con el machete, por lo que el chofer decidió retirarse.

“Me dijo que me iba a pegar”, expresó una de las víctimas

Fue entonces cuando, según su relato, el acusado se dirigió hacia ella y su hija. “Te voy a pegar”, recordó que le dijo.

“Cuando él saca el machete, le da el machetazo a mi hija”, contó Natasha en diálogo con TN. Y agregó: “La defendí a mi hija y me macheteó a mí también”.

La mujer aseguró que conoce al acusado “del barrio” y sostuvo que suele reaccionar violentamente “cuando está drogado”. Se trata de una afirmación de la víctima que, hasta el momento, no fue confirmada oficialmente.

Su hija, Milagros, sufrió una lesión a la altura del hombro. “Me da bronca porque si el machete tenía filo no sé si mi hija la contaba”, expresó Natasha.

La mujer también mostró una lesión a la altura de la cadera y explicó que, durante el ataque, se resbaló y cayó al suelo. “No me llegó a dar porque me resbalé y me caí”, señaló sobre uno de los movimientos del agresor durante la secuencia.

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