La Justicia de Santiago del Estero evalúa la incorporación de pruebas y posibles medidas de protección para la denunciante.

Guardar

Una joven de 25 años denunció haber sido víctima de una agresión física y un abuso sexual durante la madrugada del lunes en Loreto, en Santiago del Estero. Por los hechos, acusó a su pareja, con quien compartía una relación desde hace tres años. También afirmó que la amenazaba con divulgar fotos íntimas si no le entregaba dinero.

El caso se dio a conocer el lunes, cuando la joven se presentó durante la mañana en la Comisaría de la Mujer y la Familia Nº 7 para formalizar la denuncia contra el acusado, quien fue identificado como Carlos A. Mientras que la ex pareja de la denunciante permanece en libertad, las autoridades deberán definir las medidas investigativas y establecer las responsabilidades penales que pudieran corresponder.

PUBLICIDAD

Según relató la estudiante ante la Policía local, la secuencia ocurrió cerca de las 2 de la madrugada en la casa del acusado, quien reside en el barrio Polígono. La joven se dirigió a la vivienda que el hombre alquila con el propósito de dialogar, después de recibir reclamos reiterados por supuestas infidelidades.

La relación entre ambos llevaba aproximadamente tres años, de acuerdo con la declaración a la que tuvo acceso Diario Panorama. Sin embargo, aquel encuentro derivó en una situación de violencia que comenzó con cuestionamientos por mensajes que supuestamente la denunciante habría intercambiado con otros hombres.

PUBLICIDAD

La presentación se radicó en la Comisaría de la Mujer y la Familia Nº 7 contra Carlos A., quien permanece en libertad. (Gentileza: Más Noticias)

Siempre de acuerdo con la presentación, Carlos A. inició una discusión dentro del inmueble y luego la habría atacado a golpes de puño en el rostro. Como consecuencia, la joven sufrió un hematoma en el ojo izquierdo, lesión que quedó consignada en la denuncia policial.

No obstante, la víctima manifestó que la agresión no se limitó a los golpes. Pues, después de haber sido golpeada en el rostro, indicó que el acusado la tomó del cuello y que llegó a ejercer presión hasta dejarla casi sin aire. La joven aseguró que logró apartarlo, aunque el episodio continuó dentro de la vivienda.

PUBLICIDAD

Tras conseguir separarse de su pareja, la estudiante declaró que el hombre la habría obligado a arrodillarse. En ese contexto, sostuvo que le exigió pedirle perdón y repetir frases humillantes contra sí misma.

Después de esa situación, la joven denunció que fue víctima de una agresión sexual. Según su testimonio, el hombre la habría obligado a practicarle sexo oral y posteriormente la habría sometido a un acceso carnal sin su consentimiento.

El hecho ocurrió en una vivienda del barrio Polígono tras una discusión motivada por reclamos de supuestas infidelidades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A partir de ahora, la investigación deberá reconstruir las circunstancias denunciadas, tomar las medidas de prueba que considere necesarias y determinar si existieron los delitos señalados en la presentación. Por el momento, los hechos surgen del testimonio radicado por la víctima.

PUBLICIDAD

Además de los hechos denunciados durante la madrugada del lunes, la joven describió una presunta situación de extorsión que se repetía desde hacía un tiempo dentro de la relación. Según expuso, el hombre la amenazaba con difundir fotografías íntimas de ella en redes sociales. A cambio de no publicar ese material, le exigía distintas sumas de dinero.

Incluso, la denunciante explicó que esa situación sería parte de un patrón de hostigamiento que habría padecido durante el vínculo que mantuvo con Carlos A. También aseguró que no era la primera vez que atravesaba un episodio de violencia física que habría sido ejercido por su pareja, pero reconoció que fue la primera oportunidad en que resolvió acudir formalmente a las autoridades para denunciarlo.

PUBLICIDAD

Actualmente, la causa quedó en manos de la Justicia de Santiago del Estero, que deberá evaluar la denuncia por las lesiones, el presunto abuso sexual y las amenazas vinculadas con la difusión de imágenes íntimas. Además, se deberá establecer qué elementos probatorios pueden incorporarse al expediente y si corresponde adoptar medidas de protección para la denunciante.