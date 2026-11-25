El Tribunal Oral en lo Criminal N.º 2 de La Plata fijó una audiencia de ofrecimiento de prueba en la causa contra Oscar Alfredo Montes.

Guardar

La causa por la desaparición y el transhomicidio de Tehuel de la Torre tendrá el este viernes una instancia relevante en La Plata. El Tribunal Oral en lo Criminal N.º 2 realizará una audiencia de ofrecimiento de prueba contra Oscar Alfredo Montes, acusado como coautor del crimen del joven trans, visto por última vez en marzo de 2021.

El encuentro judicial comenzará a las 8 en la sede ubicada en la calle 8, entre 56 y 57. La audiencia definirá qué elementos podrán incorporarse al proceso que deberá resolver la responsabilidad penal de Montes, cuyo caso será debatido ante un jurado popular.

PUBLICIDAD

A más de cinco años de la última vez que se tuvo contacto con Tehuel, las autoridades aún no pudieron encontrar su cuerpo. La nueva etapa del expediente llega después de la condena a prisión perpetua impuesta en 2024 a Luis Alberto Ramos, declarado culpable del homicidio agravado por odio a la identidad de género.

La audiencia del viernes, según informó el portal de Noticias Argentinas, estará centrada en la presentación de las pruebas que las partes buscarán llevar al segundo juicio oral. Montes está imputado como coautor del hecho, mientras que Ramos ya recibió una condena por el crimen de Tehuel.

PUBLICIDAD

El expediente se tramitará mediante la modalidad de juicio por jurados populares, por lo que la instancia de ofrecimiento de prueba resulta un paso previo para delimitar los testimonios, pericias y otros elementos que podrán ser evaluados durante el debate.

La querella, que representa a Norma Nahuelcura, madre de Tehuel, anticipó que presentará sus planteos probatorios y pedirá que se fije con urgencia la fecha de inicio del juicio contra el segundo acusado. Hasta el momento, no fue anunciado el día en que comenzará ese debate oral.

Nahuelcura reclamó que el proceso avance sin nuevas demoras. “Este es el primer paso porque todavía la Justicia no puso fecha del segundo juicio, y yo lo que pido es que se juzgue ya a Oscar Montes”, expresó la madre del joven.

PUBLICIDAD

Tehuel de la Torre tenía 21 años cuando salió de su vivienda en Alejandro Korn, en la provincia de Buenos Aires, el 11 de marzo de 2021. Según la información incorporada a la causa, se dirigía a una entrevista laboral que le había ofrecido Ramos.

Desde entonces, se desconoce qué sucedió con él. La investigación judicial avanzó sobre la hipótesis de un homicidio y, en el primer juicio oral, Ramos fue condenado a prisión perpetua por el delito de homicidio agravado por odio a la identidad de género.

La Justicia condenó a prisión perpetua a Luis Alberto Ramos en 2024 por el homicidio agravado por odio a la identidad de género

La sentencia de 2024 reconoció el componente de odio vinculado con la identidad de género de Tehuel. Sin embargo, el proceso contra Montes quedó pendiente, por lo que la audiencia programada para el 27 de noviembre marcará la reanudación de la causa respecto del segundo imputado.

PUBLICIDAD

“Ya pasaron más de dos años del primer juicio donde logramos la condena por transhomicidio para Luis Ramos y ahora pido lo mismo. Quiero justicia para mi hijo”, afirmó Nahuelcura al referirse a la expectativa por el avance del expediente.

La Asociación de Familiares y Amigues de Tehuel de la Torre, el Frente Nacional Orgullo y Lucha y otras organizaciones convocaron a acompañar a Nahuelcura frente a los tribunales penales platenses desde las 8 del viernes.

Entre los reclamos anunciados figura la fijación de una fecha para el juicio contra Montes y la incorporación de una perspectiva de diversidad sexual durante todas las etapas del proceso. Las organizaciones también solicitarán que se habilite la participación de testigos expertos travestis y trans.

PUBLICIDAD

El pedido incluye además que la conformación del jurado popular contemple una representación equitativa del colectivo travesti-trans. La discusión sobre la integración del jurado forma parte de los planteos que la querella y las organizaciones buscan instalar antes de que se establezca la fecha del debate.

La concentración será simultánea con la audiencia de ofrecimiento de prueba, en una jornada que reunirá a familiares, integrantes de organizaciones y personas que acompañan el reclamo por justicia desde la desaparición del joven.

El Tribunal Oral en lo Criminal N.º 2 deberá resolver los planteos que se formulen durante la audiencia y avanzar en la organización del juicio por jurados contra Montes. La querella anticipó que insistirá en que esa definición se produzca de manera inmediata.

PUBLICIDAD