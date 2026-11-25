La Policía de Tucumán incautó más de 25 kilos de cocaína en el Destacamento Fronterizo Cabo Juan Carlos Vallejo durante el Operativo Lapacho (Secretaria de Estado de Comunicación Pública del gobierno de Tucumán)

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La Policía de Tucumán secuestró 25 kilos y 651 gramos de cocaína en un control del Operativo Lapacho realizado en el Destacamento Fronterizo Cabo Juan Carlos Vallejo. La sustancia estaba escondida en la zona de descanso de un camión que había ingresado a la provincia desde Salta.

El procedimiento terminó con la detención e incomunicación del conductor, un hombre de 56 años. La Justicia federal de Tucumán también ordenó retener el camión, el acoplado, un teléfono celular, anotaciones y la droga hallada durante la inspección.

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De acuerdo con lo informado por el portal de la Secretaría de Estado de Comunicación Pública del gobierno de Tucumán, el camión fue detenido en uno de los accesos provinciales que forman parte del esquema de controles preventivos. Al ser consultado acerca de la mercadería que llevaba, el conductor respondió que transitaba sin carga. Los agentes advirtieron inconsistencias entre lo declarado y lo observado durante la revisión del vehículo, lo que llevó a profundizar el operativo.

Según el parte del procedimiento, la conducta del hombre generó dudas entre los policías, que decidieron inspeccionar con mayor detalle el rodado. La búsqueda se concentró en el espacio destinado al descanso dentro de la cabina, una zona que puede permanecer fuera de la vista durante una observación exterior del vehículo.

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Debajo del colchón, los efectivos localizaron un envoltorio plástico negro. El hallazgo se efectuó con testigos presentes, tal como requiere el procedimiento. Dentro había 23 paquetes compactos, similares a ladrillos, que contenían una sustancia de color blanco.

La situación fue comunicada a las autoridades judiciales para avanzar con las actuaciones correspondientes. A partir de allí, se convocó a personal de la Dirección Drogas Peligrosas Norte, especializado en este tipo de intervenciones.

Los especialistas realizaron los test orientativos sobre el material secuestrado. Las pruebas dieron resultado positivo para cocaína, según informaron las autoridades vinculadas al operativo.

Tras el pesaje, la cantidad total incautada fue de 25,651 kilogramos de cocaína. El volumen de la sustancia motivó la intervención de la Justicia Federal y la apertura de actuaciones bajo la Ley 23.737, que regula los delitos relacionados con estupefacientes en Argentina.

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La investigación deberá determinar el origen y el destino final de la droga, así como establecer si existieron otras personas involucradas en el traslado. Por el momento, la información difundida no detalla la identidad del detenido ni las características del transporte incautado.

El secuestro se enmarca en el Operativo Lapacho, el dispositivo de prevención y control que la fuerza provincial sostiene en rutas y zonas de ingreso a Tucumán.

El chofer de 56 años quedó detenido e incomunicado tras declarar falsamente a las autoridades que circulaba sin carga

A finales de julio, la Justicia federal imputó a tres personas tras descubrir 388 kilos de cocaína ocultos en camiones cisterna interceptados en la Ruta Nacional 34, provincia de Santa Fe. El operativo, desarrollado por la Gendarmería Nacional Argentina (GNA), permitió desarticular parte de una presunta organización transnacional dedicada al tráfico de estupefacientes.

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Según informó el portal oficial del Ministerio Público Fiscal, el procedimiento ocurrió cerca de la medianoche del 23 de julio, cuando agentes del Escuadrón de Seguridad Vial “Rafaela” de la GNA detuvieron dos camiones cisterna de matrícula boliviana en la localidad de Susana, ubicada en el departamento Castellanos.

Los vehículos circulaban en convoy y, durante el control, surgieron indicios que alertaron a las autoridades. Uno de los conductores se negó al principio a identificarse y tampoco presentó la documentación obligatoria ante la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). Durante la inspección, un sargento percibió un intenso olor a combustible proveniente de la cabina, una táctica que, según el personal judicial, suele emplearse para intentar enmascarar el aroma de estupefacientes.

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La pesquisa se intensificó al observarse la presencia de cinco mochilas dentro del primer camión. Al ser consultado sobre el contenido, el chofer primero indicó que se trataba de “ropa sucia”. Finalmente terminó admitiendo que transportaba “cosas prohibidas”.

Tras la notificación a la Unidad Fiscal Rafaela y la autorización judicial del juez de garantías Santiago Saux, se procedió a la requisa. Los efectivos hallaron en ese primer camión 10 mochilas con 228 ladrillos de cocaína, con un peso total de 239 kilos distribuidos entre la cabina y la cisterna.

La investigación oficial confirmó que ambos camiones habían ingresado a la Argentina desde Bolivia el 22 de julio, con diferencia de veinte minutos, por el paso fronterizo de Salvador Mazza, en la provincia de Salta. La Dirección Nacional de Migraciones y la Aduana de Pocitos aportaron imágenes del escaneo de los vehículos en frontera. En ese momento, ambos camiones estaban vacíos, lo que llevó a los fiscales a presumir que la droga fue incorporada en territorio argentino.

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El segundo camión, también detenido y requisado tras la orden judicial, transportaba en el sector de la cisterna otras seis mochilas idénticas a las anteriores, que contenían 142 ladrillos y un peso total de 149,5 kilos de clorhidrato de cocaína. Según la información proporcionada por el Ministerio Público Fiscal, el valor de mercado de la droga incautada supera los 13.500 millones de pesos.

El juez Saux dio por formalizada la imputación sobre la base de los hechos, las evidencias y la calificación legal presentadas por la fiscalía, y aceptó el planteo de medida de coerción. Dispuso prisión preventiva para los tres imputados —los dos conductores y un acompañante— por el plazo de 121 días, período que coincide con el tiempo inicial previsto para el desarrollo de la investigación.

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La fiscalía calificó la conducta de los detenidos como coautoría del delito de tráfico ilícito de estupefacientes en la modalidad de transporte, agravado por la cantidad de intervinientes, según lo establece la Ley 23.737. La medida de coerción tiene como objetivo asegurar la sujeción de los acusados al proceso penal y evitar cualquier intento de entorpecimiento de la investigación en curso.