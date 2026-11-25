El Ministerio Público Fiscal intervino en el juicio abreviado que derivó en la condena de Herrera

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Un hombre golpeó a su expareja en la vía pública y luego ingresó sin autorización a su vivienda, en Cerrillos, provincia de Salta, donde la amenazó de muerte y efectuó un disparo al aire con un arma de fuego. Por esos hechos y otros episodios de violencia de género, fue condenado a un año y dos meses de prisión efectiva.

Se trata de Julio Ismael Herrera, de 31 años, quien aceptó el acuerdo de juicio abreviado alcanzado entre el Ministerio Público Fiscal y su defensa técnica, con la conformidad de la víctima. El juez Ignacio Colombo homologó la pena, mientras que el auxiliar fiscal Roque López Hinojo intervino por directivas de la fiscal penal de Cerrillos, Mónica Viazzi, según la información difundida oficialmente.

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La pena fue de cumplimiento efectivo debido a que Herrera tenía un antecedente condenatorio. En octubre de 2018 había recibido seis meses de prisión de ejecución condicional por robo simple, un dato que fue considerado al definir la modalidad de la nueva condena.

El acuerdo judicial abarcó tres actuaciones iniciadas a partir de denuncias y medidas de investigación. La acusación incluyó dos hechos de lesiones leves agravadas por una relación de pareja previa y por mediar violencia de género, además de violación de domicilio, amenazas, portación ilegítima de arma de fuego y amenazas con arma.

La Fiscalía Penal de Cerrillos evaluó la situación de la mujer en el marco de los protocolos aplicables a casos de violencia de género. Esa valoración concluyó que la víctima se encontraba ante una situación de alto riesgo.

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El primer hecho ocurrió el 2 de marzo de 2025 en una vivienda del barrio Los Paraísos. De acuerdo con la investigación, Herrera tomó del cabello a quien era entonces su pareja, la tiró al piso y le dio patadas en las piernas y la espalda.

Durante ese episodio intervino una hija adolescente de la mujer para intentar protegerla. La joven también fue atacada. Las lesiones sufridas por la denunciante fueron acreditadas mediante un examen médico legal incorporado a la causa.

Cerrillos, localidad donde ocurrieron los hechos por los que Julio Ismael Herrera fue condenado a prisión efectiva

Otro de los hechos investigados se produjo el 27 de septiembre de 2026 en el barrio 26 de Marzo. La mujer se desplazaba en motocicleta cuando fue interceptada por su expareja. Según la acusación, el hombre la golpeó en el rostro y la tomó del cuello hasta dificultarle la respiración. Al intentar defenderse, el acusado la mordió en una de las manos.

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La mujer logró retirarse del lugar y regresó a su vivienda de Cerrillos, donde se encontraba con su hermano y sus hijos menores de edad. Poco después, Herrera llegó al domicilio. La investigación determinó que Herrera saltó el alambrado perimetral e ingresó sin autorización. Una vez dentro del terreno, amenazó de muerte a su expareja.

Cuando el hermano de la víctima intervino, Herrera sacó un arma de fuego, disparó al aire y apuntó contra ambos. Al advertir la presencia policial, el hombre huyó por los patios de casas vecinas. Finalmente, fue detenido y puesto a disposición de la Justicia.

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Como parte de las medidas ordenadas durante la investigación, el 4 de octubre se localizó un arma de fuego junto con un morral en una propiedad del barrio Los Paraísos. El material fue sometido a peritajes por el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF).

Los informes técnicos establecieron que el arma era apta para efectuar disparos y que tenía el número de serie suprimido. También se verificó que Herrera no figuraba inscripto como legítimo usuario de armas de fuego ni registraba armas a su nombre.

La homologación del juicio abreviado dejó firme la condena por los delitos atribuidos en concurso real. La pena deberá cumplirse de manera efectiva, tras la valoración judicial de los antecedentes del condenado y de las circunstancias reunidas en las tres actuaciones.

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