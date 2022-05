El neurólogo que murió en el incendio del departamento de Felipe Pettinato tenía un “líquido acelerante” en su cuerpo

La víctima, Melchor Rodrigo, y Felipe Pettinato

Un peritaje realizado en un laboratorio de la Superintendencia Federal de Bomberos de la Policía Federal Argentina (PFA) determinó que Melchor Rodrigo, el neurólogo que murió en el incendio del departamento de Felipe Pettinato, tenía restos de “líquido acelerante” en su cuerpo y prendas.

Los peritos analizaron en un cromatógrafo muestras tomadas del cuerpo de la víctima. Según precisaron fuentes de la investigación a Infobae, los expertos tomaron muestras de “la zona más quemada” y el análisis determinó “la presencia de un líquido acelerante”, aunque no se pudo determinar cuál fue . Martín Mainardi, fiscal a cargo del caso, ya cuenta con el peritaje en su poder para intentar dilucidar las circunstancias que derivaron en la muerte de Rodrigo.

El trágico hecho ocurrió el pasado lunes 16 de mayo por la noche. Lo que se sabe hasta el momento es que el fuego arrasó con gran parte de lo que había en el interior de la unidad “F” del piso 22. El incendio se desató en el interior del living comedor y las llamas rápidamente se propagaron a los demás ambientes, que quedaron cubiertos de hollín. Las fotos del interior del lugar tras el siniestro muestran los destrozos en la cocina, el baño y el balcón. Sólo pareció salvarse una habitación.

Los resultados preliminares de las pericias realizadas por efectivos del cuerpo de Bomberos de la Ciudad, que cooperaron con sus pares de la PFA, señalaron que el fuego se habría originado con un “elemento ígneo capaz de generar una llama libre”, como podría ser “un encendedor, un fósforo o papel previamente acondicionado para ser encendido”.

De acuerdo a la hipótesis, el potencial térmico de estos elementos se habría transmitido a otros con alta capacidad de arder, dando así inicio al siniestro. Además, no se descartaba la posibilidad de que las llamas se hayan combinado con algún líquido que haya funcionado como acelerante de la combustión. Los resultados del peritaje realizado por la Superintendencia Federal de Bomberos de la Policía Federal en el cuerpo del neurólogo fallecido confirmarían esta hipótesis . El material que analizó la PFA fue originalmente recogido por los expertos de la Policía de la Ciudad y entregado a la Federal, que cuenta con un laboratorio idóneo para el testeo.

El cuerpo del médico fue encontrado carbonizado boca abajo en el departamento. El resultado preliminar de la autopsia estableció que la muerte se produjo a causa de “quemaduras críticas, congestión, edema y hemorragia pulmonar”.

Tras el incendio del departamento, Felipe Pettinato se encuentra internado en una clínica psiquiátrica. Su situación judicial se definirá una vez que culmine la etapa de recolección de material probatorio. Mientras tanto, el fiscal aguarda la evolución del hijo del músico y conductor para poder tomarle declaración. Llegado el caso, podría testimoniar en calidad de testigo o imputado.

Imagen del interior del departamento de Felipe Pettinato

Por su parte, Roberto Pettinato regresó ayer a su programa en Pop Radio, luego de haberse ausentado por el incidente ocurrido la semana pasada. Sin embargo, el ex Sumo evitó hacer referencia al caso.

Los que si se pronunciaron al respecto fueron los hermanos de Felipe: Homero y Tamara. “Mi hermano está en una clínica psiquiátrica. Estamos pasando un momento muy doloroso, muy fuerte. Incomparable con el momento que está pasando la familia del médico que perdió la vida”, manifestó Homero en su programa radial Queridos humanos (Vorterix). Crítico con los medios, argumentó que los Pettinato no dieron entrevistas porque escucharon “muchas especulaciones y mentiras” en programas de espectáculos y en noticieros. “Me parece de un nivel humano muy bajo ponerse a especular sobre un caso donde una persona pierde una vida, sin información, sin fuente, tirar y tirar y tirar, porque hay una familia detrás que está sufriendo una pérdida. Eso me parece de un nivel humano muy bajo”, manifestó el conductor de radio.

Por su parte, Tamara también habló del episodio en el programa ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? (Radio con vos). “De lo que pasó no voy a decir nada porque hay una investigación sobre qué ocurrió adentro de ese departamento”, aclaró. Luego hizo referencia a su estado anímico: “Sí me sale decir que estoy muy triste, que lo que pasó es una tragedia espantosa que nadie se la esperaba, que no se pueden imaginar el sufrimiento que hay detrás de todo esto. Por supuesto mandar mis condolencias a la familia de Melchor Rodrigo, que era muy amigo de Felipe”.

Por último, remarcó que lo ocurrido “es algo que se podría haber evitado si la ley de salud mental fuera de otra manera”. “Se podría haber evitado si las familias de los enfermos psiquiátricos pudiéramos intervenir antes y no esperar a que pase algo así y ahí recién te ayudan”, finalizó Tamara.

