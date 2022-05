Roberto Pettinato volvió a su programa de radio tras el incendio en el departamento de su hijo Felipe

Felipe y Roberto Pettinato

Este lunes, Roberto Pettinato regresó a su programa radial después de haberse ausentado tras el incendio que hubo en el departamento de su hijo Felipe, en el que murió el reconocido médico neurólogo Melchor Rodrigo.

“Gracias a la gente que estuvo acá soportando. Todo el fin de semana ensayé los saludos. Los extrañaba en serio. Llegué a odiar la palabra Skype”, dijo el conductor a primera hora de este lunes en Mañana de sol, su ciclo de Pop Radio, mientras se escuchaban saludos de sus oyentes.

En tanto, el músico evitó hacer referencia al episodio por el cual se ausentó los últimos días, pese a que él mismo había comunicado a través de un audio que lo hacía para acompañar a su familia y también a la de la víctima. Por otro lado, se recuperó del cuadro de coronavirus por el que se encontraba aislado en su casa, es por eso que hasta el día siguiente del incendio, salió en vivo en la radio a través de una aplicación.

El lunes 16 de junio por la noche, el fuego arrasó con gran parte de lo que había en el interior del departamento de Felipe Pettinato, la unidad “F” del piso 22 del edificio ubicado sobre la calle Aguilar al 2300, a pocos metros de su intersección con la avenida Cabildo. El incendio se desató en el interior del living comedor y las llamas rápidamente se propagaron a los demás ambientes, que quedaron cubiertos de hollín. Las fotos del interior del lugar tras el siniestro muestran los destrozos en la cocina, el baño y el balcón. Sólo pareció salvarse una habitación.

Los resultados preliminares de las pericias realizadas por efectivos del cuerpo de Bomberos de la Ciudad señalaron que el fuego se habría originado con un “elemento ígneo capaz de generar una llama libre”, como podría ser “un encendedor, un fósforo o papel previamente acondicionado para ser encendido”. De acuerdo a la hipótesis, el potencial térmico de estos elementos se habría transmitido a otros con alta capacidad de arder, dando así inicio al siniestro. Además, no se descarta la posibilidad de que las llamas se hayan combinado con algún líquido que haya funcionado como acelerante de la combustión.

Así quedó el departamento de Felipe Pettinato tras el incendio

El cuerpo del médico fue encontrado carbonizado boca abajo en el departamento. El resultado preliminar de la autopsia estableció que la muerte se produjo a causa de “quemaduras críticas, congestión, edema y hemorragia pulmonar”. La familia Pettinato envió al último adiós de Mechor Rodrigo una corona que fue retirada y rechazada por la familia del profesional. “Imagino que fue por lo que todos imaginamos, que no les pareció de buen gusto y que ellos, como muchos de nosotros, creen que no fue un accidente. Yo creo que no”, consideró al respecto Alejandro López, amigo del médico.

Tras el funeral, el abogado y amigo de la familia del fallecido, Luciano Locatelli, afirmó que Melchor “era médico de Felipe y lo atendía hace un tiempo largo, con intermitencias”, pero descartó que fueran amigos: “No me consta”.

La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº25, a cargo de Martín Mainardi, investiga un incendio seguido de muerte. La situación de Felipe Pettinato se definirá a medida de que avance la etapa de recolección de material probatorio. El fiscal esperaba la evolución del estado de salud del hijo del músico y conductor, ya que fue trasladado a un centro de salud mental, para tomarle declaración. Llegado el caso, podría testimoniar en calidad de testigo o imputado.

