Difunden supuestos chats de Felipe Pettinato en los que cuenta cómo era su relación con el neurólogo Melchor Rodrigo

Los presuntos chats de Felipe Pettinato sobre su relación con el médico

Luego del incendio en el departamento de Felipe Pettinato ocurrido en la noche del lunes, en el que falleció el neurólogo Melchor Rodrigo y otras dos personas resultaron heridas, comenzó la etapa judicial para intentar determinar qué pasó realmente en el edificio de Belgrano y cómo se originó el fuego.

Poco se sabe sobre el destino de Felipe, quien apenas ocurrió el hecho fue internado en una clínica de Belgrano por haber inhalado monóxido de carbono y hace pocas horas, finalmente, fue trasladado con probable destino a un centro de salud mental. Siempre acompañado de su hermana, la incondicional Tamara.

Ahora salieron a la luz una serie de presuntos chats del actor los meses previos al accidente que fueron revelados este jueves en Intrusos. “Estas serían conversaciones de Felipe con una amiga, en donde le cuenta la relación que tenía con Melchor Rodrigo”, comenzó relatando el periodista Gonzalo Vázquez en referencia al neurólogo que se encontraba junto al joven en su departamento y que falleció cuando se desató el fuego.

Los presuntos chats de Felipe Pettinato sobre su relación con el médico (Foto: Captura de video)

La primera de las conversaciones habría tenido lugar “hace seis o siete meses”, indicó el periodista. Allí, Felipe hablaba orgulloso del neurólogo: “Estoy con un grandísimo amigo. ¡Es jefe de esclerosis múltiple a nivel mundial por cuarto año consecutivo! El único argentino en llegar a ese lugar”. “Aunque es norteamericano y argentino por elección jajajaja increíblemente. Un campeón. Descubrió la Enfermedad de Lyme en Argentina ahora, esta semana terminó de editar su libro al respecto”, agregó detallando los logros del especialista.

El segundo chat, que tiene como fecha el 4 de febrero de 2021, fue con una advertencia de Vázquez: “Atención con esto porque marca una dicotomía entre lo que contaba Felipe y lo que dijo la familia -del neurólogo-, que era una persona llena de vida, completamente sana”. En la captura se puede leer cómo el hijo de Roberto veía a su amigo: “A Melchor lo encontré destruido, pobre. Y por eso me quedé”, mientras que días después le comenta a su amiga que pensaba regalarle un tatuaje: “Quería hacerle un obsequio a Melchor. Le quiero regalar al Doc un pequeño tattoo del rostro del Gral. Mohamed Alí Seineldín, con tintura glow in the dark”.

En este tramo de la conversación, Felipe Pettinato habría pensado un regalo para su amigo (Foto: Captura de video)

“Esto sí que es importante”, anunció el periodista de Intrusos que leía las capturas al aire. “El doc. necesita desesperadamente CBD (cannabis medicinal), en crema creería, para su papá, para la espalda de su padre”, pedía en el chat. “Yo le doy”, responde su amiga a continuación mientras que Felipe aclara: “Sabe mucho, mucho, Melchor, eh”.

El actor también habló de la relación con su padre (Foto: Captura de video)

En una cuarta parte de la supuesta conversación, se puede advertir también el vínculo que tenía Felipe con su padre, Roberto, quien no vería con buenos ojos su relación con el neurólogo. “En esta captura queda claro. Le cuenta a esta persona el capricho que tenía su papá. ‘Acá, a lo de Melchor, no viene. Le quiero mandar carta documento YA’. En ese momento Felipe vivía en la casa de Melchor”, aclaró Vázquez.

En la última captura, Felipe le habría contado a su amiga que estaba viviendo con Melchor. “‘¿Te arreglaste?’, le pregunta esta persona que sabía que iban y venían en esta relación de seudo amistad que tenían. No le responde pero le dice ‘vivo con mi doctor ahora que te puede ayudar’. Hay pacientes que denuncian cosas tremendas”, contó el periodista para cerrar el tema.

Las pericias

Así quedó el departamento de Felipe Pettinato

Según un primer informe elaborado por efectivos del cuerpo de Bomberos de la Ciudad, el fuego se habría originado con un “elemento ígneo capaz de generar una llama libre”, como podría ser “un encendedor, un fósforo o papel previamente acondicionado para ser encendido”. De acuerdo a la hipótesis, el potencial térmico de estos elementos se habría transmitido a otros con alta capacidad de arder, dando así inicio al incendio.

A su vez, también se subrayó que existe la posibilidad de que las llamas, además, se hayan combinado con algún líquido que aceleró la formación del fuego. “No se descarta que en el suceso hayan utilizado una sustancia líquida que haya funcionado como acelerante de la combustión, cuyos vapores fuera inflamados con un elemento de llama libre”, dice el informe.

De esta manera, los primeros análisis de la escena del hecho dan por descartado que el fuego haya sido provocado, por ejemplo, tras un desperfecto de un electrodoméstico. La causa está en manos del fiscal Martín Mainardi, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº25, y por el momento se investiga como “averiguación de causales de muerte e incendio”.

Los rastros del fuego en el departamento

El incendio se desató cerca de las 23.30 del lunes pasado en el piso 22 del inmueble ubicado sobre la calle Aguilar al 2300, a pocos metros de su intersección con la avenida Cabildo. Ocurrió en el interior del living comedor del departamento “F”, cuya superficie es de 3 por 5 metros. Allí se encontraban Felipe junto a su amigo Melchor Rodrigo, quien perdió la vida en el lugar. Cuando los efectivos de seguridad ingresaron al departamento, encontraron el cuerpo carbonizado de la víctima boca abajo. Además de Pettinato, otros dos vecinos fueron asistidos y trasladados por intoxicación por monóxido de carbono.

SEGUIR LEYENDO: