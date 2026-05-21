Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: la declaración de Luque y las últimas noticias de hoy, 21 de mayo, minuto a minuto

El neurocirujano, Leopoldo Luque (Foto AP/Rodrigo Abd)

Tras una audiencia marcada por la conmovedora declaración de Jana Maradona, este jueves se reanudará el juicio con nuevos testimonios clave para la causa.

La jornada comenzará con la sexta ampliación de indagatoria de Leopoldo Luque, a quien los jueces le impusieron condiciones para declarar tras las numerosas veces que pidió hacerlo.

Luego será el turno de Pablo Rubino, el neurocirujano que realizó la última intervención quirúrgica a Maradona y de dos médicos que lo atendieron: el cardiólogo Sebastián Nani y Fernando Villarejo, jefe de Terapia Intensiva de la Clínica Olivos.