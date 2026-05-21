Crimen y Justicia

Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: la declaración de Luque y las últimas noticias de hoy, 21 de mayo, minuto a minuto

El debate oral se reanuda este jueves con la declaración del neurocirujano imputado, que viene de postergarse dos veces seguidas. También fue citado el profesional que le hizo la cirugía de cabeza al Diez y otros dos doctores que lo atendieron

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El neurocirujano, Leopoldo Luque (Foto AP/Rodrigo Abd)
El neurocirujano, Leopoldo Luque (Foto AP/Rodrigo Abd)

Tras una audiencia marcada por la conmovedora declaración de Jana Maradona, este jueves se reanudará el juicio con nuevos testimonios clave para la causa.

La jornada comenzará con la sexta ampliación de indagatoria de Leopoldo Luque, a quien los jueces le impusieron condiciones para declarar tras las numerosas veces que pidió hacerlo.

Luego será el turno de Pablo Rubino, el neurocirujano que realizó la última intervención quirúrgica a Maradona y de dos médicos que lo atendieron: el cardiólogo Sebastián Nani y Fernando Villarejo, jefe de Terapia Intensiva de la Clínica Olivos.

13:30 hsHoy

Arrancó la audiencia

10:13 hsHoy

Quiénes son los testigos del jueves

La Fiscalía citó a declarar al cardiólogo Sebastián Nani, que atendió a Maradona en La Plata; al neurocirujano Pablo Rubino, que fue quien realizó la operación de cabeza que luego se adjudicó Luque; y Fernando Villarejo, el jefe de Terapia Intensiva de la Clínica Olivos.

Este último, en el juicio anulado, había protagonizado un duro testimonio para los imputados Luque y Cosachov: dijo que ambos le pidieron que mantuviera sedado por 24 horas al Diez. “Lo hice en total desacuerdo”, había asegurado.

10:13 hsHoy

La declaración de Jana que complicó a Luque

El martes, la hija del Diez contó un dato que complicó al neurocirujano que hoy volverá a defenderse. En su declaración, afirmó que Luque pidió estar a cargo de la salud de Maradona durante la internación domiciliaria, un hecho que él niega.

“Yo a Luque lo defendía. No es que solo tenía confianza. Yo creía que era un profesional bueno, porque el también quería a mi papá, se ocupaba. No sé qué estudios le hacía o no, pero en la actitud se lo notaba pendiente. En Clínica Olivos yo lo defendí porque en un momento Dalma no le tenía confianza”, recordó Jana.

Y prosiguió: “Luque ahí reafirmó su posición. Y recuerdo un momento (de esa reunión) donde dijo “yo soy neurocirujano, pero me puedo ocupar (de la internación), solo necesito apoyo”. Ahí yo me acuerdo que Dalma le dijo “te pido que si sabes que no estás a la altura, que des un paso al costado”. Y él dijo que no, que el podía y que además mi papá lo quería. A mi me pareció atrevido de Dalma, pero hoy con el diario del lunes para mí fue muy claro que el reafirmó mucho su posición”.

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