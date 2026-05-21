América Latina

Uruguay planteó su “solidaridad” con el gobierno de Rodrigo Paz en Bolivia y pidió cuidar la institucionalidad

El gobierno uruguayo hizo ante la Organización de Estados Americanos un llamado a “respetar la voluntad popular” y “generar mecanismos de diálogo”

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Una persona grita durante una marcha en defensa de la democracia y contra los bloqueos de carreteras y las medidas de presión, mientras continúan las protestas que exigen la renuncia del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, y la crisis económica y de combustible del país se agrava (REUTERS/Claudia Morales)
Una persona grita durante una marcha en defensa de la democracia y contra los bloqueos de carreteras y las medidas de presión, mientras continúan las protestas que exigen la renuncia del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, y la crisis económica y de combustible del país se agrava (REUTERS/Claudia Morales)

El gobierno de Yamandú Orsi en Uruguay se expresó su “solidaridad” con la administración de Rodrigo Paz, que enfrenta una situación de máxima tensión tras dos semanas de protestas que pusieron en jaque la estabilidad interna.

Un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores uruguayo señala que “sigue con atención” esta situación y expresó su “firme compromiso con el respeto de la institucionalidad democrática, el orden constitucional establecido legítimamente en el país, el Estado de derecho y la protección de los derechos humanos”.

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Uruguay alienta al Gobierno y a todos los actores políticos y sociales a resolver sus diferencias de manera pacífica, generando sólidos mecanismos de diálogo y cooperación, con el objetivo de promover soluciones consensuadas que contribuyan a superar las dificultades económicas y sociales que enfrenta el país y preservar la paz social”, agrega la declaración de la Cancillería uruguaya.

Posesión de Rodrigo Paz en Bolivia
El presidente de Uruguay, Yamandu Orsi, saluda a su llegada a la Plaza Murillo para la ceremonia de investidura del presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, en La Paz, el 8 de noviembre de 2025. (Foto de AIZAR RALDES / AFP)

Además de este comunicado, la posición de Uruguay fue transmitida este miércoles por el representante del país en el Consejo Permanente de la OEA, Edison Lanza.

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En una intervención en Washington consignada por Búsqueda, Lanza recordó que en Bolivia hubo elecciones el 19 de octubre de 2025 y que Paz fue elegido “de manera legítima”. Agregó que, para la OEA, los comicios “se desarrollaron con normalidad”.

Lanza dijo que Uruguay hace un llamado “a todos los actores a respetar la voluntad popular, como pilar esencial para la convivencia pacífica y el fortalecimiento de las instituciones”. El representante del país en la OEA expresó que “la protesta pacífica es un derecho que el Estado debe respetar y garantizar” pero consideró que también debe ser “compatible con la situación del resto de la población y la preservación del orden democrático”.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, ofrece una conferencia de prensa en la Paz, Bolivia, el 20 de mayo de 2026. REUTERS/Claudia Morales
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, ofrece una conferencia de prensa en la Paz, Bolivia, el 20 de mayo de 2026. REUTERS/Claudia Morales

“Alentamos al gobierno y a todos los actores políticos y sociales a generar sólidos mecanismos de diálogo, reconciliación nacional, entendimiento y cooperación, con el objetivo de promover soluciones consensuadas que contribuyen a superar las dificultades económicas y sociales que enfrenta el pueblo boliviano”, señaló Lanza.

Por último, el representante uruguayo expresó que Uruguay está dispuesto a “acompañar” los esfuerzos para “preservar la estabilidad y defender la institucionalidad democrática en el país, sobre la base del pleno respeto de los derechos humanos de los y las bolivianos”.

Por su parte el PIT-CNT, la central sindical uruguaya, criticó al presidente Paz por “la escalada de violencia que viene aplicando su gobierno”. La organización respaldó el trabajo de la Central Obrera Boliviana y otros movimientos, que defienden de manera legítima sus derechos.

Manifestantes participan en una marcha que exige la renuncia del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, mientras la crisis económica y energética del país se agrava debido a la escasez de dólares estadounidenses y la caída de la producción nacional de energía, en La Paz, Bolivia, el 21 de mayo de 2026. REUTERS/Claudia Morales
Manifestantes participan en una marcha que exige la renuncia del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, mientras la crisis económica y energética del país se agrava debido a la escasez de dólares estadounidenses y la caída de la producción nacional de energía, en La Paz, Bolivia, el 21 de mayo de 2026. REUTERS/Claudia Morales

Bolivia está inmersa en una espiral de conflictos sociales que iniciaron con reclamos sindicales, como aumento salarial para obreros y maestros y mejoras en la calidad del combustible. También hubo una demanda coyuntural que inició como un conflicto menor —el rechazo a una ley que autorizaba reformas en la propiedad de la tierra—, pero sirvió como eje articulador del descontento contra el Gobierno. Estos reclamos, sumados a la crisis económica heredada de gobiernos anteriores, subieron la presión contra el gobierno y surgieron pedidos de renuncia contra el presidente.

El presidente Paz anunció este miércoles la reestructuración de su gabinete y la creación del Consejo Económico y Social (CES), en respuesta a las protestas sociales de diversos sectores que exigen su renuncia mediante marchas y bloqueos a solo seis meses de haber asumido el Gobierno.

“Tenemos que reordenar un gabinete que tiene que tener una capacidad de escucha”, afirmó el primer mandatario en una conferencia de prensa en el Palacio de Gobierno. Sin embargo, no precisó cuándo se realizarán los ajustes en su equipo.

Fue su primera aparición pública en casi una semana. “Vamos a convocar a todos aquellos que quieran participar para construir gobierno conjunto. Ustedes saben que tenemos una línea de propuestas, de normativas, pero no quiero que el día de mañana, cuando presentemos la normativa, algún malintencionado diga: ‘no, eso es para privatizar; no, eso es para subir la tarifa’”, expresó Paz , flanqueado por tres ministros y su vocero.

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