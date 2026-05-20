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Accidente en Chubut: una mujer fue atropellada por su propio auto tras un descuido

Las cámaras de seguridad municipales de Comodoro Rivadavia registraron el momento en que un Renault Clio negro, sin el freno de mano puesto y con el motor en marcha, embistió a su propia conductora y le pasó por encima en pleno mediodía

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Una mujer de Chubut fue atropellada por su propio auto durante un descuido

Una mujer sufrió un accidente con su propio vehículo en plena avenida Julio Argentino Roca, en la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, al quedar atrapada bajo las ruedas de su Renault Clio negro después de olvidar colocar el freno de mano. El episodio, que ocurrió el martes al mediodía, quedó registrado por las cámaras de seguridad municipales y, contra todo pronóstico, no dejó heridas de gravedad.

Todo comenzó con un cable suelto. La conductora había detenido su vehículo sobre esa arteria de seis carriles, en el número 600, para intentar reconectar un cable de la batería que estaba desprendido. Con el capot abierto y el motor en marcha, la mujer manipulaba el compartimento del motor cuando, al lograr conectar el cable, el auto comenzó a desplazarse hacia adelante. La ausencia del freno de mano fue determinante.

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Sin margen de reacción, la mujer fue empujada por el frente del vehículo, perdió el equilibrio y cayó al asfalto. Lo que siguió, quedó grabado con precisión por las cámaras municipales: la rueda delantera izquierda le pasó por encima del pecho, y el auto no se detuvo allí.

La rueda trasera del mismo lado completó el paso sobre su cuerpo, algo que se advierte en el video por el movimiento del vehículo, aunque la mujer ya no era visible desde el encuadre de la cámara, debajo del chasis.

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Una mujer con ropa oscura debajo de un auto compacto negro con el capó abierto. Hay una barrera blanca detrás y la esquina de un coche blanco al frente
El auto arrancó con el motor en marcha y sin el freno de mano, la rueda delantera y la trasera del lado izquierdo le pasaron por encima del pecho a la conductora

El reloj en la imagen marcaba las 13.06 cuando la escena se desarrolló ante la vista de transeúntes y conductores que circulaban por la zona. A pesar de que el ángulo de la cámara podría dar la impresión de una cuesta, Adnsur precisó que el tramo es llano, sin pendientes. Un testigo que presenció el hecho alertó de inmediato a la Policía de Comodoro Rivadavia y a los servicios de emergencias médicas.

Según el parte policial elaborado tras la llegada de los agentes al lugar, la mujer presentaba una “lesión con herida sangrante”. En ambulancia, fue trasladada de urgencia al Hospital Regional Víctor Sanguinetti, donde se le practicaron estudios de alta complejidad. Los resultados descartaron fracturas y lesiones internas de gravedad, a pesar de que las dos ruedas del lado izquierdo del vehículo le pasaron por encima del tórax.

El personal médico dispuso mantenerla internada en observación hasta su recuperación del shock y para el tratamiento de las heridas superficiales que presentaba tras el episodio.

Bajó de su camioneta, no le puso el freno de mano y murió aplastado contra una casa en Córdoba

El accidente ocurrió en la intersección de las calles Alemania y Albania, en el barrio Villa Parque Lago San Roque de Tanti
El accidente ocurrió en la intersección de las calles Alemania y Albania, en el barrio Villa Parque Lago San Roque de Tanti

Un hombre de 74 años murió el último sábado al mediodía en Tanti, localidad de la provincia de Córdoba, después de que su propia camioneta Volkswagen lo aplastara contra el muro perimetral de una vivienda. La víctima había bajado del vehículo momentos antes del accidente, y el rodado comenzó a desplazarse sin control.

El hecho se produjo en la intersección de las calles Alemania y Albania, en el barrio Villa Parque Lago San Roque. Según la información policial, al descender de la camioneta, el conductor habría olvidado colocar el freno de mano.

Sin ese mecanismo de retención activo, el vehículo comenzó a moverse y, de acuerdo con la reconstrucción preliminar del caso, arrastró al hombre hasta dejarlo atrapado contra el perímetro de una vivienda del sector.

El personal de emergencias que acudió al lugar constató el fallecimiento del conductor en el sitio del hecho. No hubo posibilidad de asistencia médica: la magnitud de las lesiones determinó el desenlace antes de cualquier intervención.

La Policía de Córdoba trabaja para establecer con precisión la secuencia exacta del accidente. Las circunstancias en que el rodado pudo haber arrastrado al hombre —si lo golpeó al ponerse en marcha, si él intentó detenerlo o si quedó atrapado de otra forma— son parte de la investigación en curso. Por el momento, ninguna de esas hipótesis fue descartada ni confirmada de manera oficial.

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