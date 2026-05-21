Feriado del 25 de mayo: cómo van a trabajar supermercados y shoppings durante la fecha patria

Supermercados ajustan atención según la sucursal y la provincia durante la jornada patria (Imagen Ilustrativa Infobae)

El próximo lunes 25 de mayo, en coincidencia con el aniversario de la Revolución de Mayo, los principales shoppings y supermercados del Área Metropolitana de Buenos Aires y otras regiones de Argentina ajustan sus rutinas habituales. El funcionamiento de comercios esenciales y centros comerciales se modifica durante la jornada festiva y los establecimientos anuncian esquemas especiales de atención al público, según la información que proveen fuentes del sector.

El Día de la Patria suele generar un incremento en la actividad comercial durante el fin de semana largo previo, impulsado principalmente por las reuniones familiares y el movimiento social que caracteriza la fecha. Las empresas del rubro señalan que la demanda se concentra en las jornadas anteriores al feriado, aunque el lunes 25 mantienen abiertas las puertas de la mayoría de las sucursales, tanto en supermercados como en shoppings.

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En el caso de los hipermercados del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), las compañías confirman que seguirán operando, aunque con horarios reducidos respecto a los días hábiles habituales. Las autoridades de las cadenas remarcan que existen diferencias entre provincias y localidades, por lo que recomiendan consultar los horarios específicos de cada sucursal antes de planificar las compras. La adaptación de los cronogramas responde a la normativa vigente para feriados nacionales y a la dinámica particular de cada zona.

Las grandes superficies comerciales como Alto Palermo, Abasto Shopping y Unicenter anuncian que el 25 de mayo abrirán en el mismo horario que aplican durante domingos y feriados, es decir, de 10 a 22 horas. Esta decisión busca mantener la oferta de servicios y entretenimiento para quienes eligen aprovechar la jornada para actividades familiares o recreativas. En esos centros, los patios gastronómicos y los cines anuncian franjas horarias extendidas, aunque aclaran que algunos locales pueden optar por horarios reducidos según la marca o el flujo de visitantes.

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Shoppings porteños abren de 10 a 22 el 25 de mayo, replicando el horario de domingos y feriados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, los hipermercados ajustan la atención según la dinámica del feriado. Carrefour Argentina informa que la mayoría de sus supermercados y sucursales Express funcionarán el lunes con un esquema especial: abren de 9 a 20 horas en la mayoría de los casos, aunque algunas sucursales pueden cerrar antes si así lo determina el flujo comercial o las particularidades de cada ciudad. Desde la cadena aclaran que los clientes deben verificar previamente los horarios de la sucursal más cercana, ya que existen diferencias según la ubicación y la demanda.

En el caso de la cadena Chango Más, la empresa comunicó que el feriado del 25 de mayo operará con atención reducida, con un horario general de 8 a 21 horas. De todas maneras, algunos hipermercados del interior del país podrán aplicar ajustes puntuales, dependiendo de las necesidades de cada localidad. Esta flexibilidad es una tendencia que se repite en otras cadenas y responde a la diversidad de escenarios en las distintas regiones argentinas.

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Las sucursales de Disco también modificarán sus rutinas para el feriado. En los grandes centros urbanos, el horario será similar al de los domingos, aunque cada local podrá adaptar la franja de atención según la demanda. Los responsables de la empresa explican que el lunes 25 operarán bajo cronogramas especiales, en línea con lo que sucede con la mayoría de los supermercados en la jornada patria.

Otros hipermercados como Coto, Jumbo y Vea mantendrán sus puertas abiertas durante el 25 de mayo, en todos los casos con atención limitada durante buena parte del día. La decisión de cada cadena obedece tanto a la normativa de feriados como a la expectativa de movimiento en los locales. Las empresas remarcan la importancia de chequear los cronogramas vigentes antes de concurrir, ya que pueden existir cambios de último momento o particularidades según la ubicación.

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El sector comercial anticipa mayor movimiento en los días previos a la conmemoración nacional (Reuters)

El sector comercial refuerza sus operaciones durante el fin de semana largo que rodea al feriado, anticipando el mayor flujo de consumidores que suelen registrar las jornadas previas a la fecha patria. Desde las cámaras empresarias advierten que el movimiento en los supermercados y shoppings tiende a crecer en los días anteriores al lunes 25, impulsado por la organización de encuentros familiares y celebraciones tradicionales.

Además de la modificación en los horarios de atención de supermercados y shoppings, el feriado del 25 de mayo también altera el funcionamiento de otros servicios públicos y privados en todo el país. Los colectivos, trenes y subtes, por ejemplo, operan bajo cronogramas especiales, ajustados a la dinámica festiva de la fecha nacional.

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En este contexto, las compañías insisten en la conveniencia de consultar previamente los horarios de cada sucursal o centro comercial antes de salir, para evitar contratiempos y aprovechar las alternativas disponibles. La experiencia de años anteriores muestra que la demanda comercial se concentra principalmente en las jornadas previas al feriado, por lo que muchas familias optan por adelantar compras y reservas.

El lunes 25 de mayo de 2026, la actividad comercial en shoppings y supermercados se desarrolla bajo esquemas adaptados, con la expectativa de recibir a los consumidores en una jornada marcada por el significado histórico y social de la fecha. Las empresas del sector reiteran el llamado a la planificación y la consulta de horarios, en una de las celebraciones más relevantes del calendario nacional argentino.

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