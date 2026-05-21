República Dominicana: dinero circulante cae RD$44,115 millones en el primer cuatrimestre de 2026, según el Banco Central

El dinero circulante bajó RD$44,115.6 millones entre diciembre de 2025 y abril de 2026, según datos del Banco Central. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dinero circulante en República Dominicana registró una disminución de RD$44,115.6 millones (aproximadamente USD 746.4 millones) entre diciembre de 2025 y abril de 2026, según cifras del Banco Central de la República Dominicana.

Este ajuste coincide con un repunte de la inflación interanual, que alcanzó 5.11%, superando la meta oficial establecida por las autoridades monetarias.

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La variación del dinero circulante responde a un patrón que se ha repetido en los primeros meses de cada año desde 2023, conforme a los registros del banco emisor.

Durante el primer cuatrimestre de 2026, el agregado M1 —que integra billetes, monedas y depósitos transferibles— se ubicó en RD$913,696.1 millones (alrededor de USD 15,450 millones), cifra inferior a la observada al cierre de 2025, cuando llegó a RD$957,811.7 millones (cerca de USD 16,200 millones).

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La contracción del circulante se concentró especialmente en los billetes y monedas en manos del público, con una reducción de 8.5%, equivalente a RD$24,988.7 millones (unos USD 423 millones), según datos del Banco Central citados por Diario Libre.

Los depósitos transferibles en bancos también disminuyeron, aunque en proporción menor: retrocedieron en 2.9%, lo que representa RD$19,126.9 millones (aproximadamente USD 324 millones) menos respecto a diciembre.

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Dinámica estacional y contexto inflacionario

La caída en el dinero circulante durante el primer cuatrimestre no constituye una excepción. El Banco Central atribuye este fenómeno a un comportamiento estacional: en diciembre, la demanda de liquidez aumenta por el mayor consumo y pago de compromisos, mientras que en los meses siguientes la circulación disminuye al reducirse la actividad económica.

La inflación interanual en República Dominicana alcanzó 5.11% en abril de 2026, superando la meta oficial establecida por el Banco Central. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este patrón se observó en años previos. Por ejemplo, en diciembre de 2023, el M1 ascendió a RD$819,640.3 millones (alrededor de USD 13,860 millones), bajando a RD$767,646.6 millones (cerca de USD 12,970 millones) en abril de 2024.

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Un año más tarde, el registro de diciembre marcó RD$866,350.1 millones (aproximadamente USD 14,650 millones), cayendo a RD$811,973.2 millones (unos USD 13,730 millones) en abril de 2025.

Aunque el descenso fue claro en el inicio de 2026, el nivel de liquidez en abril resultó superior al registrado en el mismo mes del año anterior. Así, pese al retroceso, el monto actual supera el saldo observado en abril de 2025, lo que indica que la tendencia de fondo sigue siendo de incremento respecto a períodos previos.

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Estrategia monetaria y control de precios

Frente al aumento de precios registrado en abril, el Banco Central de la República Dominicana ha defendido la reducción de la oferta monetaria como parte de su estrategia para controlar la inflación. Según la entidad, limitar la liquidez ayuda a encarecer el costo del dinero, lo que modera el consumo y la inversión y contribuye a estabilizar los precios.

Durante 2025, el medio circulante había mostrado un crecimiento de 14.5%, con un aumento absoluto de RD$121,683.5 millones (aproximadamente USD 2,060 millones) entre enero y diciembre. El contraste con los primeros meses de 2026 revela un giro en la política monetaria, orientado a enfrentar presiones inflacionarias.

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El Banco Central atribuye la caída de la liquidez en República Dominicana a un fenómeno estacional típico de los primeros meses del año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La más reciente publicación del Banco Central reportó que la inflación interanual alcanzó 5.11% en abril, lo que rompió una seguidilla de 35 meses por debajo de ese rango objetivo. El índice de precios al consumidor, en ese mismo mes, marcó una variación mensual de 0.49%.

La economía dominicana atraviesa una fase de contracción monetaria deliberada, impulsada por la necesidad de contener la inflación y preservar la estabilidad de los precios, en un contexto donde la liquidez sigue por encima de los registros observados un año atrás.

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