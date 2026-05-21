Detuvieron a uno de los hijos de la exdocente que fue hallada calcinada en su vivienda

Margarita Gutiérrez tenía 72 años y había sido concejal en Junín

La Unidad Fiscal Rivadavia-Junín, de la provincia de Mendoza, confirmó a Infobae que “aprehendió a uno de los hijos” de Margarita Gutiérrez, la exdocente y concejal que fue encontrada parcialmente calcinada en su vivienda, en el barrio Isaac Estrella. “Los datos personales del mismo se darán a conocer una vez resuelta su situación procesal”, informó fiscalía.

“Los fiscales tienen 24 horas -con posibilidad de ampliar a 24 horas más- como plazo para imputar a la persona aprehendida desde el momento de la detención, por lo que les informaremos en las próximas horas como continúa la situación procesal del mismo", indicaron desde el Ministerio Público Fiscal provincial.

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Previamente, los especialistas habían ordenado extraer muestras de ADN de los tres hijos de Margarita para cotejarlas con las tomadas en el lugar del hecho. Uno de los perfiles es el del sospechoso, quien estuvo demorado algunas horas y con quien la mujer mantenía conflictos previos.

Fuentes vinculadas a la causa indicaron que el hombre bajo sospecha presentaría problemas de consumo de estupefacientes. Estos elementos dieron impulso a la hipótesis de homicidio, agravado por el vínculo.

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El mensaje del Club Atlético San Martín de Mendoza lamentando el fallecimiento de Margarita Gutiérrez (@atleticoclubsanmartin)

Las pericias preliminares descartaron la hipótesis de una muerte accidental o producto de un accidente doméstico, orientando la causa hacia un homicidio agravado por el vínculo. No se hallaron testigos directos ni registros de movimientos extraños alrededor de la vivienda en las horas previas al crimen, lo que complica la obtención de pruebas directas.

Las pericias del cuerpo

Según informó el Ministerio Público Fiscal de Mendoza, como el cadáver estaba en un avanzado estado de deterioro por el fuego, las muestras recolectadas fueron derivadas a la sección de Anatomopatología del Cuerpo Médico Forense, con el objetivo de establecer la causa concreta de muerte.

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La medida es central para la investigación. Fuentes judiciales explicaron a Infobae que el resultado permitirá precisar si Margarita murió estrangulada, por un golpe, por acción del fuego o por otra causa. También será clave para reconstruir si el fuego fue posterior a la muerte o si formó parte del ataque. Se estima que los resultados estarán dentro de un mes.

El jardín de infantes en donde ejerció la docencia Margarita, hoy lleva su nombre

Gutiérrez era viuda de Enrique Olivio Demaldé, empresario juninense fallecido hace alrededor de tres años, y madre de tres hijos, entre ellos Ever y Mariano Demaldé, ambos ligados al mundo del fútbol.

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La mujer también tuvo participación en la vida pública local: fue concejal por el Partido Demócrata y mantuvo durante años presencia en actividades sociales e institucionales de Junín. En la comunidad, su figura aparecía vinculada tanto a la educación inicial como al compromiso público.

Quién era Margarita Gutiérrez

Además de criar a sus hijos, Margarita dedicó buena parte de su vida a la enseñanza. En 2016, la Dirección General de Escuelas le rindió homenaje al bautizar con su nombre el Jardín Nucleado N°0-157, una institución que la tuvo como su primera directora.

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Aquel día, la mujer agradeció emocionada: “Gracias a tantos amores que pasaron por mi vida, mi corazón desborda de emoción. No trabajé para reconocimientos; todo lo hice por amor. Estoy cosechando ese amor que sembré hace años”. La actual directora del jardín, María Elena Dávila, la recordó como una persona cercana y querida: “Era una persona muy dulce y muy cercana a los chicos”, expresó a El Nueve.

Tras la noticia de su muerte, los mensajes de lamento y despedida se replicaron en redes sociales, donde vecinos y exalumnos destacaron la calidez y el profesionalismo de Margarita.

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“Una querida amiga, maestra jardinera, dulce, amorosa y dedicada a tantos niños que tuvieron la dicha de conocerla. Nadie merece partir de una manera tan cruel. El dolor y la indignación nos atraviesan el alma. Que Dios la reciba en sus brazos y acompañe a su familia y seres queridos en este momento tan desgarrador. Descansa en paz, Margarita”, se leyó en uno de ellos.