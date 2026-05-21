Crimen y Justicia

Detuvieron a uno de los hijos de la exdocente que fue hallada calcinada en su vivienda

El Ministerio Público Fiscal, que resguardó la identidad del sospechoso, informó que tienen un plazo de 24 horas para imputarlo. Las sospechas recaen sobre David Enrique Lemaldé, el mayor

Guardar
Google icon
Margarita Gutiérrez
Margarita Gutiérrez tenía 72 años y había sido concejal en Junín

La Unidad Fiscal Rivadavia-Junín, de la provincia de Mendoza, confirmó a Infobae que “aprehendió a uno de los hijos” de Margarita Gutiérrez, la exdocente y concejal que fue encontrada parcialmente calcinada en su vivienda, en el barrio Isaac Estrella. “Los datos personales del mismo se darán a conocer una vez resuelta su situación procesal”, informó fiscalía.

“Los fiscales tienen 24 horas -con posibilidad de ampliar a 24 horas más- como plazo para imputar a la persona aprehendida desde el momento de la detención, por lo que les informaremos en las próximas horas como continúa la situación procesal del mismo", indicaron desde el Ministerio Público Fiscal provincial.

PUBLICIDAD

Previamente, los especialistas habían ordenado extraer muestras de ADN de los tres hijos de Margarita para cotejarlas con las tomadas en el lugar del hecho. Uno de los perfiles es el del sospechoso, quien estuvo demorado algunas horas y con quien la mujer mantenía conflictos previos.

Fuentes vinculadas a la causa indicaron que el hombre bajo sospecha presentaría problemas de consumo de estupefacientes. Estos elementos dieron impulso a la hipótesis de homicidio, agravado por el vínculo.

PUBLICIDAD

El mensaje del Club Atlético San Martín de Mendoza lamentando el fallecimiento de Margarita Gutiérrez
El mensaje del Club Atlético San Martín de Mendoza lamentando el fallecimiento de Margarita Gutiérrez (@atleticoclubsanmartin)

Las pericias preliminares descartaron la hipótesis de una muerte accidental o producto de un accidente doméstico, orientando la causa hacia un homicidio agravado por el vínculo. No se hallaron testigos directos ni registros de movimientos extraños alrededor de la vivienda en las horas previas al crimen, lo que complica la obtención de pruebas directas.

Las pericias del cuerpo

Según informó el Ministerio Público Fiscal de Mendoza, como el cadáver estaba en un avanzado estado de deterioro por el fuego, las muestras recolectadas fueron derivadas a la sección de Anatomopatología del Cuerpo Médico Forense, con el objetivo de establecer la causa concreta de muerte.

La medida es central para la investigación. Fuentes judiciales explicaron a Infobae que el resultado permitirá precisar si Margarita murió estrangulada, por un golpe, por acción del fuego o por otra causa. También será clave para reconstruir si el fuego fue posterior a la muerte o si formó parte del ataque. Se estima que los resultados estarán dentro de un mes.

Crimen Margarita Gutiérrez Mendoza
El jardín de infantes en donde ejerció la docencia Margarita, hoy lleva su nombre

Gutiérrez era viuda de Enrique Olivio Demaldé, empresario juninense fallecido hace alrededor de tres años, y madre de tres hijos, entre ellos Ever y Mariano Demaldé, ambos ligados al mundo del fútbol.

La mujer también tuvo participación en la vida pública local: fue concejal por el Partido Demócrata y mantuvo durante años presencia en actividades sociales e institucionales de Junín. En la comunidad, su figura aparecía vinculada tanto a la educación inicial como al compromiso público.

Quién era Margarita Gutiérrez

Además de criar a sus hijos, Margarita dedicó buena parte de su vida a la enseñanza. En 2016, la Dirección General de Escuelas le rindió homenaje al bautizar con su nombre el Jardín Nucleado N°0-157, una institución que la tuvo como su primera directora.

Aquel día, la mujer agradeció emocionada: “Gracias a tantos amores que pasaron por mi vida, mi corazón desborda de emoción. No trabajé para reconocimientos; todo lo hice por amor. Estoy cosechando ese amor que sembré hace años”. La actual directora del jardín, María Elena Dávila, la recordó como una persona cercana y querida: “Era una persona muy dulce y muy cercana a los chicos”, expresó a El Nueve.

Tras la noticia de su muerte, los mensajes de lamento y despedida se replicaron en redes sociales, donde vecinos y exalumnos destacaron la calidez y el profesionalismo de Margarita.

“Una querida amiga, maestra jardinera, dulce, amorosa y dedicada a tantos niños que tuvieron la dicha de conocerla. Nadie merece partir de una manera tan cruel. El dolor y la indignación nos atraviesan el alma. Que Dios la reciba en sus brazos y acompañe a su familia y seres queridos en este momento tan desgarrador. Descansa en paz, Margarita”, se leyó en uno de ellos.

Temas Relacionados

Margarita GutiérrezfemicidioMendozaJunínDavid Enrique DemaldéPolicía de MendozaMinisterio Público Fiscal de Mendozaúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Salió de prisión en enero y ahora lo volvieron arrestar por el robo a una carnicería en Parque Avellaneda

Tras el análisis de cámaras de seguridad, agentes de la Policía de la Ciudad lograron determinar que se habían fugado en un auto con pedido de secuestro activo

Salió de prisión en enero y ahora lo volvieron arrestar por el robo a una carnicería en Parque Avellaneda

Manejaba alcoholizado en Palermo y chocó contra un banco: tiene 18 años

El conductor circulaba con el doble del alcohol en sangre permitido por la ley

Manejaba alcoholizado en Palermo y chocó contra un banco: tiene 18 años

Lo condenaron a tres años por abusar de su nieto: no irá preso, pero deberá pagar el equivalente de la canasta básica

Luego de que el menor fuera sometido a pericias psicológicas, la Justicia consideró que el abuso sexual estaba probado

Lo condenaron a tres años por abusar de su nieto: no irá preso, pero deberá pagar el equivalente de la canasta básica

Un joven de 19 años permanece internado tras ser apuñalado por el padrastro de su novia en Córdoba

Ocurrió en una vivienda de la calle Nahuel Huapi del barrio Villa Dalcar de la localidad de Río Cuarto. El atacante se dio a la fuga

Un joven de 19 años permanece internado tras ser apuñalado por el padrastro de su novia en Córdoba

Detuvieron a tres sospechosos por el crimen de un joven en La Matanza: investigan un ajuste de cuentas

Una cámara de seguridad de la zona registró el crimen de Franco Nahuel Chaparro. Los tres detenidos quedaron a disposición de la Justicia

Detuvieron a tres sospechosos por el crimen de un joven en La Matanza: investigan un ajuste de cuentas

DEPORTES

Se filmó durante la convocatoria de Brasil para el Mundial, no fue citado por Ancelotti y subió el video: “Hemos decidido mostrarlo todo”

Se filmó durante la convocatoria de Brasil para el Mundial, no fue citado por Ancelotti y subió el video: “Hemos decidido mostrarlo todo”

Alemania dio la lista para el Mundial con el regreso de un histórico tras dos años sin jugar en la selección: la polémica detrás de su llamado

“Mala leche” y “sos un mal tipo”: la encendida pelea entre un histórico entrenador y un periodista en una entrevista en Uruguay

Tensión en Roland Garros por la protesta de las figuras del tenis en el torneo en plena disputa por el reparto del dinero

Independiente Rivadavia visitará a La Guaira en busca de mantener su invicto en la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

TELESHOW

Fito Páez, entre silbidos y aplausos en su concierto en Buenos Aires: “Nunca voy a olvidar esta noche”

Fito Páez, entre silbidos y aplausos en su concierto en Buenos Aires: “Nunca voy a olvidar esta noche”

“Yo soy team Wanda”: el inesperado apoyo de Ricardo Darín a la conductora por la polémica del Martín Fierro

La frustración de Kennys Palacios por quedar afuera de Gran Hermano: “Ese lugar me correspondía”

El impactante regreso de Andrea del Boca en Gran Hermano: así fue su vuelta a la casa

La tajante decisión de Mavinga al determinar si Carmiña reingresaría o no a Gran Hermano tras sus comentarios racistas

INFOBAE AMÉRICA

Panamá pide a Costa Rica resolver conflicto comercial “en una mesa y no en estrados”

Panamá pide a Costa Rica resolver conflicto comercial “en una mesa y no en estrados”

Por qué los buzos italianos que murieron en Maldivas no pudieron salir de la cueva submarina

Proyecto de ley de sustancia económica que se discute en Panamá sufre las primeras modificaciones

China se inquieta y Taipei se ilusiona con un posible diálogo entre Trump y Lai Ching-te, el presidente de Taiwán

Detectan 7,300 focos de calor en Centroamérica en un solo día, según Observatorio