María Corina Machado llegará a Panamá para reunirse con Mulino el 25 de mayo

María Corina Machado tiene previsto llegar a Panamá este fin de semana como parte de una gira internacional enfocada en la situación política de Venezuela. EFE

La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, llegará este fin de semana a Panamá como parte de una gira internacional que incluirá una reunión con el presidente panameño José Raúl Mulino, encuentros con miembros de la comunidad venezolana y actividades políticas que podrían incluir una concentración pública en la capital panameña.

La visita fue confirmada este jueves por Mulino durante su conferencia de prensa semanal. El mandatario reveló que Machado le solicitó una reunión hace unas tres semanas y que ambos sostendrán un encuentro el próximo lunes para conversar sobre la situación política de Venezuela y las perspectivas democráticas del país sudamericano.

PUBLICIDAD

“Siempre es un placer verla. Quiero que me dé una visión de lo que ella siente del futuro democrático de Venezuela”, declaró el presidente panameño al ser consultado sobre el encuentro.

La visita de Machado ocurre apenas cinco meses después de recibir el Premio Nobel de la Paz 2025, otorgado por el Comité Noruego del Nobel por su trabajo en favor de la democracia en Venezuela.

PUBLICIDAD

El presidente panameño, José Raúl Mulino confirmó que sostendrá una reunión con Machado el próximo lunes tras una solicitud realizada por la dirigente hace varias semanas. EFE

Aunque no pudo participar en la ceremonia oficial celebrada el 10 de diciembre de 2025 en Oslo, su hija recibió el galardón en su nombre mientras la dirigente realizaba una compleja salida clandestina desde Venezuela.

Machado llegó a Oslo horas después de la ceremonia tras una operación de extracción que, según diversos medios internacionales, contó con apoyo logístico de exintegrantes de fuerzas especiales estadounidenses y de organizaciones privadas dedicadas a operaciones de rescate. La dirigente salió de Venezuela a través de rutas irregulares, cruzó por mar hasta Curazao y posteriormente viajó a Noruega.

PUBLICIDAD

En aquel momento, Mulino se convirtió en uno de los mandatarios latinoamericanos que respaldó públicamente a la dirigente opositora y viajó para participar en actividades relacionadas con el reconocimiento internacional otorgado a Machado, consolidando una relación política que ahora tendrá un nuevo capítulo con la reunión prevista en Panamá.

Desde entonces, la situación política venezolana ha cambiado drásticamente. A inicios de enero de 2026, Nicolás Maduro fue capturado en una operación sorpresa encabezada por autoridades estadounidenses, un hecho que modificó el panorama político regional y abrió una nueva etapa de incertidumbre sobre el futuro institucional venezolano.

PUBLICIDAD

La comunidad venezolana en Panamá figura entre las más numerosas de la región centroamericana. AP

Desde entonces, Machado se ha convertido en una de las figuras más visibles en los esfuerzos para impulsar una transición democrática.

Fuentes vinculadas a la organización de la visita señalaron que la dirigente sostendrá reuniones con simpatizantes venezolanos residentes en Panamá y con representantes de distintos sectores políticos y empresariales.

PUBLICIDAD

También se evalúa la realización de una actividad pública o concentración con miembros de la diáspora venezolana radicada en el país.

Panamá alberga una de las comunidades venezolanas más numerosas de Centroamérica y durante los últimos años se ha convertido en uno de los principales destinos de migración para ciudadanos que abandonaron Venezuela debido a la crisis económica y política.

PUBLICIDAD

Machado busca mantener el respaldo diplomático y político internacional a favor de una transición democrática en su país. Reuters

Aunque Mulino evitó adelantar detalles específicos sobre la agenda que abordará con Machado, reiteró que Venezuela continúa siendo un tema de preocupación para Panamá y para otros países de la región.

“Es un problema que nos sigue preocupando y haremos en conjunto con la región todos los esfuerzos que se tengan que hacer para lograr que Venezuela encuentre un rumbo democrático y legítimo lo antes posible”, afirmó el mandatario panameño.

PUBLICIDAD

Con esta visita, Machado suma a Panamá a una gira internacional que busca mantener el respaldo político y diplomático a los sectores que promueven una transición democrática en Venezuela, en un momento en que el futuro político del país sigue siendo uno de los temas más relevantes de la agenda regional.