El explosivo posteo de Harry Maguire al confirmar que no será convocado para el Mundial con Inglaterra: “Me han destripado”

Harry Maguire en uno de sus últimos partidos con la selección de Inglaterra (Reuters/Paul Childs)

El defensor del Manchester United Harry Maguire sorprendió con un explosivo posteo en redes sociales al confirmar que no formará parte de la lista de convocados de la selección de Inglaterra para el Mundial 2026. Lo llamativo es que el entrenador Thomas Tuchel aún no anunció de manera oficial la nómina final de 26 jugadores.

“Estaba seguro de que podría haber tenido un papel importante este verano para mi país después de la temporada que he tenido. Me han dejado sorprendido y destripado por la decisión. No he amado nada más que ponerme esa camiseta y representar a mi país a lo largo de los años. Les deseo a los jugadores todo lo mejor este verano", escribió Maguire en su cuenta de Instagram. Su ex compañero de equipo, David De Gea, se sorprendió con un comentario tajante en la publicación: “¿Qué?“.

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Esta declaración de uno de los referentes del plantel con 66 partidos y 7 goles con Inglaterra, sumado a dos participaciones en Mundiales (Rusia 2018 y Qatar 2022), llamó la atención dado que Tuchel todavía no confirmó el listado definitivo de los futbolistas que estarán en la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México. Incluso, según reportó la BBC, Phil Foden, Luke Shaw y Fikayo Tomori también se quedarían afuera del equipo y quien tendría chances de integrar la nómina es Noni Madueke. The Sun, en tanto, adelantó que otro que podría ver el Mundial por televisión es Trent Alexander-Arnold.

El posteo de Harry Maguire que causó conmoción en Inglaterra (Instagram)

Además del testimonio del decepcionado defensor de 33 años, la madre de Maguire, Zoe, lanzó su furia en su cuenta personal de X (ex Twitter), publicó: “Estoy totalmente indignada”. Además, la mujer retuiteó un comentario del analista deportivo de Sky Sports Statman Dave que decía: “Harry Maguire no perdió un solo duelo, ni en el suelo ni en el aire, en 97 minutos contra el Arsenal. El mejor defensor central en el campo”.

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Maguire fue convocado por Tuchel para los dos últimos partidos de Inglaterra antes del torneo en marzo. El zaguero jugó los 90 minutos para los Tres Leones en el empate 1-1 contra Uruguay y otros siete minutos en la derrota 1-0 ante Japón, amistosos previos a la Copa del Mundo que se disputaron en el estadio de Wembley. En cuanto a su actividad en Manchester United, el capitán disputó como titular 20 de los 24 partidos que disputó en la temporada 2025/26.

A la espera de la lista definitiva de Tuchel, Inglaterra ya sabe que integrará el Grupo L y que debutará el 17 de junio frente a Croacia en Dallas. Luego, los británicos se medirán el 23/6 ante Ghana, en Boston, y cerrarán la fase frente a Panamá el 27/6 en Nueva Jersey.

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