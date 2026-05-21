Economía

Fin de semana largo con niebla: consejos y precauciones que se deben tomar para un viaje seguro

Salir a la ruta siempre requiere precauciones especiales por encima de las cotidianas. El regreso del fin de semana XL contempla bancos de niebla en el centro del país y GBA, por lo que hay que aumentar los cuidados al volante

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El próximo fin de semana hay pronóstico de niebla para domingo y lunes. Salir a la ruta requiere mayore precacuciones
El próximo fin de semana hay pronóstico de niebla para domingo y lunes. Salir a la ruta requiere mayore precacuciones

Este próximo fin de semana vuelve a ser XL ya que se extienda al lunes por el feriado del 25 de mayo, con lo cual miles de argentinos tendrán la posibilidad de hacer un viaje corto y tomarse al menos dos días de descanso.

Sin embargo, a diferencia de los anteriores fines de semana largos más próximos, esta fecha tiene como escenario el otoño, y con él, el riesgo de mayores precipitaciones, pero especialmente de niebla en horas nocturnas y madrugadas.

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó la creación de posibles bancos de niebla para el próximo domingo con extensión al lunes en el centro del país, especialmente en el Gran Buenos Aires, lo que afectará la visibilidad para quienes esté iniciando el regreso a la Ciudad de Buenos Aires.

Ante esta situación, siempre es importante que los automovilistas salgan a la ruta contemplando la eventualidad de tener que detenerse, o puedan tener la flexibilidad de cambiar el horario de viaje, especialmente aquellos que, en el afán de aprovechar al máximo la estadía en el lugar elegido para descansar, elijan regresar por la noche del último día, el lunes.

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Pero quienes decidan viajar en los horarios en los que habitualmente se genera este fenómeno climáticos, deben saber que es imperioso reducir la velocidad y ampliar la distancia con los otros vehículos como medida preventiva.

Cuando hay niebla, los obstáculos aparecen repentinamente, no hay forma de anticiparse y solo se puede reaccionar, para lo cual ambas variables son esenciales.

Conducir con Niebla
Las rutas tienen marcas especiales para poder saber la densidad de la niebla y bajar la velocidad a la indicación reglamentaria

Saber leer la señalización

Entonces lo que se debe hacer es conocer la densidad de la niebla, para lo cual las rutas tienen una señalización en el asfalto mismo, que permite entender el campo visual disponible y la velocidad a la que se debe circular de acuerdo al mismo.

Se trata de una indicación pintada en el asfalto que consta de dos “V” invertidas separadas por una determinada distancia entre sí. Si cuando se transita con niebla se pueden ver ambas “V” invertidas simultáneamente, la velocidad máxima debe ser de 60 km/h. Pero si al aparecer la primera “V” no se puede ver la segunda al mismo tiempo, la velocidad debe reducirse a 40 km/h como máximo.

Adicionalmente, algo que deben tomar en consideración los conductores, es que la niebla generalmente está asociada a un alto índice de humedad. Por lo tanto, aún si no hay precipitaciones, esa condición genera que se deposite una fina capa de condensación de agua sobre el camino, y por lo tanto, el estado del asfalto no sea el mismo que cuando está completamente seco, sino más resbaladizo.

Por ese motivo, aunque se circule a baja velocidad y se tenga a la vista el automóvil de adelante, es recomendable tomar más distancia de la habitual.

Luz de niebla, no balizas

El uso correcto de las luces en esta condición suele generar muchas confusiones, por lo tanto, es importante que los automovilistas recuerden que todos los autos tienen una luz de niebla reglamentaria obligatoria, que en algunos casos consta de dos elementos traseros y en otros solamente de uno. Esas luces tienen mayor incandescencia, razón por la cual no se deben usar para circular cuando no hay niebla, ya que generan una considerable molestia para quienes vienen detrás.

Accidente Acatzingo
Ante una situación de baja visibilidad, no hay que usar balizas sino las luces específicas para niebla que tiene los autos, y que son especiales para penetrar en una atmósfeta densa.

Sin embargo, esa cualidad de las luces de niebla son las que le permiten penetrar en una atmósfera densa y transmitir el haz de luz a mayor distancia. Nunca se deben activar las luces intermitentes simultáneas, las balizas, porque su misión es indicar que hay un auto detenido y no en circulación. Poner balizas cuando hay niebla, sin embargo, es muy común de ver, y es un error que reiteradamente termina ocasionando una situación de peligro.

Si un conductor se encuentra repentinamente con un vehículo con balizas, y entiende que está detenido, es probable que haga una maniobra evasiva que dirija su vehículo a alguna de las dos banquinas para evitar un impacto. Ese es el peligro que provoca circular con balizas en situaciones de baja visibilidad.

Por la misma razón, si es necesario detenerse, tanto sea por tener muy reducido el campo visual, como por algún desperfecto mecánico o físico de alguno de los ocupantes, es recomendable no hacerlo en la banquina inmediata de la calzada sino intentar alejarse del camino tanto como sea posible, ya sea entrando en un camino secundario o desplazándose lejos, por lo menos unos diez metros de la ruta de ser posible. Salvo por una detención de emergencia, lo más recomendable es tratar de llegar a una estación de servicio o algún tipo de locación que tenga acceso para poder salir del camino sin riesgo respecto al terreno que se va a pisar.

El consejo general es siempre el mismo. Si se puede retrasar o adelantar el horario de viaje para evitar estar en una ruta con una condición de niebla, esa es la mejor decisión. Cada fin de semana largo ocurren accidentes, y la mayoría de las veces es debido a la imprudencia. Por más cuidadoso que uno sepa que es al volante, nadie puede saber en qué condiciones manejan los demás, tanto quién viene de frente como quienes viajan delante o detrás.

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