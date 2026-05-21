El gobierno impulsa alianza para reforzar atención a infancia migrante retornada en comunidades guatemaltecas

Representantes de la Secretaría de Bienestar Social de Guatemala y Global Refuge posan sonrientes tras la firma de un convenio de colaboración estratégica.

La Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia y Global Refuge firmaron un acuerdo de cooperación para reforzar la atención a la niñez y adolescencia migrante no acompañada retornada en siete departamentos de Guatemala, mediante una estrategia que incluye acompañamiento psicosocial, continuidad educativa y seguimiento familiar para reconstruir proyectos de vida y prevenir la remigración, informó la SBS en un comunicado oficial.

El convenio se aplicará en Guatemala, Huehuetenango, Alta Verapaz, Totonicapán, Quetzaltenango, Quiché y San Marcos, de acuerdo con la SBS.

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La institución detalló que las acciones previstas comprenden orientación técnica, apoyo comunitario y trabajo con las familias de adolescentes retornados.

La SBS señaló que la alianza busca acercar servicios esenciales a adolescentes y a sus entornos familiares, con el fin de impulsar procesos de reintegración más seguros, dignos y sostenibles. Según el comunicado, el acuerdo forma parte de una respuesta institucional para atender a población migrante retornada no acompañada.

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Representantes de SBS de Guatemala y Global Refuge firman un convenio de cooperación en un evento formal para fortalecer programas de asistencia.

El convenio prioriza el trabajo en comunidades y hogares de adolescentes retornados

El secretario de Bienestar Social, Marvin Rabanales, afirmó durante la actividad que el acompañamiento no debe limitarse al albergue, sino extenderse a las comunidades de origen. En palabras difundidas por la SBS: “Nuestra responsabilidad y mandato, además de brindar albergue, es acompañar a las y los adolescentes en sus hogares y con sus familias para identificar carencias y necesidades, y así apoyar la reconstrucción de sus proyectos de vida”.

El funcionario manifestó que la dinámica migratoria sigue cambiando y que, aunque los retornos no sean actualmente masivos, niñas, niños y adolescentes continúan regresando al país por distintas vías. También advirtió que muchos salieron impulsados por expectativas y aspiraciones, pero vuelven en condiciones más difíciles que las que motivaron su salida, lo que representa un reto para la atención institucional.

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Representantes de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República (SBS) de Guatemala y Global Refuge suscriben un convenio de cooperación interinstitucional.

Ese enfoque territorial es uno de los ejes del acuerdo. La SBS destacó que el trabajo en campo permitirá identificar necesidades concretas en cada hogar y sostener un acompañamiento más cercano en los lugares donde viven los adolescentes retornados.

Global Refuge ofrecerá visitas mensuales y apoyo educativo a familias

La directora de país de Global Refuge, Sharon Huertas, informó que el programa Camino a Casa Guatemala busca fortalecer las acciones que ya desarrolla la SBS para lograr procesos de reintegración exitosos.

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Sostuvo que el objetivo del programa es responder a las necesidades que pudieron originar la migración desde los hogares y comunidades.

Huertas indicó que el acompañamiento incluirá a las familias de los adolescentes retornados, a través de visitas domiciliarias, atención psicosocial y apoyo educativo.

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Precisó que las duplas de trabajo social y psicología realizan visitas mensuales para evaluar las necesidades de cada familia y acercar los servicios a las comunidades.

La organización explicó que el programa cubre gastos educativos como transporte, materiales, uniformes y mensualidades. También contempla acompañamiento médico y orientación para formación técnica laboral.

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Global Refuge remarcó que esta asistencia busca facilitar la reintegración educativa, laboral y comunitaria de adolescentes retornados y de sus familias. El objetivo es contribuir a que puedan reconstruir sus sueños y proyectos de vida desde sus lugares de origen en Guatemala.