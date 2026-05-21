Guatemala

El gobierno impulsa alianza para reforzar atención a infancia migrante retornada en comunidades guatemaltecas

La estrategia abarca visitas domiciliarias, apoyo en gastos educativos y orientación técnica para hogares, beneficiando tanto a adolescentes como a sus entornos familiares en áreas seleccionadas por vulnerabilidad migratoria

Guardar
Google icon
Una mujer y un hombre sonríen a la cámara sosteniendo documentos de un acuerdo, con banderas de Guatemala, SBS y Global Refuge de fondo
Representantes de la Secretaría de Bienestar Social de Guatemala y Global Refuge posan sonrientes tras la firma de un convenio de colaboración estratégica.

La Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia y Global Refuge firmaron un acuerdo de cooperación para reforzar la atención a la niñez y adolescencia migrante no acompañada retornada en siete departamentos de Guatemala, mediante una estrategia que incluye acompañamiento psicosocial, continuidad educativa y seguimiento familiar para reconstruir proyectos de vida y prevenir la remigración, informó la SBS en un comunicado oficial.

El convenio se aplicará en Guatemala, Huehuetenango, Alta Verapaz, Totonicapán, Quetzaltenango, Quiché y San Marcos, de acuerdo con la SBS.

PUBLICIDAD

La institución detalló que las acciones previstas comprenden orientación técnica, apoyo comunitario y trabajo con las familias de adolescentes retornados.

La SBS señaló que la alianza busca acercar servicios esenciales a adolescentes y a sus entornos familiares, con el fin de impulsar procesos de reintegración más seguros, dignos y sostenibles. Según el comunicado, el acuerdo forma parte de una respuesta institucional para atender a población migrante retornada no acompañada.

PUBLICIDAD

Un hombre en traje habla desde un atril a un grupo de personas sentadas en un salón. Una mesa cubierta con documentos y carpetas está en el primer plano
Representantes de SBS de Guatemala y Global Refuge firman un convenio de cooperación en un evento formal para fortalecer programas de asistencia.

El convenio prioriza el trabajo en comunidades y hogares de adolescentes retornados

El secretario de Bienestar Social, Marvin Rabanales, afirmó durante la actividad que el acompañamiento no debe limitarse al albergue, sino extenderse a las comunidades de origen. En palabras difundidas por la SBS: “Nuestra responsabilidad y mandato, además de brindar albergue, es acompañar a las y los adolescentes en sus hogares y con sus familias para identificar carencias y necesidades, y así apoyar la reconstrucción de sus proyectos de vida”.

El funcionario manifestó que la dinámica migratoria sigue cambiando y que, aunque los retornos no sean actualmente masivos, niñas, niños y adolescentes continúan regresando al país por distintas vías. También advirtió que muchos salieron impulsados por expectativas y aspiraciones, pero vuelven en condiciones más difíciles que las que motivaron su salida, lo que representa un reto para la atención institucional.

Dos personas, una mujer y un hombre, sentadas en una mesa frente a banderas de Guatemala y una pantalla con logos de Bienestar Social y Global Refuge
Representantes de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República (SBS) de Guatemala y Global Refuge suscriben un convenio de cooperación interinstitucional.

Ese enfoque territorial es uno de los ejes del acuerdo. La SBS destacó que el trabajo en campo permitirá identificar necesidades concretas en cada hogar y sostener un acompañamiento más cercano en los lugares donde viven los adolescentes retornados.

Global Refuge ofrecerá visitas mensuales y apoyo educativo a familias

La directora de país de Global Refuge, Sharon Huertas, informó que el programa Camino a Casa Guatemala busca fortalecer las acciones que ya desarrolla la SBS para lograr procesos de reintegración exitosos.

Sostuvo que el objetivo del programa es responder a las necesidades que pudieron originar la migración desde los hogares y comunidades.

Huertas indicó que el acompañamiento incluirá a las familias de los adolescentes retornados, a través de visitas domiciliarias, atención psicosocial y apoyo educativo.

Precisó que las duplas de trabajo social y psicología realizan visitas mensuales para evaluar las necesidades de cada familia y acercar los servicios a las comunidades.

La organización explicó que el programa cubre gastos educativos como transporte, materiales, uniformes y mensualidades. También contempla acompañamiento médico y orientación para formación técnica laboral.

Global Refuge remarcó que esta asistencia busca facilitar la reintegración educativa, laboral y comunitaria de adolescentes retornados y de sus familias. El objetivo es contribuir a que puedan reconstruir sus sueños y proyectos de vida desde sus lugares de origen en Guatemala.

Temas Relacionados

GuatemalaGobierno de GuatemalaBernardo ArévaloSBS Guatemalaniños migrantes retornadosGlobal Refuge

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Generación térmica supera a la hidráulica en Panamá en medio de alerta por El Niño

La planta de la mina de cobre gana peso en el suministro eléctrico nacional al vender sus excedentes diarios al sistema, tras ser autorizada a operar durante la fase de preservación y mantenimiento del proyecto

Generación térmica supera a la hidráulica en Panamá en medio de alerta por El Niño

COHEP advierte alta informalidad y desempleo persistente en Honduras mientras feria laboral ofrece 6,500 plazas

La convocatoria abierta para aspirantes de diversos perfiles pretende mejorar el acceso a trabajos legales y responder a la insuficiencia de plazas fijas

COHEP advierte alta informalidad y desempleo persistente en Honduras mientras feria laboral ofrece 6,500 plazas

El Centro Histórico de San Salvador suma más de diez nuevos negocios este año

La reactivación económica en la zona central capitalina ha impulsado la apertura de comercios de diversos rubros, impulsados tanto por empresarios locales como por franquicias, de acuerdo con datos recientes de la autoridad de planificación

El Centro Histórico de San Salvador suma más de diez nuevos negocios este año

El sector acuícola redefine sus prioridades en Simposio que reunió a expertos internacionales en Guatemala

Las discusiones centrales del foro giraron en torno a la actualización de métodos productivos, la introducción de tecnología, el respaldo institucional y la cooperación internacional necesarios para responder al panorama actual

El sector acuícola redefine sus prioridades en Simposio que reunió a expertos internacionales en Guatemala

Jueces de República Dominicana van a paro nacional histórico por mejoras salariales y sobrecarga laboral

En un hecho sin precedentes, más de 500 jueces y unos 2,000 servidores del sistema de justicia de la República Dominicana iniciaron este jueves 21 de mayo un paro nacional pacífico de labores de carácter parcial

Jueces de República Dominicana van a paro nacional histórico por mejoras salariales y sobrecarga laboral

TECNO

SpaceX prepara el primer vuelo de Starship V3: horarios, transmisión en vivo y más búsquedas en Google

SpaceX prepara el primer vuelo de Starship V3: horarios, transmisión en vivo y más búsquedas en Google

Cómo las publicaciones en redes sociales convierten a cualquiera en el blanco perfecto de estafas

Por qué las teclas F y J tienen una raya: pueden ser la clave para que uses mejor tu PC

Spotify quiere que reserves entradas para conciertos y shows sin salir de la aplicación

Qué cambia realmente entre un teclado magnético y uno mecánico tradicional

ENTRETENIMIENTO

‘Emily en París’ llega a su fin: Lily Collins se despedirá de la exitosa serie de Netflix en la temporada 6

‘Emily en París’ llega a su fin: Lily Collins se despedirá de la exitosa serie de Netflix en la temporada 6

“Confiamos en un hombre sin conciencia”: la desgarradora carta de la mamá de Matthew Perry contra el exasistente personal del actor

El reporte de la policía revela escandalosos detalles del arresto de Britney Spears en California: antidepresivos, botellas vacías y comportamiento agresivo

Policía encuentra cocaína escondida en un envío de SKIMS: esto dijo Kim Kardashian

Jon Favreau habló sobre The Mandalorian and Grogu: “Quienes antes no tenían edad para verla, quiero que también se enamoren de Star Wars”

MUNDO

En medio de las negociaciones, Irán lanza nuevas amenazas a Trump: “La Armada que cree destruida lo mandará al fondo del mar”

En medio de las negociaciones, Irán lanza nuevas amenazas a Trump: “La Armada que cree destruida lo mandará al fondo del mar”

Mucho tráfico en las alturas: el monte Everest registró un récord de ascensos en un día

Rusia exhibió su tríada nuclear con uno de los mayores ejercicios en años y lanzó un mensaje a Occidente: “Es una señal”

Israel deporta a todos los activistas de la flotilla que iba rumbo a Gaza y fue abordada en el Mediterráneo

El riesgo de la apuesta de la FIFA: el Mundial creció tanto que podría volverse en su contra