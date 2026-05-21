Crimen y Justicia

Liberaron a los dos exfutbolistas de Independiente tras pasar una noche en prisión por pelearse con la Policía

Ambos recuperaron la libertad este miércoles. Fueron imputados por atentado y resistencia a la autoridad, y desobediencia

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Detuvieron a los exfutbolistas de Independiente Facundo Parra y Hernán Fredes por pelear con la Policía e intentar llevarse un auto por la fuerza
Facundo Parra y Hernán Fredes.

Después de pasar una noche en prisión por el altercado que protagonizaron con agentes de la Policía de la Ciudad en un control de tránsito, los exfutbolistas del Club Atlético Independiente Facundo Parra (38) y Hernán Fredes (39) recuperaron la libertad este miércoles.

Fuentes del caso consultadas por Infobae precisaron que Parra y Fredes dejaron en horas del mediodía el Centro de Admisión y Derivación Norte (CAD Norte), adonde habían sido trasladados tras pelearse con agentes de la policía porteña mientras trataban de recuperar por la fuerza la camioneta que les habían secuestrado durante un retén ubicado en el barrio porteño de Núñez.

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Detuvieron a los exfutbolistas de Independiente Facundo Parra y Hernán Fredes por pelear con la Policía e intentar llevarse un auto por la fuerza
La Ford Ranger que Parra y Frendes intentaron llevarse por la fuerza.

El auxiliar fiscal Matías Vila, de la Unidad de Flagrancia Norte, imputó a Parra y Fredes por los delitos de atentado y resistencia a la autoridad y desobediencia.

Asimismo, el fiscal fijó una serie de medidas restrictivas para ambos: al propietario de la camioneta Ford Ranger azul se le impuso una multa económica por circular sin su carnet de conducir, mientras que ambos deberán acudir a las citaciones de la justicia.

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El hecho

En un confuso episodio, Parra y Fredes quienes fueron compañeros de equipo en Independiente entre 2010 y 2014, fueron detenidos este martes en el barrio porteño de Núñez, donde personal de la Policía de la Ciudad los arrestó tras querer llevarse por la fuerza el vehículo que les habían retenido en un control de rutina.

Según precisaron fuentes policiales a este medio, el hecho ocurrió alrededor de las 18 en el puesto policial ubicado sobre la avenida del Libertador, justo debajo de la avenida General Paz. Allí, Parra y Fredes debieron frenar la marcha de la Ford Ranger azul en la que circulaban ante la presencia de un control policial de rutina.

Luego de solicitar la documentación correspondiente, el conductor de la 4x4 no pudo presentar su licencia de conducir, por lo cual los agentes de la División Patrulla Control de Accesos de la Policía porteña determinaron que el vehículo quede retenido en el playón del destacamento Libertador.

Facundo Parra y Hernán Fredes, exfutbolistas de Independiente
Facundo Parra y Hernán Fredes son socios de una agencia de representación de futbolistas.

Parra y Fredes se retiraron del lugar, pero más tarde regresaron con otras llaves del vehículo e intentaron llevárselo por la fuerza: ingresaron de manera intempestiva al predio policial y desoyeron la voz de alto impartida por los efectivos. Uno de los involucrados abrió la camioneta que se encontraba retenida a la espera de la grúa e intentó ponerla en marcha.

Producto del forcejeo con los efectivos policiales, Parra, exdelantero de Chacarita, Atlético de Rafaela y All Boys, entre otros clubes, terminó con uno de sus brazos lesionados y debió ser hospitalizado.

Luego de retirarse del fútbol, Parra y Fredes -juntos fueron campeones con Independiente de la Copa Sudamericana 2010- abrieron a principios de este año “Footlife”, una agencia de representación de futbolistas.

Surgido de las inferiores de Independiente, Fredes disputó un total de 126 partidos con el club de Avellaneda y fue parte de los planteles que descendieron a la B Nacional en 2012 y el que regresó a Primera División en 2014.

Por su parte, Parra tuvo dos ciclos en la institución de Avellaneda. El primero fue entre 2010 y 2012, periodo durante el cual cosechó buenas actuaciones y una importante cantidad de goles, pero finalmente quedó libre y se marchó al Atalanta de Italia. Luego regresó al club para la temporada 2013-14, en la que ayudó al equipo para lograr el regreso a Primera.

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