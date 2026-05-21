Los detalles del interés de una empresa china en comprar a Alpine: la alianza que formó con un histórico de la Fórmula 1

Los interesados en comprar el 24% de las acciones de Alpine que están en venta (Mandatory Credit: Sam Navarro-Imagn Images)

Alpine sigue trabajando en la venta del 24% de las acciones que le pertenecen al conglomerado Otro Capital. Los principales interesados en adquirir dicho porcentaje son Mercedes y Christian Horner. En las últimas semanas, se sumó a la puja la marca automotriz BYD, que remarcó su deseo en irrumpir en la Fórmula 1 y estaría cerca de llegar a un acuerdo con el ex jefe de Red Bull. El punto es cómo podría repercutir en el equipo francés la alianza entre la empresa china y el ingeniero británico.

De acuerdo a portales especializados como The Race, Horner tuvo “negociaciones positivas” respecto a una colaboración con Stella Li, vicepresidenta ejecutiva de BYD, con el objetivo de planificar un proyecto para ingresar a la F1. En este contexto, hubo interés real de la empresa china por adquirir el porcentaje de Alpine que está a la venta, aunque las probabilidades de concretarse son bajas.

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Más allá de la vinculación entre las partes, los planes de BYD se centran en tener el control total de una escudería. La marca asiática no descarta utilizar a un equipo de la F1 ya existente como vía de acceso. Aunque esto lo haría únicamente si se le ofreciera la totalidad de la propiedad, algo que en Alpine se limita al 24%. En caso de no conseguirlo, la “preferencia” sería crear un proyecto desde cero como su duodécimo equipo —algo similar a Cadillac—. Vale destacar que este último proceso es considerablemente extenso y costoso.

La compañía BYD, una de las más importantes en la producción de autos eléctricos, busca ingresar en la Fórmula 1 (REUTERS/Willy Kurniawan)

“Una alianza con BYD, que claramente cuenta con la financiación necesaria para invertir fuertemente en la F1, sería la solución perfecta para Horner, quien, según se entiende, no tiene ningún interés en simplemente regresar a la F1 como director de equipo. Quiere tener una participación financiera en un equipo o controlar las cosas en la misma medida que lo hacía en Red Bull, donde era director ejecutivo y jefe de equipo. Un equipo de BYD F1 le ofrecería a Horner la oportunidad de construir un proyecto desde cero y darle la mejor forma posible”, explicó el medio citado.

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En este contexto, una adquisición total de Alpine y tomar el control en la toma de decisiones es improbable. Flavio Briatore, asesor ejecutivo del team con sede en Enstone, confirmó en los últimos meses que él no iba tener peso en la venta de las acciones, aunque reveló que tanto Mercedes como Christian Horner y otros “tres o cuatro compradores potenciales” abrieron negociaciones con Otro Capital.

Tras su polémica salida de Red Bull, Horner tiene interés en regresar a la Fórmula 1 (REUTERS/Jakub Porzycki)

“No olviden que estamos hablando de las acciones de Otro, nada que ver con Alpine. Quieren vender el 24% y hay varios candidatos dispuestos a cerrar el trato”, argumentó el italiano en una rueda de prensa con la FIA. En esta misma línea, destacó: “Hay algunos grupos, no sé cuántos, seis, siete; cada día hay un grupo nuevo. Todos los días me llaman para hablar de Otro. No me importa. Supongamos que Otro quiere vender su participación en Alpine. En el momento en que alguien compra el 24% de Otro, aún conservamos el 75% restante y lo discutimos. Pero, por el momento, esta es la situación”.

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De acuerdo con Motorsport, por su parte, el interés renovado de BYD por la Fórmula 1 responde, en gran medida, a la exposición y la audiencia que ofrece la categoría, ventajas que la diferencian de otras competencias como la Fórmula E, enfocada exclusivamente en vehículos eléctricos. La F1 representa una plataforma global incomparable, tanto para el posicionamiento de marca como para la transferencia tecnológica, y permitiría a la empresa mostrar su experiencia en el desarrollo de vehículos eléctricos e híbridos.

Al igual que con Horner, Flavio Briatore confirmó que Mercedes abrió negociaciones para adquirir el 24% de Otro Capital de Alpine

Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA, dejó entrever que un hipotético ingreso de una automotriz de China podría ser un gran impulso para la Fórmula 1. “Si hay un fabricante chino interesado, y hablo en nombre de FOM, aceptarán, porque se trata de mantener el negocio. Si hay un equipo de China, por ejemplo, y la FOM lo aprueba, y estoy 100% seguro de que lo aprobarán, ¿no generaría más dinero con la participación de China? Creo que sí”, declaró en 2025, según reprodujo The Race.

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Por su parte, en una entrevista con el diario francés Le Figaro, Ben Sulayem fue tajante respecto al posicionamiento estratégico de la categoría: “Fue mi sueño durante los dos últimos años que los países importantes tengan presencia en la F1. Estados Unidos tendrá a General Motors (de la mano de Cadillac). El próximo paso es dar la bienvenida a un fabricante chino”.

Respecto a la actualidad de la Fórmula 1, Alpine buscará mantenerse como la quinta fuerza de la Máxima en el Gran Premio de Canadá. De la mano de Pierre Gasly y Franco Colapinto, el equipo francés intentará volver a terminar en los puntos en un fin de semana que contará con carrera Sprint.

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