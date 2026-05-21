El último suspiro del terror: Fallece el “Viejo Lin”, el líder que ordenaba muertes en la facción Sureños de El Salvador

Caricatura acuarelada de Carlos Ernesto Mojica Lechuga 'Viejo Lin', sereno y acostado de perfil en una cama de celda, con su cabeza rapada y tatuaje visible en la frente; el fondo es de bloques gris. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En las sombras de una sala hospitalaria, custodiado por el peso de la ley y el deterioro implacable de su propio cuerpo, se apagó la vida de uno de los rostros más oscuros en la historia criminal de El Salvador. No hubo estruendo de balas ni el caos de los territorios que alguna vez pretendió dominar.

La noche del miércoles 20 de mayo, el monitoreo constante de los aparatos médicos marcó el compás de un colapso definitivo. Carlos Ernesto Mojica Lechuga, conocido en el submundo del crimen y en el imaginario del terror colectivo como el “Viejo Lin”, falleció a causa de un fallo multiorgánico.

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El fin de sus días no llegó de golpe. Según los informes clínicos oficiales revelados este 21 de mayo de 2026 por la Dirección General de Centros Penales, el cuerpo del histórico cabecilla de la pandilla Barrio 18 arrastraba un cuadro médico devastador: cirrosis hepática, síndrome hepatorrenal y la sospecha científica de un glioblastoma, un tumor cerebral sumamente agresivo.

Documento emitido por la Dirección General de Centros Penales confirmando el fallecimiento de Carlos Ernesto Mojica Lechuga, alias “Viejo Lin”, a causa de un fallo multiorgánico tras complicaciones graves de salud (Cortesía @PenalesSV).

El golpe de gracia para su ya debilitada humanidad lo propició un severo sangrado digestivo que desató la inestabilidad hemodinámica y apagó, de una vez por todas, los hilos con los que sembró el pánico en toda una nación. Con su muerte bajo custodia, concluye biológicamente una de las épocas más sangrientas del país.

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Bajo su liderazgo, la estructura criminal perfeccionó sus métodos de terror. No se trataba solo de grafitis en las paredes o disputas de esquinas. El “Viejo Lin” ordenaba extorsiones sistemáticas que asfixiaban al pequeño comerciante, al transportista, a la señora de las tortillas.

El control de los territorios se consolidaba mediante el homicidio aleatorio y ejemplarizante. Quien no pagaba, moría. Quien cruzaba la frontera invisible de una colonia, desaparecía. Su palabra era ley en las calles, y su crueldad, el combustible que alimentaba el miedo de una nación entera.

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Carlos Ernesto Mojica Lechuga, alias “Viejo Lin”, fotografiado durante uno de los periodos de mayor poder de las pandillas (Cortesía Insight crime).

La tregua: cuando los verdugos se vistieron de políticos

El poder del “Viejo Lin” era tan inmenso como su ambición, pero el control absoluto dentro de una organización criminal siempre es efímero. A mediados de la década de los dos mil, las tensiones internas y disputas por el liderazgo y el dinero de las extorsiones fracturaron al Barrio 18. Mojica Lechuga quedó al frente de la facción de los “Sureños”, mientras que sus rivales se agruparon bajo la bandera de los “Revolucionarios”.

Esta ruptura no trajo paz; multiplicó la violencia. Las calles salvadoreñas se convirtieron en el tablero de ajedrez de una guerra civil de baja intensidad entre ambas facciones, donde la población civil ponía los muertos.

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A pesar de estar recluido en cárceles de máxima seguridad, como el penal de Zacatecoluca. conocido popularmente como “Zacatraz”, el “Viejo Lin” demostró que los muros de concreto no frenaban sus órdenes. Mediante “wilas” (manuscritos ocultos) y visitas, seguía moviendo los hilos de la mafia carcelaria y ordenando purgas internas y masacres externas.

InSight Crime entrevistó a Carlos Mojica, alias "Viejo Lin", uno de los líderes de la pandilla Barrio 18, desde la cárcel de Cojutepeque en 2012.

El punto culminante de la notoriedad pública del “Viejo Lin” llegó en 2012, durante el gobierno del FMLN liderado por Mauricio Funes. En ese año, bajo la mediación de diversos actores sociales y religiosos, se fraguó la llamada “Tregua entre pandillas”.

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El país presenció una de las escenas más polémicas de su historia: líderes criminales, incluido Mojica Lechuga, apareciendo en pantallas de televisión, dando conferencias de prensa desde el interior de los penales, hablando de paz mientras mantenían el control absoluto de la vida de los ciudadanos.

Durante ese periodo, las pandillas utilizaron la reducción de homicidios como una moneda de cambio política. El “Viejo Lin” se convirtió en una figura visible, un interlocutor con el Estado que demostraba, con cínica sonrisa, que las maras tenían la capacidad de abrir o cerrar el grifo de la sangre según les conviniera. Fue la validación de un poder paralelo que arrodilló a las instituciones democráticas del país.

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El ocaso de un símbolo derrotado

La historia, sin embargo, cambió su rumbo. Con el paso de los años y el endurecimiento de las políticas de seguridad del Estado, el poder omnímodo de los viejos capos comenzó a desmoronarse.

El aislamiento total en prisión cortó los canales de comunicación con el exterior. El “Viejo Lin”, que alguna vez decidía el destino de miles con un gesto, pasó sus últimos años viendo cómo la estructura que ayudó a construir era desmantelada por completo.

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Carlos Ernesto Mojica Lechuga, alias “Viejo Lin”, líder histórico de la facción Sureños del Barrio 18, quien presuntamente falleció tras complicaciones graves de salud (Cortesía Casos crimen y misterio).

Los reportes de sus últimos días describen un final desprovisto de la mitología criminal que lo rodeaba. Su traslado a una Unidad de Cuidados Intensivos, aquejado por enfermedades graves que minaron su salud hasta provocar el colapso hemodinámico de esta madrugada, marca el cierre de un ciclo histórico.

El fin de Carlos Ernesto Mojica Lechuga no solo representa la muerte biológica de un anciano enfermo, sino el epitafio simbólico de una de las etapas más oscuras, sangrientas y dolorosas en la memoria colectiva de El Salvador.

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