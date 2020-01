“Ibamos en moto, nos caímos y ahí le saqué la pistola, las explosiones me aturdieron. Se me apagó la mente. No sabía si quedarme o irme. No pensé que se iba a morir” , declaró la acusada entre lágrimas. El 3 de julio de 2018, el Tribunal Oral de Juicio y Apelaciones de Gualeguaychú, integrado por los jueces Mauricio Derudi, Arturo Exequiel Dumón y Alicia Vivian, la condenó a prisión perpetua por homicidio agravado por el vínculo y uso de arma. Nahir podría salir en libertad en 35 años. Su defensa apeló, pero hasta ahora no logró revertir la pena.