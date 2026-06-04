Descifraron un manuscrito inédito de un Premio Nobel de Física: la fórmula para decidir si probar una comida nueva o repetir un plato ya conocido

El estudio de la Universidad de Princeton, a través de las teorías de Feynman, se basó en una comprobación empírica del modelo a través de un testeo con 2.520 participantes (Imagen Ilustrativa de Infobae)

Un grupo de investigación de la Universidad de Princeton y la Universidad de Oxford descifró un manuscrito inédito del físico estadounidense Richard Feynman, ganador del Premio Nobel de Física en 1965, con una fórmula para decidir cuándo dejar de probar comidas nuevas y por qué empezamos a repetir el mejor plato hallado, por ejemplo, durante un viaje.

El estudio, publicado en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), constó de una comprobación empírica del modelo a través de un testeo con 2.520 participantes. Y demostró que las decisiones humanas se parecen a la lógica matemática que Feynman había dejado en sus notas.

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El Premio Nobel de Física de 1965, el estadounidense Richard Feynman (Grosby)

La pregunta que él resolvía era concreta: durante cuántas comidas conviene explorar opciones nuevas y en qué momento pasa a ser mejor quedarse con la mejor ya conocida. El experimento se aplicó a través de un juego en línea en el que los participantes debían imaginar una estadía de entre una y cuatro semanas y elegir dónde cenar cada noche.

La respuesta de Feynman consistía en fijar un umbral de calidad que cae de manera progresiva y acelerada a medida que quedan menos jornadas disponibles.

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Cómo surgió el problema y qué dice la fórmula

Ese manuscrito nació de una escena cotidiana en la vida de Feynman. En la década del setenta, durante un almuerzo con su amigo, Ralph Leighton, en un restaurante tailandés de California, el biógrafo americano dudaba entre volver a pedir su plato preferido, pollo con jengibre, o bien decidirse por otra opción del menú.

Páginas manuscritas del físico Richard Feynman revelan un trabajo inédito sobre física teórica, mostrando ecuaciones y diagramas complejos. (Courtesy of Ralph Leighton / Richard P. Feynman Estate)

Feynman convirtió esa vacilación en un problema de teoría de la decisión. Su planteo se inscribe en la familia de los llamados problemas de la parada, un concepto fundamental de la informática teórica y la lógica, planteado y demostrado por el célebre matemático británico Alan Turing en 1936. Allí se determina cuándo una opción disponible es suficientemente buena y cuándo conviene seguir buscando.

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La estrategia deducida de las notas de Feynman parte de una regla simple. Durante los primeros días de la estancia conviene probar un local distinto cada jornada hasta encontrar uno que supere un cierto umbral de calidad; desde ese punto, la recomendación es regresar al mejor sitio encontrado.

El planteo de Feynman se inscribe en la familia de los llamados problemas de la parada, un concepto fundamental de la informática teórica y la lógica (Grosby)

Tom Griffiths, profesor de la Universidad de Princeton y coautor del estudio, explicó al medio The Guardian: “La esencia del problema es que el valor de explorar, de mirar alrededor y probar algo nuevo, disminuye las oportunidades que tendrás de hacer uso de esa información”. Y añadió al medio británico que encontrar una opción extraordinaria vale mucho al comienzo del viaje porque todavía quedan muchas noches para aprovechar ese descubrimiento.

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Y brinda un dato revelador. Cuando la estancia entra en su tramo final, la ganancia potencial de seguir probando cae y la conveniencia de arriesgarse también.

Esta ecuación funciona como un umbral contra el que se compara cada nuevo plato. Si la nueva opción supera ese nivel, conviene repetirla; si no lo hace, es mejor seguir explorando mientras aún quede tiempo.

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Cómo aplicar este razonamiento ante la oferta de restaurantes

Este modelo también se puede aplicar a la amplia variedad de gamas, en cuanto a establecimientos para comer, que hay en las principales ciudades turísticas del mundo.

El modelo original suponía que la calidad de los restaurantes estaba distribuida de forma homogénea. Entonces, los autores ampliaron esa base y encontraron que la estrategia cambia según cómo sea realmente la oferta de una ciudad o un barrio.

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Si un destino concentra muchos locales mediocres y apenas unas pocas opciones sobresalientes, el umbral inicial debe ser alto. En ese escenario, conviene prolongar la exploración para evitar quedarse demasiado pronto con una alternativa apenas aceptable.

Si, en cambio, la calidad general es alta, el umbral baja y la necesidad de seguir buscando se reduce. La fórmula no solo depende del tiempo disponible, sino también de la distribución esperada de las opciones.

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Según Feynman el umbral inicial debe ser alto, si la calidad es mediocre, en cambio, si la calidad general es alta, el umbral baja y la necesidad de seguir buscando se reduce (Imagen Ilustrativa de Infobae)

Para probar si las personas se comportan de ese modo, los investigadores diseñaron un entorno digital con una cuadrícula en la que cada casilla representaba un restaurante. Una vez elegida una opción, se revelaba su calidad y el participante debía decidir qué hacer en la siguiente jornada.

Los resultados mostraron que los participantes reducían su disposición a probar locales nuevos a medida que se acercaba el final de la visita. Ese patrón coincidía con la intuición central del manuscrito descifrado.

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La diferencia apareció en la forma exacta de bajar la exigencia. Las personas no aplican una caída exponencial del umbral, sino una reducción lineal, un procedimiento cognitivo más simple que aun así resulta eficiente.

La formulación del estudio en PNAS, sostuvo: “Demostramos de manera concluyente que las personas utilizan umbrales linealmente decrecientes para versiones del problema de Feynman definidas con diferentes distribuciones sobre las opciones, y que estas funciones lineales comparten una pendiente idéntica, pero varían sus intersecciones de manera consistente con las soluciones óptimas”.

Los autores también señalaron que los participantes tendían a explorar más de lo que predecía el modelo exacto. Aun así, el trabajo concluyó que mantener un umbral de satisfacción variable y decreciente, es la mejor estrategia para maximizar el resultado en decisiones de turismo gastronómico.