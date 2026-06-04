Sociedad

Descifraron un manuscrito inédito de un Premio Nobel de Física: la fórmula para decidir si probar una comida nueva o repetir un plato ya conocido

La investigación del teórico estadounidense Richard Feynman, publicada en Proceedings of the National Academy of Sciences, fue decodificada por un equipo de la Universidad de Oxford y Princeton. Construye una regla para determinar cuánto explorar y cuándo volver a lo ya degustado

Guardar
Google icon
Ilustración cenital: Richard Feynman mira con lupa un plato en el centro, rodeado de ecuaciones. Alrededor, una cuadrícula de 16 casillas con diversos platos de comida.
El estudio de la Universidad de Princeton, a través de las teorías de Feynman, se basó en una comprobación empírica del modelo a través de un testeo con 2.520 participantes (Imagen Ilustrativa de Infobae)

Un grupo de investigación de la Universidad de Princeton y la Universidad de Oxford descifró un manuscrito inédito del físico estadounidense Richard Feynman, ganador del Premio Nobel de Física en 1965, con una fórmula para decidir cuándo dejar de probar comidas nuevas y por qué empezamos a repetir el mejor plato hallado, por ejemplo, durante un viaje.

El estudio, publicado en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), constó de una comprobación empírica del modelo a través de un testeo con 2.520 participantes. Y demostró que las decisiones humanas se parecen a la lógica matemática que Feynman había dejado en sus notas.

PUBLICIDAD

Richard Feynman
El Premio Nobel de Física de 1965, el estadounidense Richard Feynman (Grosby)

La pregunta que él resolvía era concreta: durante cuántas comidas conviene explorar opciones nuevas y en qué momento pasa a ser mejor quedarse con la mejor ya conocida. El experimento se aplicó a través de un juego en línea en el que los participantes debían imaginar una estadía de entre una y cuatro semanas y elegir dónde cenar cada noche.

La respuesta de Feynman consistía en fijar un umbral de calidad que cae de manera progresiva y acelerada a medida que quedan menos jornadas disponibles.

PUBLICIDAD

Cómo surgió el problema y qué dice la fórmula

Ese manuscrito nació de una escena cotidiana en la vida de Feynman. En la década del setenta, durante un almuerzo con su amigo, Ralph Leighton, en un restaurante tailandés de California, el biógrafo americano dudaba entre volver a pedir su plato preferido, pollo con jengibre, o bien decidirse por otra opción del menú.

Una hoja de papel con escritura a mano en tinta morada y diagramas matemáticos, incluyendo ecuaciones, líneas y figuras geométricas
Páginas manuscritas del físico Richard Feynman revelan un trabajo inédito sobre física teórica, mostrando ecuaciones y diagramas complejos. (Courtesy of Ralph Leighton / Richard P. Feynman Estate)

Feynman convirtió esa vacilación en un problema de teoría de la decisión. Su planteo se inscribe en la familia de los llamados problemas de la parada, un concepto fundamental de la informática teórica y la lógica, planteado y demostrado por el célebre matemático británico Alan Turing en 1936. Allí se determina cuándo una opción disponible es suficientemente buena y cuándo conviene seguir buscando.

La estrategia deducida de las notas de Feynman parte de una regla simple. Durante los primeros días de la estancia conviene probar un local distinto cada jornada hasta encontrar uno que supere un cierto umbral de calidad; desde ese punto, la recomendación es regresar al mejor sitio encontrado.

Richard Feynman
El planteo de Feynman se inscribe en la familia de los llamados problemas de la parada, un concepto fundamental de la informática teórica y la lógica (Grosby)

Tom Griffiths, profesor de la Universidad de Princeton y coautor del estudio, explicó al medio The Guardian: “La esencia del problema es que el valor de explorar, de mirar alrededor y probar algo nuevo, disminuye las oportunidades que tendrás de hacer uso de esa información”. Y añadió al medio británico que encontrar una opción extraordinaria vale mucho al comienzo del viaje porque todavía quedan muchas noches para aprovechar ese descubrimiento.

Y brinda un dato revelador. Cuando la estancia entra en su tramo final, la ganancia potencial de seguir probando cae y la conveniencia de arriesgarse también.

Esta ecuación funciona como un umbral contra el que se compara cada nuevo plato. Si la nueva opción supera ese nivel, conviene repetirla; si no lo hace, es mejor seguir explorando mientras aún quede tiempo.

Cómo aplicar este razonamiento ante la oferta de restaurantes

Este modelo también se puede aplicar a la amplia variedad de gamas, en cuanto a establecimientos para comer, que hay en las principales ciudades turísticas del mundo.

El modelo original suponía que la calidad de los restaurantes estaba distribuida de forma homogénea. Entonces, los autores ampliaron esa base y encontraron que la estrategia cambia según cómo sea realmente la oferta de una ciudad o un barrio.

Si un destino concentra muchos locales mediocres y apenas unas pocas opciones sobresalientes, el umbral inicial debe ser alto. En ese escenario, conviene prolongar la exploración para evitar quedarse demasiado pronto con una alternativa apenas aceptable.

Si, en cambio, la calidad general es alta, el umbral baja y la necesidad de seguir buscando se reduce. La fórmula no solo depende del tiempo disponible, sino también de la distribución esperada de las opciones.

Ilustración acuarela plana de Richard Feynman de pie frente a una hilera de restaurantes, con un gráfico de barras descendente encima.
Según Feynman el umbral inicial debe ser alto, si la calidad es mediocre, en cambio, si la calidad general es alta, el umbral baja y la necesidad de seguir buscando se reduce (Imagen Ilustrativa de Infobae)

Para probar si las personas se comportan de ese modo, los investigadores diseñaron un entorno digital con una cuadrícula en la que cada casilla representaba un restaurante. Una vez elegida una opción, se revelaba su calidad y el participante debía decidir qué hacer en la siguiente jornada.

Los resultados mostraron que los participantes reducían su disposición a probar locales nuevos a medida que se acercaba el final de la visita. Ese patrón coincidía con la intuición central del manuscrito descifrado.

La diferencia apareció en la forma exacta de bajar la exigencia. Las personas no aplican una caída exponencial del umbral, sino una reducción lineal, un procedimiento cognitivo más simple que aun así resulta eficiente.

La formulación del estudio en PNAS, sostuvo: “Demostramos de manera concluyente que las personas utilizan umbrales linealmente decrecientes para versiones del problema de Feynman definidas con diferentes distribuciones sobre las opciones, y que estas funciones lineales comparten una pendiente idéntica, pero varían sus intersecciones de manera consistente con las soluciones óptimas”.

Los autores también señalaron que los participantes tendían a explorar más de lo que predecía el modelo exacto. Aun así, el trabajo concluyó que mantener un umbral de satisfacción variable y decreciente, es la mejor estrategia para maximizar el resultado en decisiones de turismo gastronómico.

Temas Relacionados

Richard FeynmanGastronomíarestaurantefísicoPremio Nobel de FísicamanuscritoUniversidad de Princetonúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: las últimas noticias de hoy, 4 de junio, minuto a minuto

El proceso oral sigue con los testimonios de dos trabajadores a cargo de la gestión de la internación domiciliaria. Los detalles

Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: las últimas noticias de hoy, 4 de junio, minuto a minuto

Detuvieron a la expolicía que grababa videos hot tras protagonizar un choque fatal: tenía drogas y armas

Nicole Verón, exoficial de la Policía de la Ciudad, protagonizó un trágico accidente vial sobre la autopista Riccheri y terminó arrestada por portación ilegal de arma de guerra

Detuvieron a la expolicía que grababa videos hot tras protagonizar un choque fatal: tenía drogas y armas

Un policía robó un celular en un bar de la terminal de ómnubus de Rosario y lo detuvieron

El efectivo fue arrestado en el mismo local donde sustrajo el teléfono. La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad. El video

Un policía robó un celular en un bar de la terminal de ómnubus de Rosario y lo detuvieron

Un auto chocó y volcó en la avenida General Paz: hay un herido de 74 años

En la colectora General Paz y Coronel Roca, sentido al Riachuelo, también colisionaron dos autos

Un auto chocó y volcó en la avenida General Paz: hay un herido de 74 años

Caso Agostina Vega, en vivo: las últimas noticias hoy, 4 de junio, de la investigación del femicidio de la joven de 14 años en Córdoba

Mientras la Justicia profundiza distintas líneas de investigación, surgen nuevos testimonios sobre el entorno de Claudio Barrelier, el principal acusado del femicidio de la adolescente

Caso Agostina Vega, en vivo: las últimas noticias hoy, 4 de junio, de la investigación del femicidio de la joven de 14 años en Córdoba

DEPORTES

Una figura de Inglaterra se quedó afuera del Mundial 2026 y se fue de fiesta tras su exclusión: “Las mujeres lo rodeaban por todas partes”

Una figura de Inglaterra se quedó afuera del Mundial 2026 y se fue de fiesta tras su exclusión: “Las mujeres lo rodeaban por todas partes”

La cruda revelación de una figura de Argentina sobre los motivos de la dolorosa eliminación del Mundial 2002: el aprendizaje para Scaloni

Los 19 jugadores del fútbol argentino que estarán en el Mundial: la lluvia de dólares que recibirán los clubes por su participación

El conflicto que estalló entre Ralf Schumacher y su ex esposa tras la boda del piloto con su novio: “No pudo resistirse”

Los New York Knicks sorprendieron a San Antonio Spurs en el inicio de la final de la NBA: el insólito momento que vivió Wembanyama

TELESHOW

Ángela Leiva cantó junto a Abel Pintos en Es mi sueño y conmovió a todos:“Esperé mucho este momento”

Ángela Leiva cantó junto a Abel Pintos en Es mi sueño y conmovió a todos:“Esperé mucho este momento”

La sorpresa de Mario Pergolini por la irrupción de Nelson Castro en su programa: “Esto es impagable”

Esta noche se entregan los Martín Fierro de Portales Web: horario, cómo seguirlo y todos los nominados

Las postales de Ángel de Brito en Miami que causaron furor en redes: playa, relax y desconexión

La impactante jugada de Titi Tcherkaski consolidó la placa de nominados en Gran Hermano Generación Dorada

INFOBAE AMÉRICA

El futbolista que agredió de un cabezazo a un árbitro en Uruguay y le hizo perder dos dientes deberá indemnizarlo

El futbolista que agredió de un cabezazo a un árbitro en Uruguay y le hizo perder dos dientes deberá indemnizarlo

Quién era la uruguaya de 25 años que murió mientras cumplía su sueño de hacer trekking en Tierra del Fuego

Jóvenes difundían videos disparando al aire en una fiesta clandestina de Montevideo: controlaban la zona con cámaras

Rusia lanzó casi 300 drones contra Ucrania mientras presiona a Europa por el levantamiento de sanciones energéticas

La nube negra que Putin no pudo ocultar: las imágenes del ataque ucraniano que arruinaron el “Davos ruso”